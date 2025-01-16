16 января 2025, 14:29

«Не удалось вытащить». Умер трехкратный призер Олимпийских игр

РИА «Новости»
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Умер трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Дмитрий Волков. Об этом в Telegram-канале сообщила олимпийская чемпионка и журналист Елена Вайцеховская.

Новость о кончине 58-летнего спортсмена подтвердил его брат. С прошлого года Волков боролся с онкологическим заболеванием.

«Хочу сказать от себя лично огромное спасибо всем тем, кто помогал. Знаю, что многие. Особенно благодарна борцам. Михаил Мамиашвили, с которым Волков выступал в одной команде на Играх в Сеуле, откликнулся сразу», - отметила Вайцеховская.

Отпевание олимпийского призера состоится в храме Петра и Павла на Солдатской улице в Москве в ночь на 19 января.

Дмитрий Волков выиграл две бронзовые медали на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году. На Играх 1992 года она взял серебро.

В Москве ранее умер хоккеист Алексей Зайцев , создавший любительскую команду «Сталкер».

Спортсмены Болезни
15 января 2025, 22:24
«Необразованная бабуля». Губерниев жестко высказался в адрес Вяльбе
РИА «Новости»
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Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за ее слова в адрес лыжницы, пожаловавшейся на условия проживания в гостинице перед этапом Кубка РФ в Казани. Спортивный журналист опубликовал пост в своем Telegram-канале.

По мнению Вяльбе, слова спортсменки Анастасии Кулешовой о плохих номерах не соответствуют действительности. Глава ФЛГР посоветовала ей найти хорошую гостиницу в своем родном городе Сарове.

Губерниев напомнил Вяльбе, что Саров является наукоградом, где расположен федеральный ядерный центр.

«Объясните кто-нибудь необразованной бабуле, что Саров - легендарный наукоград. В Сарове ковался ядерный щит страны, и этот город закрытый», - написал спортивный журналист.

В конце ноября Вяльбе нелестно высказалась об олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой, которая сейчас живет в Испании. В ответ на это Губерниев заявил, что глава ФЛГР окончательно «слетела с катушек».

Спортсмены Казань Россия
14 января 2025, 11:01
Теннисист Медведев сломал ракетку, проиграв мяч на Australian Open
Global Look Press
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Российский теннисист Даниил Медведев в порыве эмоций избил сетку и сломал об нее ракетку во время матча первого круга Australian Open. Поводом для этого стал проигранный мяч.

Ранее стало известно, что Анна Калинская снялась с турнира Australian Open. Россиянка не сыграла ни одного матча и приняла решение не выходить на корт из-за давней травмы. На встрече с Кимберли Биррелл ее заменит немка Ева Лис.

Медведев выступает против представителя Таиланда Касидита Самрея, который является 418-й ракеткой мира. В третьем сете он уступил сопернику со счетом 3:6.

Проиграв мяч на подаче Самрея, россиянин подошел к сетке и начал наносить по ней удары ракеткой. Спортивный инвентарь сломался. Также Медведев разбил камеру, расположенную на сетке.

Четвертый сет российский спортсмен выиграл. Сейчас идет решающий.

Теннис Даниил Медведев
13 января 2025, 22:09
Фигуристка Трусова впервые станет матерью
РИА «Новости»
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Фигуристка Александра Трусова отказалась от выступлений и прыжков в шоу «Золушка» и «Спящая красавица» из-за беременности. Об этом сообщил «Спорт-экспресс».

По данным издания, Трусова ждет ребенка от двукратного победителя финала Кубка России Макара Игнатова. Сама фигуристка пока официальных комментариев о беременности не давала.

Также стало известно, что Трусова не будет участвовать в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года.

Сейчас фигуристка соблюдает рекомендации врачей по ограничениям в тренировочном процессе, поэтому во время отборочного тура она не сможет показать необходимые физические кондиции Федерации фигурного катания на коньках России.

В сентябре Трусова рассказала о бракосочетании с Игнатовым.

Отношения фигуристов длились полгода, потом они решили пойти в загс. Также скорую свадьбу спортсменка объясняла тем, что хочет, как можно больше времени проводить со своим мужем.

Фигурное катание Дети Беременность Свадьбы Александра Трусова
13 января 2025, 17:57
Британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
Global Look Press
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Многолетний чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри опроверг появившиеся слухи о его возможном бое с Энтони Джошуа в 2025 году. На своей странице в Instagram* спортсмен опубликовал видео, в котором объявил, что завершил спортивную карьеру.

Он поблагодарил поклонников за поддержку, которую они оказывали все это время.

«Я хочу объявить о своем уходе из бокса. Это было потрясающе. Я наслаждался каждой минутой, но на этом я закончу», - заявил Фьюри.

Об уходе из большого спорта британский боксер объявил после двух поражений подряд от абсолютного чемпиона в супертяжелом весе украинского боксера Александра Усика. Спортсмены встречались на ринге в мае и декабре прошлого года. Но каждый раз Фьюри проигрывал.

При этом свой взлет британский спортсмен обеспечил за счет победы над другим украинским боксером Виталием Кличко, отобрав у него в 2015 году титулы чемпиона WBA, IBF, WBO и The Ring. Но спустя год Фьюри отказался от своих завоеваний и забыл про бокс на четыре года. Возвращение на ринг он отметил победой на Дилланом Уайтом.

Вторая встреча британского боксера Тайсона Фьюри и украинского боксера Александра Усика прошла в Эр-Рияде. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. Бой длился 12 раундов и закончился победой украинского тяжеловеса.

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Великобритания Спортсмены Бокс

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