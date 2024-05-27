27 мая 2024, 15:41

«Не стал спорить». Глава ВТБ признался, что отдал «Зенит» Миллеру из-за одной фразы

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Владельцем футбольного клуба «Зенит» мог стать ВТБ в середине 2000-х годов. Об этом «Фонтанке» рассказал президент-председатель правления банка Андрей Костин.

Он отметил, что предприниматель Владимир Коган предлагал ему купить 100% акций «Зенита», но его отговорил от этого глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Мне тогда позвонил Алексей Борисович Миллер и сказал: „Послушай, ну я питерец, отдай „Зенит“ <…>. Я не стал спорить, и „Зенит“ перешел „Газпрому“», - вспомнил президент-председатель ВТБ.

Костин указал, что вопрос футбольного клуба не был для него принципиальным, поэтому он уступил «Зенит» «Газпрому».

«Потом так сложилось, что нам через бизнес, через долги досталось московское „Динамо“», - добавил он.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал победу сине-бело-голубых в чемпионате России по футболу. По его словам, команда смогла достичь значительных успехов благодаря труду футболистов и тренеров. Он добавил, что как петербуржцу ему приятно было узнать о победе «Зенита».

Банки Бизнес Газпром Андрей Костин
27 мая 2024, 15:00
Медведев объяснил победу «Зенита» в чемпионате России
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Победа «Зенита» в чемпионате России по футболу является результатом труда тренерского состава и самих футболистов. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на встрече с жителями Санкт-Петербурга. Его процитировало РИА «Новости».

«В данном случае придраться невозможно. Это труд тренерского коллектива, конечно, игроков „Зенита“, и промысел Божий», - отметил политик.

Он подчеркнул, что ему, как «питерскому человеку» приятно наблюдать за победой команды. Медведев пожелал «Зениту» новых свершений и прекрасного футбола.

«„Зенит“ - чемпион», - резюмировал зампред Совбеза.

В минувшие выходные на «Газпром Арене» состоялся матч 30-го тура чемпионата России по футболу. На поле встретились бело-голубые и «Ростов». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Зенита». Клуб выиграл чемпионат шестой раз подряд.

ФК Зенит Санкт-Петербург Дмитрий Медведев Футбол Россия
25 мая 2024, 20:20
Участниками спортивного шествия на выставке «Россия» стали более 2 тысяч человек
РИА «Новости»
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Приуроченное к 105-летию первого спортивного парада на Красной площади масштабное спортивное шествие прошло на выставке-форуме «Россия» в субботу, 25 мая. Участниками акции стали более двух тысяч человек, среди которых оказались титулованные спортсмены.

Проходящие колонны демонстрировали лучшие спортивные достижения страны разных лет, В состав колонн вошли как действующие спортсмены, так и ветераны. Возглавили звенья двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, гимнаст Никита Нагорный с супругой Дарьей и другие прославленные атлеты.

Министр спорта России Михаил Дегтярев напомнил, что традиция спортивных парадов на Красной площади появилась еще в 1919 году, но регулярной стала только в начале 30-х годов прошлого века.

«Позднее эта традиция была утрачена. И лишь благодаря нашему национальному лидеру, президенту России Владимиру Путину мы ее возрождаем. В этом году шествие посвящено 105-летию первого парада спортсменов и физкультурников. Уже в следующем году мы планируем организовать шествие спортсменов на Красной площади», - привели слова министра «Известия».

Организаторами шествия выступили выставка-форум «Россия» и общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество».

Поездку по достопримечательностям Кировской области получила жительница Сургута Татьяна Ясюкович, ставшая 13-миллионным гостем международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Женщина призналась, что приехала на выставку уже в третий раз, так как часто навещает в Москве дочку и внука.

Спортсмены Выставки Россия Выставка-форум «Россия»
25 мая 2024, 18:43
«Зенит» шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу
РИА «Новости»
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Петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» на своем поле в матче 30-го тура Российской премьер-лиги и в шестой раз подряд стал чемпионом России. Встреча на «Газпром Арене» завершилась со счетом 2:1.

Интрига сохранялась до конца матча. На 54-й минуте вперед вышла команда Валерия Карпина, гол оформил Роналдо. Петербуржцы сравняли счет на 65-й минуте - 11-метровый реализовал Густаво Мантуан.

На 72-й минуте игры забил Маттео Кассьерра, но гол отменили из-за положения «вне игры». Победный удар в ворота «Ростова» на 85-й минуте встречи сделал нападающий Артур. После окончания матча в активе «Зенита» оказалось 57 очков.

В параллельном матче «Динамо», находившееся на первом месте перед началом тура, проиграло «Краснодару». Это позволило петербургскому клубу выйти в лидеры и стать чемпионом России шестой раз подряд.

ФК Зенит Футбол Россия
25 мая 2024, 12:54
Свыше 2 тысяч человек примут участие в «Спортивном шествии» на ВДНХ 25 мая
Телеканал «360»
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Президент России Владимир Путин принял решение возродить спортивные мероприятия, которые были во времена СССР. Стоит задача — привлечь 70% населения страны к занятиям массовым спортом. О том, какие мероприятия проводятся и о другой спортивной активности, рассказала руководитель общероссийского движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Президент России Владимир Путин принял решение возродить спортивные мероприятия, которые были во времена СССР. Стоит задача - привлечь 70% населения страны к занятиям массовым спортом. О том, какие мероприятия проводятся и о другой спортивной активности, рассказала руководитель общероссийского движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Проект «Здоровое Отечество» зародился в 2021 году по инициативе двукратного олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова. При этом главная цель движения исходит из названия.

«Здоровье у нас базируется на трех столпах, здоровье есть физическое, есть психологическое, а есть социальное. Физическое - это здоровое тело и физически подготовленное. Психологическое - это здоровье нашей души. Социальное - это наши принципы и взаимоотношение с обществом и окружающим миром», - рассказала Екатерина Лещинская.

Помимо массовых различных мероприятий, которые проводятся как в режиме онлайн, так и офлайн, проект занимается строительством спортивных площадок.

«Мы вдохновились историей советского времени, нам очень нравится суть, что все вставали в одно время и делали зарядку. Поэтому „Марафон Зарядок“ один из важных для нас проектов по возрождению этих добрых, правильных, спортивных традиций», - поделилась Лещинская.

Руководитель проекта подчеркнула, что с приходом сезона каждую субботу стартовали бесплатные тренировки со спортсменами. Они проводятся на Поклонной горе. Кроме того, вместе с выставкой «Россия» на ВДНХ запущен совместный проект. Так, каждую субботу на главной сцене олимпийский чемпион проводит зарядку. При этом к ней присоединяются и другие регионы России по телемосту.

«Мы с олимпийским чемпионом Никитой Нагорным собрали около шести тысяч участников зарядки и поставили рекорд», - отметила специалист.

Также 25 мая на ВДНХ проведут «Спортивное шествие», в котором более двух тысяч спортсменов пройдут дистанцию, чтобы вдохновить всю страну на здоровый образ жизни. В 2025 году во второй субботе августа это шествие состоится на Красной Площади.

«Мы хотим поднять статус спортсмена в нашей стране. Сложно не согласиться, что сейчас кумирами молодежи становятся блогеры, звезды шоу-бизнеса и, как будто, у многих принципы идут не в ту стезю. У нас есть спортсмены, которые отстаивают нашу страну на международной арене. Это те люди, на которых действительно стоит равняться», - рассказала Лещинская.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены ВДНХ

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