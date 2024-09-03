03 сентября 2024, 04:03

«Неблагодарная». Рудковская прокомментировала судебную тяжбу с фигуристкой Парсеговой

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Продюсер и совладелец академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская назвала мать спортсменки Арины Парсеговой неблагодарной. Так она в Telegram-канале прокомментировала решение суда по делу против 12-летней фигуристки.

«Академия „Ангелы Плющенко“ судилась не с девочкой 12 лет, а с ее <…> и неблагодарной мамой. Ничего не мешало Арине заниматься в частной академии по льготному абонементу. Тогда бы не пришлось ничего отдавать», - заявила Рудковская.

Мать Арины Парсеговой хотела бесплатный абонемент, много подкаток и дополнительных занятий, отметила продюсер. Также она требовала проживание на территории академии, платья за 100 тысяч и лучшие программы, а потом ушла, не поблагодарив академию.

Суд Москвы удовлетворил исковые требования академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» к фигуристке Арине Парсеговой. Спортсменке придется выплатить 1 800 195 рублей в пользу академии и еще 100 тысяч рублей в качестве штрафа.

Штрафы Фигурное катание Суд Яна Рудковская Москва
03 сентября 2024, 02:52
«Быстро попрощаются». Соболев не задержится в «Зените» при одном условии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Новичку «Зенита» Александру Соболеву, перешедшему в петербургский клуб из «Спартака», следует неукоснительно выполнять требования главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, заявил экс-наставник «Ахмата» Мирослав Ромащенко. В эфире программы «8–16» на телеканале «Матч Премьер» он объяснил, что в противном случае игрок, скорее всего, не приживется в клубе.

Новичку «Зенита» Александру Соболеву, перешедшему в петербургский клуб из «Спартака», следует неукоснительно выполнять требования главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, заявил экс-наставник «Ахмата» Мирослав Ромащенко. В эфире программы «8–16» на телеканале «Матч Премьер» он объяснил, что в противном случае игрок, скорее всего, не приживется в клубе.

Соболев подписал контракт с петербуржцами на 3,5 года. По мнению Ромащенко, Семак не станет персонально заниматься форвардом, поскольку в команде налажены все процессы - игрок должен самостоятельно подстроиться под партнеров.

«И он это понимает, я не сомневаюсь в этом. Если он не будет выполнять требования этого штаба, то с ним быстро попрощаются», - предположил Мирослав Ромащенко.

По его словам, Александра Соболева в «Зените» ждет невероятная конкуренция - ему придется все начинать с нуля.

Эпопея с переходом нападающего в клуб из Санкт-Петербурга длилась несколько недель. Слухи о возможном трансфере неоднократно опровергали, однако в итоге сделка состоялась. Комментатор Константин Генич заявил, что если «Зениту» действительно понадобится Соболев, он подпишет с ним контракт.

ФК Зенит Санкт-Петербург Скандалы Спартак Футбол Москва
02 сентября 2024, 17:27
«Я против». Тарасова раскритиковала суд между академией Плющенко и 12-летней фигуристкой
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Конфликт между академией «Ангелы Плющенко» и представителями фигуристки Арины Парсеговой не стоило доводить до суда. Об этом РИА «Новости» заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Она высказала мнение, что сторонам следовало прийти к компромиссному решению и не обращаться в суд.

Тарасова подчеркнула, что она не является юристом и не знает всех тонкостей дела. По ее словам, суд между спортсменкой и академией стал первым в истории фигурного катания в России.

«Я против этого, сторонам надо уметь как-то договариваться по-другому - не через суд. Я этого не понимаю, надо договариваться без судов», - отметила тренер.

Фигуристке Парсеговой 12 лет. Юная спортсменка тренировалась под руководством Этери Тутберидзе, а затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». Через некоторое время она вернулась к предыдущему тренеру. Никулинский районный суд Москвы постановил взыскать с фигуристки один миллион 800 тысяч рублей за уход из академии, с которой она заключала договор, сообщил RT.

Спортсмены Фигурное катание Суд Евгений Плющенко
31 августа 2024, 01:07
Спортсмены из России завоевали шесть медалей Паралимпиады
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Во второй день Паралимпийских игр в Париже спортсмены из России выиграли шесть медалей. Из них четыре бронзовых, по одной серебряной и золотой.

Первое золото России принес пловец Андрей Калина. Он показал лучший результат в заплыве на дистанции 100 метров брассом в категории SB8 для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Пловец Владимир Сотников завоевал серебро, выступив на дистанции 100 метров на спине в категории S13 для людей с нарушением зрения.

Три бронзовые медали тоже достались пловцам. Виктория Ищиулова вошла в тройку лучших на 100 метров брассом в классе SB8 среди участников с нарушением координации, Дарья Лукьяненко - на дистанции 400 метров вольным стилем в классе S11 с нарушением зрения, Кирилл Пульвер - на 100 метров вольным стилем в классе S5 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Четвертую бронзу взял легкоатлет Андрей Вдовин. Он преодолел 100 метров в классе T37 среди паралимпийцев с нарушением координации.

Ранее тренер Вячеслав Ленский заявил, что для пловца Пульвера это выступление стало вторым международным в карьере. Он остался доволен результатом подопечного.

Спортсмены Париж Награды Россия Франция
30 августа 2024, 19:14
Звезду НХЛ Годро насмерть сбил пьяный водитель
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Американский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро скончался на 32-м году жизни. Об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги.

«„Коламбус“ потрясен и опустошен. Джонни был не только выдающимся хоккеистом, но и, что более важно, любящим мужем, отцом, сыном, братом и другом», - отметили в заявлении.

Экс-арбитр Национальной хоккейной лиги Тим Пил рассказал изданию Heartlandnews.ca о гибели форварда клуба НХЛ.

По словам спортсмена, Джонни Годро и его брата Мэтью, предположительно, сбил пьяный водитель. Наезд произошел, когда мужчины катались на велосипедах.

В минувшем сезоне Годро провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ. Он отметился 12 голами и сделал 48 результативных передач.

В составе сборной США в 2018 году стал бронзовым призером чемпионата мира. Был участником Матча всех звезд НХЛ семь раз.

США НХЛ Спортсмены

Новости по теме