«Они еще никто, ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе. Глеба вообще никто не знал», - сказала Тарасова.

Диана и Глеб с 2023 года представляют Грузию. Спортсмены планируют выступить на чемпионате Европы , который пройдет с 10 по 14 января в Литве. Дэвис - дочь тренера Этери Тутберидзе, ее партнер - сын актера Бориса Смолкина. Ранее они выступали за Россию.

Не считает перспективной пару Дэвис и Смолкина и трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина. Она заявила «Матч ТВ» , что их переход в другую сборную был вынужденным. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко в свою очередь считает, что фигуристы еще неопытны, им нужно больше опыта для того, чтобы выступать на крупных турнирах.

С марта 2022 года российских спортсменов не допускали до международных соревнований под эгидой ISU. Летом 2023 года Дэвис и Смолкин перешли в сборную Грузии. Пара уже давно не живет в России и более 1,5 года не выступала за нее, поэтому Федерация и одобрила поступивший из Грузии запрос.