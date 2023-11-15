«Этот шаг Международного олимпийского комитета не стал для меня неожиданностью. Мне с самого начала было понятно, что МОК будет придерживаться такой политики в отношении наших соревнований», - подчеркнула она.

Президент федерации добавила, что спортсмены приедут на Игры дружбы ради выступления и получения призов, а не с целью устроить какие бы то ни было «политические демонстрации», и никто не потребует от них отречься от флага и сменить форму.

Ранее директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд призвал национальные комитеты «проявить осторожность» в отношении запланированных на сентябрь Игр дружбы в свете «растущей политизации мирового спорта». Он назвал Международную ассоциацию дружбы - организатора соревнований - «политической организацией».