Названа причина исчезновения баскетболиста клуба «Барнаул» Петухова в Красноярске

Они опубликовали выдержку из ответа заявления отдела полиции. В тексте говорится, что сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий изучили видеозаписи и установили, что молодой человек, которого ищут, упал в Енисей с Октябрьского моста.

Сотрудники Краевого государственного казенного учреждения «Спасатель» поисковики-волонтеры договорились обследовать дно, поверхность и протоки Енисея в поисках тела пропавшего спортсмена.

Об исчезновении Антона Петухова стало известно накануне. В опубликованной волонтерами сводке отмечали, что баскетболист ушел из дома в ночь на 31 декабря. С собой он взял мобильный телефон. Из особых примет - родинка на правой щеке и татуировка с изображением Джокера на правом предплечье.

Антон Петухов с 2020 по 2023 годы выступал за молодежную команду московского ЦСКА, где стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ и чемпионом первенства ДЮБЛ. В «Барнаул» баскетболист перешел летом 2023 года.