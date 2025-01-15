«Необразованная бабуля». Губерниев жестко высказался в адрес Вяльбе

Российский теннисист Даниил Медведев в порыве эмоций избил сетку и сломал об нее ракетку во время матча первого круга Australian Open. Поводом для этого стал проигранный мяч.

Ранее стало известно, что Анна Калинская снялась с турнира Australian Open. Россиянка не сыграла ни одного матча и приняла решение не выходить на корт из-за давней травмы. На встрече с Кимберли Биррелл ее заменит немка Ева Лис.

Медведев выступает против представителя Таиланда Касидита Самрея, который является 418-й ракеткой мира. В третьем сете он уступил сопернику со счетом 3:6.

Проиграв мяч на подаче Самрея, россиянин подошел к сетке и начал наносить по ней удары ракеткой. Спортивный инвентарь сломался. Также Медведев разбил камеру, расположенную на сетке.

Четвертый сет российский спортсмен выиграл. Сейчас идет решающий.