03 июня 2024, 23:14

Названы победители детских парусных соревнований Tenzor Cup Junior

РИА «Новости»
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Детские парусные соревнования Tenzor Cup Junior прошли в рамках второго дня первого этапа международного парусного турнира Tenzor International Cup 2024 — регаты имени Игоря Ченцова. На старт в Пестовском водохранилище 30 юных яхтсменов вышли в международный День защиты детей, 1 июня.

В ходе прохода на детских швертботах спортсмены продемонстрировали умения в огибании знаков, показали чудеса маневрирования по заданной дистанции и умение грести черпаком и веслом, а также многое другое.

Основными составами команды провели три гонки, а в финальной на воду вышли только капитаны, которые показали свое мастерство.

Первое место заработала команда «Сигма». Серебро досталась участникам команды Solo Noi, куда вошли дети опытных яхтсменов.

Всем участникам соревнований вручили памятные подарки. Специальные призы спортсмены Tenzor Cup Junior получили от семьи Игоря Ченцова и фонда «Росконгресс».

Пока шло награждение детей, взрослые спортсмены отрабатывали и закрепили результаты первого дня регаты. Команда «Ахмат» Александра Божко вырвалась в главные лидеры турнирной таблицы, прочно закрепив за собой первое место.

Регата имени Игоря Ченцова посвящена памяти выдающихся яхтсменов. В этом году участие в соревнованиях приняли 30 команд из России, Белоруссии, Германии и Сербии.

Спортсмены Дети Россия
03 июня 2024, 19:57
Тренера Федотова уволили из ЦСКА
РИА «Новости»
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Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов оставил свой пост. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Вместе с Федотовым тренерский состав покинули ассистент главного тренера Олег Фоменко и тренеры Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николай Русу.

«Сегодня руководство клуба приняло решение о прекращении сотрудничества с главным тренером Владимиром Федотовым…», - отметили в ЦСКА.

Владимира Федотова назначили главным тренером клуба в июне 2022 года. Под его руководством в 2023 году ЦСКА выиграл Кубок России и стал серебряным призером на чемпионате России. В 2023 году 57-летнего Федотова признали лучшим тренером сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее стало известно, что тренерский состав сборной Казахстана возглавил бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

ЦСКА Российская Премьер-Лига Россия
03 июня 2024, 14:37
Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана
РИА «Новости»
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавил тренерский состав сборной Казахстана. На этом посту он сменил Магомеда Адиева, постоянно работающего с футбольным клубом «Ахмат». Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола республики.

Официальной информации о сроках контракта нет, но, по данным СМИ, на пост главного тренера казахстанской сборной Черчесов пришел на два года с продлением еще на год.

Последним местом работы 60-летнего Черчесова стал венгерский футбольный клуб «Ференцварош», где он был наставником с декабря 2021 по июль 2023 года.

Под руководством Черчесова команда дважды стала чемпионом страны, выиграла национальный кубок, а также вышла в плей-офф еврокубков, где в одной восьмой финала уступила в двух матчах немецкому «Байеру».

Сборную России Черчесов тренировал с августа 2016-го по июль 2021 года. На эти годы пришлось участие команды в домашнем чемпионате мира 2018 года, где сборная дошла до одной четвертой финала, уступив сборной Хорватии.

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов ранее рассказывал, что Черчесов стал одним из пяти претендентов на пост главного тренера национальной сборной.

Казахстан Футбол Россия Станислав Черчесов
03 июня 2024, 14:27
Традиционный футбольный матч пройдет в рамках ПМЭФ
РИА «Новости»
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Традиционный футбольный матч пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума. Его проведут фонд «Росконгресс» и Российский футбольный союз.

Игра состоится 4 июня на стадионе «Петровский». «Лига Ставок Гала-матч ПМЭФ-2024» начнется в 19:00.

В составе команды ПМЭФ будут политики и бизнесмены, члены правительства и администрации президента страны, а также легенды сборной России. Возглавит команду заслуженный тренер России Валерий Газзаев, приводивший ЦСКА к победе в Кубке УЕФА.

В медийную сборную страны войдут футболисты Дмитрий Сычев, Владислав Радимов, Руслан Нигматуллин, Денис Глушаков, Дмитрий Тарасов, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский, основатель старейшей медиафутбольной команды России «Амкал» Герман El Classico Попков, звезды шоу-бизнеса и представители медиа индустрии.

Кроме того, легенды этого вида спорта примут активное участие в работе стенда РФС. Вечером 7 июня в лофт-пространстве «Веденский» пройдет просмотр товарищеского матча сборных Белоруссии и России.

А 8 июня участники форума посетят матч за женский Суперкубок России «Зенит» - ЦСКА на «Газпром Арене».

Спортсмены Белоруссия Футбол Россия ПМЭФ-2024
02 июня 2024, 21:42
Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера «Балтики»
РИА «Новости»
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Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич заявил на пресс-конференции, что покидает свой пост. Его процитировало РИА «Новости».

«Я покидаю клуб, мой цикл в „Балтике“ закончен. Еще будет время подвести итоги», - заявил Игнашевич.

Тренер поблагодарил болельщиков «Балтики» и игроков клуба. Игнашевич был главным тренером команды с осени 2021 года, в сезоне-2022/23 он вывел клуб в Российскую премьер-лигу. До этого он возглавлял московский ФК «Торпедо».

«Балтика» в воскресенье проиграла «Зениту» в чемпионате Кубка России. Ранее калининградский клуб никогда не выходил в финал.

Российская Премьер-Лига Футбол Россия

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