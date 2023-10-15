Названо имя будущей звезды российского фигурного катания

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Аделия Петросян за свои выступления на соревнованиях в Уфе получила 234,73 балла, оставив далеко позади соперниц Анну Фролову (210,88) и Елизавету Куликову (199,21). Тарасова осталась в восхищении от выступления победительницы и даже простила ей несколько ошибок в произвольной программе.

«Петросян удивила всех. Да, четверной флип не получился на выступлении, но на разминке у нее все было. Нужно понимать, что такой прыжок никто в мире не делал, а она уже это может. Через какое-то время она сможет выполнить четверной на прокате», - заявила заслуженный тренер СССР.

Она подчеркнула, что спортсменка полностью заслужила первое место и ей светит очень перспективная карьера в фигурном катании.

«Падение не мешает победам. Она имеет такое же будущее, как и Загитова с Медведевой», - подчеркнула Татьяна Тарасова.

На прошедшем в конце марта этого года финале Гран-при России по фигурному катанию Аделия Петросян обошла Камилу Валиеву. По итогам двух прокатов фигуристки получили 255,01 балла и 241,76 балла, завоевав золотую и серебряную медали. Бронза досталась Елизавете Туктамышевой.

Для Петросян это была третья награда. До этого она получила бронзу на чемпионате России 2022 года, а также серебро на юниорском первенстве в 2021 году.