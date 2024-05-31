31 мая 2024, 21:52

«Не обращаю внимания». Карякин — об исключении из рейтинга FIDE

РИА «Новости»
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Международная шахматная федерация (FIDE) исключила из своего рейтинга российского гроссмейстера Сергея Карякина из-за его неучастия в международных турнирах. Об этом сам шахматист рассказал телеканалу «Матч ТВ».

«Это технический момент, который ни на что не влияет», - пояснил Карякин.

Чтобы вернуться в список FIDE, спортсмену нужно сыграть хотя бы одну партию в соревнованиях по классическим или быстрым шахматам.

Также он подчеркнул, что не следит за изменениями в рейтинге.

«Я не обращаю внимания на него», - сказал он.

В январе 2024 года Карякин рассказал, что во время поездки в Херсонскую область попал в ДТП и едва не погиб. По его словам, он приблизительно раз в месяц бывает в зоне СВО, куда возит гуманитарную помощь.

Спортсмены Рейтинги
30 мая 2024, 21:34
Российская теннисистка Самсонова вышла в 3-й круг Открытого чемпионата Франции
Freepik
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Теннисистка из России Людмила Самсонова вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. Россиянка соревновалась с американкой Амандой Анисимовой, сообщило РИА «Новости».

Посеянная под 17-м номером Самсонова обыграла Анисимову во втором круге со счетом 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте 58 минут. Турнир проходит на грунтовых кортах Парижа.

В третьем круге россиянка встретится с победительницей матча Кристина Букша (Испания) - Элизабетта Кочаретто (Италия).

Ранее россиянка Самсонова обыграла бразильскую спортсменку Беатрис Хаддад-Майю в полуфинале турнира по теннису категории WTA-500 в Страсбурге. Матч закончился со счетом 6:3, 6:0.

Спортсмены Россия Теннис Франция
30 мая 2024, 19:57
«Абсолютный позор». IBA — об ультиматуме МОК по поводу допуска боксеров на Игры-2028
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Ультиматум, который выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК) боксерам, связанный с их допуском на Олимпийские игры 2028 года, назвали настоящим позором. Соответствующее сообщение разместили на сайте Международной боксерской ассоциации (IBA).

«По сути, жесткая идея ясна: если вы не выйдете из IBA к началу следующего олимпийского цикла, то ваши спортсмены не будут участвовать в Играх. Это абсолютный позор со стороны якобы одной из ведущих спортивных организаций мира», - отметили в ассоциации.

Накануне представители МОК заявили, что боксеров, представляющих национальные спортивные федерации, состоящих в IBA, не допустят к участию в Олимпийских играх-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

Ранее МОК решил не вручать российским спортсменам перешедшие к ним медали на Играх в Париже. В комитете пояснили, что перераспределять награды должен и всегда это делал национальный олимпийский комитет соответствующего спортсмена.

Спортсмены Бокс Международный олимпийский комитет
30 мая 2024, 16:41
Овечкин выбрал между победой в Кубке Стэнли и достижением снайперского рекорда
Global Look Press
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин предпочел бы победу в Кубке Стэнли достижению снайперского рекорда НХЛ, если бы ему пришлось выбирать. Об этом хоккеист рассказал в шоу на YouTube-канале «Это хоккей, брат!»

«А лучше сделать все совместно: и побить [рекорд], и выиграть», - подчеркнул он.

Спортсмен занимает второе место после канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. В активе Овечкина - 853 заброшенные шайбы, на счету Гретцки их 894.

В начале мая, комментируя критику результативности Александра Овечкина в матче с «Рейнджерс», генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан отметил, что не стоит «взваливать всю ответственность» на 38-летнего хоккеиста и требовать от него «тащить» команду.

НХЛ Хоккей Рекорды Александр Овечкин
29 мая 2024, 23:26
Спортивную программу ПМЭФ презентовали в Москве
РИА «Новости»
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Презентация спортивных игр Петербургского международного экономического форума прошла в пресс-центре Медиагруппы «Россия сегодня». На ПМЭФ российский спорт будет представлять Росконгресс, Фонд проведет более 20 мероприятий по 18 видам спорта.

Забег по Санкт-Петербургу «без машин» Программу спортивных игр представляли глава Минспорта Михаил Дегтярев, директор ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», член Наблюдательного совета фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов и многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины.

ПМЭФ станет для Минспорта площадкой для диалога с бизнесом, обсуждения актуальных вопросов и выработки новых форматов соревнований.

«Запланированы встречи с губернаторами, бизнесом, руководителями спортивных федераций. Будет очень много контактов», - сообщил Дегтярев.

Первый день форума начнется с забега, в этом году он посвящен Всемирным играм дружбы. На дистанцию в пять километров выйдут около 1,5 тысячи участников, у них будет уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург без машин, отметил министр.

Игры стран ШОС Дегтярев заявил, что станет участником сессии «Глобальные проекты российского спорта», на которой обсудят Всемирные игры дружбы, Спартакиаду сильнейших, Игры будущего и формат мультиспортивных соревнований стран ШОС. Министр добавил, что в содружестве создают постоянный комитет по спорту.

«И я от нашей страны высказал предложение проработать возможность проведения у нас Игр стран ШОС. В дальнейшем планируется, что соревнования будут принимать страны, которые председательствуют в организации», - отметил Дегтярев.

В турнирах спортивных игр ПМЭФ-2024 примут участие атлеты из 11 стран, в многодневной велогонке «Золото Ладоги» по городу проедут спортсмены из семи стран.

Премия «Чемпион» Росконгресс во второй раз проведет торжественное вручение премии «Чемпион», которая отмечает заслуги бизнеса в развитии спорта. В церемонии примут участие легендарные спортсмены, рассказал Георгий Брюсов. Мероприятие пройдет в историческом здании Санкт-Петербургского торгового банка.

«Лауреатами станут лидеры российского бизнеса в номинациях, подчеркивающих глобальную поддержку профессионального, массового, корпоративного, адаптивного спорта, комплекса ГТО и других», - отметил представитель Фонда.

Центром притяжения для участников ПМЭФ станет павильон Минспорта РФ, особенностью которого станет искусственный интеллект - голограмма двукратного олимпийского чемпиона по боксу Бориса Лагутина. Также будут работать павильоны Всемирных игр дружбы, Федерации бокса России и Российского футбольного союза. Художественную гимнастику на форуме представит президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

В мероприятиях ПМЭФ-2024 примут участие более 20 победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Санкт-Петербург Спортсмены Россия Бизнес ПМЭФ-2024

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