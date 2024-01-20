«Напала собака». Дацик опроверг ранение в зоне СВО

Дацик пояснил, что получил рваную рану руки после нападения собаки у себя дома, в Ленинградской области. По словам спортсмена, это произошло 6 января.

«Это дома. Американский буль», - уточнил Дацик.

Ранее другой боец ММА Никита Ворожбитов сообщил, что Дацика ранили на СВО во время выполнения боевой задачи, и опубликовал фото, на котором спортсмен лежит в больнице с равной раной руки.

В сентябре прошлого года Вячеслав Дацик сообщил, что находится в зоне специальной военной операции.

В августе боец нокаутировал британского соперника Оли Томпсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Бой продлился меньше двух с половиной минут - Дацик одержал победу в первом раунде.