НХЛ объявила о переходе Федотова в «Филадельфию»

Ответственность за обеспечение безопасности спортсменов, в том числе и российских, на Олимпиаде в Париже лежит на Франции. Об этом журналистам на брифинге сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об усилении мер безопасности по охране своих атлетов.

«Нет. Таких возможностей здесь нет, собственно, по правилам МОК, страна, которая проводит Олимпиаду, ответственна за обеспечение безопасности», - сказал он.

По словам Пескова, Россия, проводившая Игры в Сочи, тоже отвечала за безопасность спортсменов. Это большой участок работы, добавил представитель Кремля.

ОИ-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили к ней в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с вооруженными силами. В МОК не стали требовать от них подписать документу с осуждением СВО. На параде спортсменов представителей РФ и Белоруссии не будет.

В руководстве МОК заявили ранее, что дискуссия о допуске атлетов из РФ и Белоруссии завершена.