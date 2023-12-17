«Не пойду на поводу у МОК». Пловец Рылов отказался ехать на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе

Россиянин не раз озвучивал свою политическую позицию и точку зрения в отношении Международного олимпийского комитета. Он заявил, что хочет соответствовать словам президента России Владимира Путина и верить в великий русский народ, не опускаться «до уровня западных провокаторов».

«Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой. Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране», - заявил Рылов.

Мок 8 декабря принял решение о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 только в нейтральном статусе. Атлеты должны выступать без флага, гимна и других национальных символов.

Олимпийский комитет России отказался оказывать финансовую поддержку спортсменам, которые решат выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе. Также спортсмены не получат призовых денег, так как по условиям МОК откажутся от своего олимпийского комитета.