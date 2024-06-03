Названы победители детских парусных соревнований Tenzor Cup Junior

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В ходе прохода на детских швертботах спортсмены продемонстрировали умения в огибании знаков, показали чудеса маневрирования по заданной дистанции и умение грести черпаком и веслом, а также многое другое.

Основными составами команды провели три гонки, а в финальной на воду вышли только капитаны, которые показали свое мастерство.

Первое место заработала команда «Сигма». Серебро досталась участникам команды Solo Noi, куда вошли дети опытных яхтсменов.

Всем участникам соревнований вручили памятные подарки. Специальные призы спортсмены Tenzor Cup Junior получили от семьи Игоря Ченцова и фонда «Росконгресс».

Пока шло награждение детей, взрослые спортсмены отрабатывали и закрепили результаты первого дня регаты. Команда «Ахмат» Александра Божко вырвалась в главные лидеры турнирной таблицы, прочно закрепив за собой первое место.

Регата имени Игоря Ченцова посвящена памяти выдающихся яхтсменов. В этом году участие в соревнованиях приняли 30 команд из России, Белоруссии, Германии и Сербии.