14 января 2024, 16:23

Нападающий «Тампы» Кучеров набрал 800 очков в НХЛ

РИА «Новости»
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 800 очков за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Он стал десятым россиянином с таким результатом после победы его клуба в матче с «Анахайм Дакс» в Тампе.

Кучеров первым в текущем сезоне НХЛ набрал 70 очков, он продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров.

Россиянин отметился тремя результативными передачами во время игры против «Анахайма». Игра завершилась счетом 5:1. Дубль оформил капитан клуба Стивен Стэмкос, по шайбе забросили защитники Виктор Хедман, Калвин Де Хан и нападающий Брэндон Хэгел. Единственную шайбу у «Анахайма» забросил хоккеист Фрэнк Ватрано.

Никита Кучеров стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету 30-летнего россиянина множество личных достижений: призы «Арт Росс Трофи», «Харт Трофи», «Тед Линдсей Эворд». Кучеров был призером юниорских и молодежных чемпионатов мира, несколько раз участвовал в матче звезд НХЛ. Сейчас на счету Кучерова 497 передач в НХЛ. По ассистам среди россиян он делит девятое место с Вячеславом Козловым.

Ранее российского хоккеиста Валерия Ничушкина признали звездой дня в НХЛ. Нападающий «Колорадо Эвеланш» принес клубу домашнюю победу над «Вегас Голден Найтс» со счетом 3:0. Успех позволил ему выйти на первое место в рейтинге лучших бомбардиров команды.

Статистика НХЛ Спортсмены Хоккей Рейтинги Россия
14 января 2024, 16:12
Трех хоккеистов дисквалифицировали за потасовку на разминке перед матчем КХЛ
РИА «Новости»
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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассмотрел случай с потасовкой игроков перед матчем «Амур» — «Авангард». Об этом сообщили на сайте КХЛ.

На хоккеистов «Амура» Кирилла Спиценко и Евгения Грачева, а также на игрока «Авангарда» Семена Чистякова наложили наказание по 28-й статье Дисциплинарного регламента КХЛ. Речь идет об участии хоккеиста в конфликтной ситуации или драке на разминке. В итоге спортсменов оштрафовали.

Игроков «Авангарда» Артема Чмыхова и Марка Вербу, а также хоккеиста «Амура» Сергея Колесникова оштрафовали и дисквалифицировали на один матч.

В ноябре Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отстранил нападающего «Краснодара» и сборной Колумбии Джона Кордобу. Футболиста дисквалифицировали за неприличный жест в адрес арбитра.

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассмотрел случай с потасовкой игроков перед матчем «Амур» - «Авангард». Об этом сообщили на сайте КХЛ.

Драки Спортсмены Хоккей Санкции Россия
14 января 2024, 12:09
Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open
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Вторая ракетка России, пятая ракетка мира Андрей Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Соревнования прошли в Мельбурне. Рублев обыграл бразильского теннисиста Тиаго Сейбот Уайлда. Победа далась 26-летнему спортсмену «с большим трудом», отметило РИА «Новости».

Посеянный под пятым номером Рублев обыграл 78-ю ракетку мира Уайлда в своем стартовом матче со счетом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6). Игра продлилась три часа 42 минуты.

Теперь россиянину предстоит состязание с американцем Кристофером Юбэнксом или японцем Таро Дэниелом - в зависимости от того, кто из них победит в следующей встрече.

Андрей Рублев начал сезон в 2024 году с победы , обыграв финского теннисиста Эмиля Руусувуори в финале турнира в Гонконге со счетом 6:4, 6:4. В полуфинальном матче Рублев одержал победу над 18-летним китайским спортсменом Цзюньчэнем Шаном.

В ноябре Ассоциация теннисистов-профессионалов включила Андрея Рублева в топ-50 самых сильных теннисистов в мире. Его имярасположили на пятой строчке.

Спортсмены Россия Теннис
14 января 2024, 10:24
Россиянин Бетербиев нокаутировал британца Смита, защитив три чемпионских пояса
РИА «Новости»
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Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям, россиянин Артур Бетербиев победил британского боксера Каллума Смита. Бой проходил в Канаде, сообщил РБК.

Поединок длился семь раундов и завершился техническим нокаутом. Бетербиев, который выступил под канадским флагом, смог защитить три чемпионских титула по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC).

В WBC 38-летнего Бетербиева назвали «непобежденным королем нокаутов в полутяжелом весе». Он одержал победы во всех 20 поединках и ни разу не проиграл. На счету 33-летнего Каллума Смита 29 побед и два поражения.

В прошлом году WBC не разрешил проводить бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Совет объяснил свою принципиальную позицию ситуацией на Украине.

Канада Бокс
14 января 2024, 09:40
Кот-д’Ивуар разгромил Гвинею-Бисау в матче открытия Кубка Африки
РИА «Новости»
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Сборная Кот-д’Ивуара обыграла команду Гвинеи-Бисау со счетом 2:0 в матче групповой стадии Кубка африканских наций по футболу. Встреча прошла на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в Абиджане.

Ивуарийцы с легкостью разобрались с соперником. Мячи в ворота противника забили полузащитник Секо Фофана и нападающий Жан-Филипп Крассо.

Команды до этого ни разу не встречались друг с другом. Кот-д’Ивуар дважды в своей истории выигрывал Кубок Африки. Гвинея-Бисау, в свою очередь, ни разу не выходила из группы.

Эта сборная ни разу не принимала участия в чемпионатах мира. Она четыре раза подряда была участницей Кубок Африки, но никогда не выходила в плей-офф.

Ранее стало известно, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах продлит контракт с клубом. Игрок согласовал условия нового трудового соглашения, скоро о нем официально объявят.

Африка Футбол История

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