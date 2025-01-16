«Не удалось вытащить». Умер трехкратный призер Олимпийских игр

Новость о кончине 58-летнего спортсмена подтвердил его брат. С прошлого года Волков боролся с онкологическим заболеванием.

«Хочу сказать от себя лично огромное спасибо всем тем, кто помогал. Знаю, что многие. Особенно благодарна борцам. Михаил Мамиашвили, с которым Волков выступал в одной команде на Играх в Сеуле, откликнулся сразу», - отметила Вайцеховская.

Отпевание олимпийского призера состоится в храме Петра и Павла на Солдатской улице в Москве в ночь на 19 января.

Дмитрий Волков выиграл две бронзовые медали на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году. На Играх 1992 года она взял серебро.

В Москве ранее умер хоккеист Алексей Зайцев , создавший любительскую команду «Сталкер».