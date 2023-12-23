Немецкая резня бензопилой. Вратаря Леманна оштрафовали за порчу гаража соседа

В прошлом году Леманн поругался с соседом из-за построенного им гаража, который, по мнению футболиста, частично находится на его участке. После этого голкипер бензопилой распилил балку крыши гаража.

Прокуратура требовала для спортсмена условного тюремного заключения на 10 месяцев, а также выплаты штрафа в размере 216 тысяч евро. Судья окружного суда решил, что голкипер в этом деле не жертва, а нарушитель. Его обязали выплатить крупный штраф.

Ранее футболист клуба «Тлюстенхабль» Антон Гапон ударил по лицу арбитра , показавшего ему желтую карточку. Вратаря «Енисея» Евгения Ставера удалили с поля в матче против «Химок» из-за стычки с мальчиком, подающим мяч.