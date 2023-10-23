Названы потенциальные соперники сборной России по футболу в 2024 году

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Такие выводы журналисты сделали из переговоров представителей Российского футбольного союза (РФС) с представителями африканских стран на прошедшем на минувшей неделе форуме «Россия - Спортивная держава» в Перми.

По данным телеканала, речь идет об играх, которые пройдут в 2024 году. Место и даты проведения матчей пока не обсуждались.

Информацию о переговорах РФС с Федерацией футбола Занзибара подтвердило издание «Спорт-Экспресс». Журналисты уточнили, что эта же организация представляет интересы сборной Танзании.

Российские клубы и сборную отстранили от участия в матчах, проходящих под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В начале октября национальная команда России провела два товарищеских матча со сборными Камеруна и Кении.