15 января 2025, 22:24

«Необразованная бабуля». Губерниев жестко высказался в адрес Вяльбе

РИА «Новости»
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Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за ее слова в адрес лыжницы, пожаловавшейся на условия проживания в гостинице перед этапом Кубка РФ в Казани. Спортивный журналист опубликовал пост в своем Telegram-канале.

По мнению Вяльбе, слова спортсменки Анастасии Кулешовой о плохих номерах не соответствуют действительности. Глава ФЛГР посоветовала ей найти хорошую гостиницу в своем родном городе Сарове.

Губерниев напомнил Вяльбе, что Саров является наукоградом, где расположен федеральный ядерный центр.

«Объясните кто-нибудь необразованной бабуле, что Саров - легендарный наукоград. В Сарове ковался ядерный щит страны, и этот город закрытый», - написал спортивный журналист.

В конце ноября Вяльбе нелестно высказалась об олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой, которая сейчас живет в Испании. В ответ на это Губерниев заявил, что глава ФЛГР окончательно «слетела с катушек».

Спортсмены Казань Россия
14 января 2025, 11:01
Теннисист Медведев сломал ракетку, проиграв мяч на Australian Open
Global Look Press
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Российский теннисист Даниил Медведев в порыве эмоций избил сетку и сломал об нее ракетку во время матча первого круга Australian Open. Поводом для этого стал проигранный мяч.

Ранее стало известно, что Анна Калинская снялась с турнира Australian Open. Россиянка не сыграла ни одного матча и приняла решение не выходить на корт из-за давней травмы. На встрече с Кимберли Биррелл ее заменит немка Ева Лис.

Медведев выступает против представителя Таиланда Касидита Самрея, который является 418-й ракеткой мира. В третьем сете он уступил сопернику со счетом 3:6.

Проиграв мяч на подаче Самрея, россиянин подошел к сетке и начал наносить по ней удары ракеткой. Спортивный инвентарь сломался. Также Медведев разбил камеру, расположенную на сетке.

Четвертый сет российский спортсмен выиграл. Сейчас идет решающий.

Теннис Даниил Медведев
13 января 2025, 22:09
Фигуристка Трусова впервые станет матерью
РИА «Новости»
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Фигуристка Александра Трусова отказалась от выступлений и прыжков в шоу «Золушка» и «Спящая красавица» из-за беременности. Об этом сообщил «Спорт-экспресс».

По данным издания, Трусова ждет ребенка от двукратного победителя финала Кубка России Макара Игнатова. Сама фигуристка пока официальных комментариев о беременности не давала.

Также стало известно, что Трусова не будет участвовать в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года.

Сейчас фигуристка соблюдает рекомендации врачей по ограничениям в тренировочном процессе, поэтому во время отборочного тура она не сможет показать необходимые физические кондиции Федерации фигурного катания на коньках России.

В сентябре Трусова рассказала о бракосочетании с Игнатовым.

Отношения фигуристов длились полгода, потом они решили пойти в загс. Также скорую свадьбу спортсменка объясняла тем, что хочет, как можно больше времени проводить со своим мужем.

Фигурное катание Дети Беременность Свадьбы Александра Трусова
13 января 2025, 17:57
Британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
Global Look Press
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Многолетний чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри опроверг появившиеся слухи о его возможном бое с Энтони Джошуа в 2025 году. На своей странице в Instagram* спортсмен опубликовал видео, в котором объявил, что завершил спортивную карьеру.

Он поблагодарил поклонников за поддержку, которую они оказывали все это время.

«Я хочу объявить о своем уходе из бокса. Это было потрясающе. Я наслаждался каждой минутой, но на этом я закончу», - заявил Фьюри.

Об уходе из большого спорта британский боксер объявил после двух поражений подряд от абсолютного чемпиона в супертяжелом весе украинского боксера Александра Усика. Спортсмены встречались на ринге в мае и декабре прошлого года. Но каждый раз Фьюри проигрывал.

При этом свой взлет британский спортсмен обеспечил за счет победы над другим украинским боксером Виталием Кличко, отобрав у него в 2015 году титулы чемпиона WBA, IBF, WBO и The Ring. Но спустя год Фьюри отказался от своих завоеваний и забыл про бокс на четыре года. Возвращение на ринг он отметил победой на Дилланом Уайтом.

Вторая встреча британского боксера Тайсона Фьюри и украинского боксера Александра Усика прошла в Эр-Рияде. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. Бой длился 12 раундов и закончился победой украинского тяжеловеса.

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Великобритания Спортсмены Бокс
13 января 2025, 17:27
«Самая тяжелая победа». Каким будет исход боя Махачева и Царукяна
РИА «Новости»
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В Калифорнии 19 января пройдет первый номерной турнир года UFC 311, главным событием которого станет реванш Ислама Махачева и Армана Царукяна за пояс чемпиона UFC в легком весе. Комментатор единоборств Роман Софронов рассказал 360.ru, чем может закончиться поединок.

Вторым событием вечера станет бой чемпиона легчайшего веса Мераба Двалишвили с непобежденным Умаром Нурмагомедовым. По словам Софронова, у Нурмагомедова очень большое преимущество перед соперником.

«Анализируя последние поединки Мераба, можно заметить, что соперники были для него достаточно удобные. И Умар станет самым сложным противником, может быть даже в его карьере в целом. Потому что к этому парню не подступиться ни точки зрения борьбы, ни с точки зрения ударной техники», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Комментатор отметил, что Хабиб Нурмагомедов, тренирующий спортсмена, передал ему важнейшие навыки, которые могут помочь ему одержать победу.

«Хабиб как сундук с наследством передал умение давить, умение дышать на протяжении пяти раундов и великолепно себя чувствовать. Давить, и уже после того, как задоминировали в борьбе, завершать либо сабмишном, либо оставлять решение до технического нокаута», - рассказал Софронов.

Впервые спортсмены встретились в октагоне около шести лет назад. Тогда победу одержал Махачев. Но на этот раз не все так однозначно, заметил Софронов. По словам комментатора, оба бойца за прошедшее время сильно спрогрессировали.

«Они росли неравномерно. Думаю, что Царукян пытался догнать уровень Махачева, а Махачев обтачивал свои определенные навыки», - сказал он.

Комментатор подчеркнул, что на исход боя могут повлиять самые разные факторы. Однако, если не будет никаких сбоев с весогонкой или неожиданных травм, то главная задача Царукяна не перегореть при подготовке к столь важному поединку.

«Рискну предположить, что итоги боя будут озвучены уже в рамках решения, то есть досрочной победы здесь не будет. Хотя, если эмоционально у Царукяна что-то пойдет не так, то Ислам может это почувствовать, как настоящий хищник, и завершить поединок. И все же я склоняюсь к тому, что победа будет за Махачевым. Но, пожалуй, это будет самая тяжелая победа», - подытожил Софронов.

Бой Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов Спортсмены UFC

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