23 апреля 2024, 20:58

Названа дата судебного заседания об экстрадиции Промеса из ОАЭ

РИА «Новости»
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Первое судебное заседание по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды из ОАЭ нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса пройдет в Дубае 2 мая. Об этом сообщил портал RTL Boulevard.

В конце февраля спортсмена задержали в аэропорту в ОАЭ после сборов по запросу органов юстиции Нидерландов. Промеса обвинили в незаконной перевозке наркотиков и нападении на двоюродного брата. Ему грозит шесть лет тюремного заключения в родной стране.

После этого нападающего московского «Спартака» заключили в тюрьму для ожидающих экстрадиции в Дубае. Квинси Промес сейчас находится в тюремном комплексе, расположенном рядом с дубайским аэропортом.

Ранее ФК «Спартак» выразил надежду на благоприятный исход в деле Квинси Промеса. Адвокат футболиста планировал подать апелляцию для обжалования его приговора.

Спартак ОАЭ Нидерланды Дубай
23 апреля 2024, 13:34
«Честно, скучаю по России». Теннисистка Касаткина рассказала о ностальгии по Родине
Global Look Press
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Российская теннисистка Дарья Касаткина призналась, что скучает по России, но пока у нее нет возможности приехать. Об этом 11-я ракетка мира рассказала в беседе с порталом «Чемпионат».

Российская теннисистка Дарья Касаткина призналась, что скучает по России, но пока у нее нет возможности приехать. Об этом 11-я ракетка мира рассказала в беседе с порталом « Чемпионат ».

«Честно, скучаю по России в целом, скучаю по дому», - заявила спортсменка.

По словам Касаткиной, последний раз она была на Родине в 2021 году. Однако жизненные обстоятельства пока не позволяют ей приехать.

«Что бы ни происходило, родные пенаты в сердце. Вспоминаешь былые моменты, и внутри тепло. Приезжая в Тольятти, замечала: ничего там не поменялось», - отметила теннисистка.

Касаткина добавила, что жить в родном городе, вероятно, не стала бы, но хотела бы посетить места из ее детства. Она призналась, что с возрастом вопрос о доме стал звучать для нее сильнее.

Ранее футболист французского «Монако» Александр Головин заявил, что скучает по пельменям и русскому менталитету.

Спортсмены Россия Теннис
23 апреля 2024, 05:38
Американская волейболистка Симмонс снялась в мокрой майке без бюстгальтера
Freepik
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Американская спортсменка Кайла Симмонс, которую в СМИ прозвали «самой сексуальной в мире волейболисткой», порадовала фанатов очередной серией пикантных снимков в социальных сетях. Фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram*.

На фото девушка повернулась спиной к камере. Она в белой мокрой майке и красных стрингах.

Поклонники спортсменки положительно оценили ее фотосессию. Один из комментаторов написал, что поставил ее фото на телефон в качестве обоев. Другие восхитились ее шикарной фигурой, попросив сделать больше с такого ракурса.

Ранее американская певица Кэти Перри появилась на прогулке в черной кожаной куртке и серых джинсах, причем спустила штаны так, что были видны ее оголенные ягодицы и черные трусы.

Откровенное фото она выложила в соцсетях.

Супермодель Ирина Шейк поделилась с поклонниками снимком, на котором она предстала в одном полотенце.

Британская актриса Эмма Уотсон на свой 34-й день рождения снялась топлес. На ней были только брюки и украшения.

Фото США Спортсмены
23 апреля 2024, 00:48
В WADA объяснили разницу между допинг-пробами Валиевой и пловцов из КНР
РИА «Новости»
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Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) объяснили разницу между допинг-кейсами российской фигуристки Камилы Валиевой и китайских пловцов, у которых также в допинг-пробах обнаружили триметазидин. Почему Валиеву за это дисквалифицировали, а китайских спортсменов — нет, объяснил главный юрисконсульт WADA Росс Венцель, сообщило РИА «Новости».

«В деле Валиевой, это открытая информация, концентрация - 2,1 нанограмм на миллилитр, в случае с китайскими спортсменами концентрация намного ниже», - объяснил он.

Кроме того, по словам Венцеля, в деле Валиевой не было ничего, что помогло бы исключить версию умышленно приема триметазидина за несколько дней до соревнований.

Юрист также добавил, что первоначальную версию Валиевой о том, как препарат попал в ее организм, не поддержали эксперты и производители препарата. После этого спортсменка изменила версию, но опять же не представила доказательств. А в деле китайских пловцов, по словам Венцеля, у экспертов WADA не было поводов не поверить в случайное загрязнение проб.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года из-за триметазидина в допинг-пробе фигуристки.

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) объяснили разницу между допинг-кейсами российской фигуристки Камилы Валиевой и китайских пловцов, у которых также в допинг-пробах обнаружили триметазидин. Почему Валиеву за это дисквалифицировали, а китайских спортсменов - нет, объяснил главный юрисконсульт WADA Росс Венцель, сообщило РИА «Новости».

Спортсмены Допинг WADA Спортивный арбитражный суд Камила Валиева
22 апреля 2024, 11:47
Футболиста «Спартака» обманули на 900 тысяч рублей
Global Look Press
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Игрок московского футбольного клуба «Спартак» Леон Классен стал жертвой мошенников, которые обманом выманили у него 900 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, 9 апреля злоумышленники связались с Классеном в мессенджере WhatsApp, представившись его знакомым. Они попросили спортсмена одолжить 400 тысяч рублей. Добродушный футболист не отказал в помощи и перевел деньги. Однако на следующий день ему снова написали от имени того же знакомого с просьбой занять уже 700 тысяч рублей, пообещав вернуть их через несколько дней.

У Классена на карте был установлен лимит, поэтому всю сумму он отправить не смог, но 500 тысяч все же перевел. Спустя пять дней, когда он встретился со своим знакомым и спросил у него, когда же тот вернет долг, товарищ ответил, что ничего не брал. Тогда-то и выяснилось, что деньги футболист отправил мошенникам.

Baza уточнила, что, по информации правоохранительных органов, все средства были переведены на карту, привязанную к номеру некоего Бориса из Северной Осетии. При этом сам Классен заявил, что никакого Бориса не знает.

Ранее телеведущий Павел Любимцев стал жертвой мошенничества и лишился почти 300 тысяч рублей. С ним связался неизвестный и представился оператором компании сотовой связи.

Спортсмены Спартак Мошенничество

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