Неделя хоккея стартовала в павильоне «Роснефти» на выставке «Россия»

Кроме того, всю неделю в павильоне будут проходить встречи с игроками, тренерами, звездными болельщиками клуба. В программу также войдут образовательные лекции об истории отечественного хоккея, тематическая викторина, фото- и автограф-сессии, мини-турниры по настольному хоккею и аэрохоккею и гонки на тренажерах-симуляторах, с помощью которых профессиональные спортсмены готовятся к соревнованиям.

В честь Недели хоккея павильон «Роснефти» оформили в красно-синих цветах. Помимо Кубка Гагарина гости смогут увидеть оригинальную форму легенд ЦСКА из музея.

Уже 12 лет владелец команды - компания «Роснефть». За это время ЦСКА вернул статус сильнейшего в чемпионате страны, а в составе сборной России армейцы завоевали золото Олимпийских игр в 2018 году.

«Хотелось бы поблагодарить „Роснефть“ и [главного исполнительного директора компании] Игоря Сечина за то, что есть уникальная возможность принять участие в таком большом событии. В нашем клубе построена целая хоккейная вертикаль для воспитания спортсменов, спортсменов с большой буквы уже с самых юных лет», - рассказал спортивный директор хоккейного ЦСКА Денис Денисов.