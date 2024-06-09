Названы самые дорогие футболисты России

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Рыночная стоимость Головина составила 30 миллионов евро. Стоимость Сафонова - 20 миллионов евро, она увеличилась на два миллиона, Захаряна - 18 миллионов евро.

Полузащитник «Монако» занял в топе первую строчку. Второе место - у голкипера «Краснодара», третье - у футболиста «Реал Сосьедад».

По данным Telegram-канала Baza, футболисту Матвею Сафонову запретили выезжать из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей. Поэтому его переход во французский футбольный клуб ПСЖ может сорваться.

Сейчас Сафонов находится в Минске, где сборная России сыграет с командой из Белоруссии.