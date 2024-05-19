19 мая 2024, 02:05

«Не та мама, что гладит по голове». Винер — о воспитании гимнасток

Читайте нас в: Google Новости

Дети в спорте жестокие, но справедливые. Они не прощают обмана и ценят наставника, который привел их на пьедестал. О своем подходе к воспитанию гимнасток глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала на передаче «Жеребцова и точка» на телеканале 360.ru.

Главный тренер отметила, что делает все для своих воспитанниц: лучшие врачи, массажисты, диетологи, лучшее питание, лучшие сборы. Для них она «и мама, и папа, и бабушка, и дедушка».

Винер также высказала свое отношение к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе. Ее воспитанницы приняли решение не ехать в Париж, если они не смогут стоять на пьедестале под гимн России.

Про Ирину Винер говорят, что она строгая наставница, но делает из детей чемпионов. Сама тренер считает, что с воспитанниками нужно быть честной.

«Я всегда рассчитываю на справедливость детей. Они жестокие дети, но очень справедливые. Они жестокие. Они не прощают. Взрослые могут простить, а дети не прощают», - заявила Винер.

Главный тренер страны по художественной гимнастике пояснила, что если ребенка «гладить по головке и хвалить», но при этом он не показывает хороших результатов, то ничего хорошего из этого не выйдет. Он будет винить в своих неудачах того, кто его не доучил.

«Можно сделать какое-то замечание жесткое, такое сравнение неприятное для ребенка, и он даже может прослезиться в этот момент. Но когда он встает на пьедестал, он подходит и говорит: „Спасибо, вы наша вторая мама“», - поделилась собеседница телеканала.

Винер подчеркнула, что воспитанники не уходят из-за жестких замечаний. Могут поплакать, но всегда остаются и после тренировок благодарят наставника. И все это благодаря честности, считает тренер, воспитанникам нужно говорить все.

Спортсмены Дети Отношения Россия
19 мая 2024, 00:46
«Мертвые души». Винер заявила, что российским спортсменам не стоит ехать на Олимпиаду в Париж
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Российским спортсменам не стоит ехать на Олимпийские игры в Париж под нейтральным флагом, их медали не попадут в командный зачет, их фамилий не будет в списке медалистов. Это мертвые души, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной страны Ирина Винер в интервью проекту «Жеребцова и точка» на телеканале 360.ru.

Винер давно выступает как противник участия российских атлетов на Олимпиаде под нейтральным флагом без российской атрибутики. Тренер отметила, что ее воспитанницы сами приняли решение не ехать в Париж в 2024 году, так как не согласны с условиями МОК.

«Наши дети привыкли выступать со зрителями. <…> Они видят на трибунах огромное количество российских флагов. Они слышат, как за них болеют, они слышат все время: „Россия, Россия“. И это на протяжении многих лет. Мы выиграли 51 олимпийскую медаль. Это все сопровождалось флагом и гимном», - отметила глава федерации.

Поэтому когда стало известно, что МОК запретил россиянам выступать под флагом своей страны, гимнастки приняли решение не ехать на Олимпийские игры. Винер отметила, что у каждого свое мнение.

«На вкус и цвет товарищей нет. На мнение тоже нет товарищей», - заявила тренер.

Она отметила, что кто-то считает возможным выступать «под не своим флагом». Даже если все будут знать, что это российские спортсмены. Но даже если кто-то выиграет медаль, то в списке медалистов его не будет, подчеркнула собеседница телеканала.

«Исторически его не будет вообще. Это мертвые души», - заявила Винер.

Спортсмены Париж Россия Интервью Олимпиада в Париже — 2024
18 мая 2024, 20:18
«Байер» установил рекорд бундеслиги
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Леверкузенский «Байер» завершил чемпионат Германии, не проиграв ни одного матча. Такое случилось впервые в истории турнира, который разыгрывается с 1963 года.

В заключительном туре чемпионы обыграли «Аугсбург» со счетом 2:1.

Подопечные испанского тренера Хаби Алонсо набрали 90 очков при 28 победах и шести ничьих.

Команда стала чемпионом впервые за 120-летнюю историю существования клуба.

Второе и третье места в бундеслиге заняли «Штутгарт» и мюнхенская «Бавария».

Ранее в чемпионате Нидерландов ПСВ обыграл «Спарту» в матче 32-го тура и досрочно стал 25-кратным чемпионом страны. ПСВ набрал 87 очков и обогнал ближайшего преследователя - клуб «Фейеноорд» - на 12 очков.

Германия Футбол Рекорды
18 мая 2024, 19:18
Дубль Сулейманова принес «Локомотиву» победу над «Факелом»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Футболисты московского «Локомотива» одержали победу над воронежским «Факелом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счетом 2:0, сообщил Telegram-канал красно-зеленых.

Тимур Сулейманов принес команде победу, забив мячи на 11-й и 53-й минутах встречи.

В результате «Локомотив» оказался на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 50 очков.

На первом месте находится московское «Динамо». Подопечным Марцела Лички удалось набрать 56 баллов. Клубу необходимо набрать одно очко в матче с «Краснодаром» в последнем туре, чтобы стать чемпионом Российской премьер-лиги.

Второе место занимают футболисты петербургского «Зенита», у них 51 очко.

Спортсмены Российская Премьер-Лига Футбол ФК Локомотив
18 мая 2024, 18:36
«Динамо» получило шанс досрочно завоевать чемпионство в РПЛ
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Московский футбольный клуб «Динамо» может стать чемпионом Российской Премьер-Лиги, если спортсмены наберут одно очко в матче с «Краснодаром» в последнем туре. Об этом сообщил «Чемпионат».

На счету у команды набралось 56 очков по итогам разгрома «Крыльев Советов» в домашнем матче. Благодаря уверенной победе (4:1) «Динамо» останется на первом песте турнирной таблицы до конца сезона. Чтобы получить титул чемпиона России, бело-голубым нужно завоевать только одно очко (сыграв вничью) в игре с «Краснодаром».

Ранее команда одержала победу над клубом «Сочи» , матч закончился со счетом 3:2. После него «Динамо» вышло на первое место в таблице РПЛ.

Спортсмены ФК Динамо Российская Премьер-Лига Футбол Россия

Новости по теме