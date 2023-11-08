«Не знаю, жив ли он». Елена Вяльбе рассказала об отношениях с отцом-украинцем

Вяльбе рассказала, что ее отец родился и живет на Украине. С матерью спортсменки мужчина расстался еще до рождения ребенка и не участвовал в ее воспитании.

Вяльбе призналась, что когда ей было 20 лет, она начала общаться с отцом, но в этих отношениях не было искренности.

«Я никогда не называла его папой. Потом я поняла, что ему от меня ничего не надо, кроме денег. В какой-то момент я устала быть дойной коровой и решила, что это надо просто прекратить», - рассказала олимпийская чемпионка.

В мае Елена Вяльбе заявила, что не считает предателями россиян, которые решили сменить спортивное гражданство. По ее мнению, предательство - это слишком громкое слова, а эти люди, скорее всего, просто испугались.