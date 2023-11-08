08 ноября 2023, 23:49

«Не знаю, жив ли он». Елена Вяльбе рассказала об отношениях с отцом-украинцем

РИА «Новости»
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об отношениях с живущим на Украине отцом. В эфире телеканала «Россия 1» олимпийская чемпионка призналась, что давно не поддерживает отношения с родителем и даже не знает, жив ли он.

Вяльбе рассказала, что ее отец родился и живет на Украине. С матерью спортсменки мужчина расстался еще до рождения ребенка и не участвовал в ее воспитании.

Вяльбе призналась, что когда ей было 20 лет, она начала общаться с отцом, но в этих отношениях не было искренности.

«Я никогда не называла его папой. Потом я поняла, что ему от меня ничего не надо, кроме денег. В какой-то момент я устала быть дойной коровой и решила, что это надо просто прекратить», - рассказала олимпийская чемпионка.

В мае Елена Вяльбе заявила, что не считает предателями россиян, которые решили сменить спортивное гражданство. По ее мнению, предательство - это слишком громкое слова, а эти люди, скорее всего, просто испугались.

Спортсмены Украина
08 ноября 2023, 07:14
Российский хоккеист единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ
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Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на первое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на среду «Тампа» на чужом льду переиграла «Монреаль Канадиенс» со счетом 5:3. Россиянин набрал два очка - отметился заброшенной шайбой и сделал результативную передачу на партнера.

Всего в нынешнем сезоне Кузнецов провел 13 матчей и набрал 22 очка (10 голов и 12 ассистов), он идет на первом месте в списке бомбардиров.

Россиянина преследует нападающий «Ванкувера Элиас Петтерссон, в активе которого 21 очков, тройку замыкает российский форвард „Рейнджерс“ Артемий Панарин (20 очков).

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в 824-й раз в НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, отставая лишь от легендарного канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).

НХЛ Хоккей
07 ноября 2023, 20:56
Роднина раскритиковала защиту фигуристки Валиевой по делу о допинге
РИА «Новости»
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Рассмотрение дела об употребление допинга российской фигуристки Камилы Валиевой все еще продолжается Спортивным арбитражным судом (CAS) Лозанны. Слушания завершатся 9-10 ноября, после чего коллегия вынесет арбитражное решение. Но в победу защиты молодой фигуристки поверили не все. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе со Sport24 заявила, что суд вряд ли поверит аргументам защиты.

Она подчеркнула, что вина в самом процессе полностью лежит на российской стороне, которая допустила, что другие государства начали указывать на допущенные ошибки.

«Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что за бред?» - возмутилась Роднина.

Трехкратная олимпийская чемпионка подчеркнула, что сейчас нужно побыстрее завершить скандальный процесс и начать работать над собственными ошибками, а не искать употребление допинга зарубежными спортсменами.

Скандал с Камилой Валиевой начался в конце 2021 года, когда в ее анализах нашли триметазидин. Тогда фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и отстранили от участия в соревнованиях.

Решение спортсменка обжаловала и смогла вернуться к соревнованиям и даже принять участие в зимних Олимпийских играх в Китае. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию в CAS с новым требованием отстранить Валиеву от соревнований и обнулить все ее результаты.

В ходе рассмотрения дела Валиева заявила, что лекарство принимал ее дедушка, который возил девушку на тренировки. Возможно, таким образом частицы вещества попали в ее организм. Представители WADA отметили, что родные не представили ни справок, ни рецепта , которые подтвердили бы эти заявления.

Окончательно решение по делу вынесет коллегия CAS, куда вошли британец Джеймс Дрейк, американец Джеффри Мишкин и француз Мэтью Мезоннев. Изначально заседание планировали провести с 26 по 28 сентября. Дату изменили, так как в деле появились новые доказательства, требующие дополнительной проверки.

Спортсмены Допинг Фигурное катание Спортивный арбитражный суд Камила Валиева
07 ноября 2023, 20:05
Получивший травмы в аварии российский регбист умер в больнице после ДТП
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Спортсмен российского регбийного клуба «Красный Яр» Назар Хлобозов умер в возрасте 17 лет после полученных травм в дорожной аварии. Об этом сообщила пресс-служба спортивной организации.

Смертельное ДТП произошло в Красноярске в минувшую субботу, 4 ноября. В тот день Назар в компании четырех друзей отправился в поездку на автомобиле Lada. Водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

На месте погибли двое пассажиров легковушки и водитель. Назара забрали в больницу прибывшие на место врачи. Получившего серьезные травмы спортсмена поместили в реанимацию.

Красноярские врачи три дня пытались спасти регбиста. Во вторник, 7 ноября, его сердце остановилось.

«Один из самых талантливых воспитанников РК „Красный Яр“, неоднократный победитель первенства России, чемпион страны среди юношей ушел из жизни в самом начале», - отметили в пресс-службе клуба.

Спортсмены и сотрудники организации выразили соболезнования родным и близким спортсмена. Уход из жизни Хлобозова назвали невосполнимой потерей для всего регбийного сообщества России.

По данным краевого главка МВД, смертельное столкновение Lada и автобуса произошло на улице Чернышевского около 05:50. В ведомстве подчеркнули, что легковушка ехала на летней резине , и водитель не справился с управлением для возвращения машины на свою полосу. На месте погибли водитель и два пассажира. Еще одного пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Спортсмены ДТП Россия
06 ноября 2023, 20:48
Костомаров рассказал о первой тренировке по боксу без протеза
РИА «Новости»
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Победивший тяжелую болезнь и перенесший протезирование олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что регулярно тренируется для исполнения своей мечты — возвращения на каток на коньках. Об этом он заявил в беседе с журналистами после участия в марафоне общества «Знание» на выставке-форума «Россия».

Спортсмен напомнил, что на лед уже выходил в шоу Ильи Авербуха, но тогда на его ногах были кроссовки, поэтому о настоящем катании не могло быть и речи.

«Хочу выйти на лед и почувствовать пусть не то катание, которое было раньше, но хотя бы все равно почувствовать лед. Хотя сейчас это сделать гораздо труднее», - заявил Костомаров на опубликованном видео Telegram-каналом Shot.

Олимпийский чемпион добавил, что для исполнения своего желания регулярно тренируется, и речь идет не только о занятиях в обычном спортивном зале.

«Я даже несколько дней назад на бокс ходил. Но без этой штуки (Костомаров показал на протез - прим. ред.). Потому что все равно любая тренировка укрепляет ноги, руки и дух. Поэтому я всегда это делаю с удовольствием», - подчеркнул спортсмен.

Костомаров добавил, что после долгой комы и продолжительной реабилитации просто счастлив от того, что снова может водить машину, плавать, свободно передвигаться. Он поблагодарил своих близких за поддержку, а также врачей, которые ухаживали за ним долгое время.

Роман Костомаров попал в больницу в начале этого года с подозрением на пневмонию. Резкое прогрессирование заболевания заставило врачей ввести спортсмена в медикаментозную кому, а из-за сепсиса они приняли решение об ампутации обеих стоп, кисти правой руки и части левой. После возвращения в сознание Костомаров впал в затяжную депрессию. На помощь ему пришли психологи.

Домой олимпийский чемпион вернулся только летом. Процесс реабилитации серьезно затянулся, но уже в конце августа вместе с женой Оксаной Домниной Костомаров впервые появился на публике в шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи. Публика встретила пару бурными овациями.

Роман Костомаров

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