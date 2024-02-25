25 февраля 2024, 21:02

Нападающий «Спартака» начал отношения с рэпершей Табатой Робинсон

Global Look Press
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес начал новые романтические отношения. Как сообщило издание Sportnieuws, его избранница — рэп-исполнительница Табата Робинсон, выступающая под псевдонимом DreamDoll.

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес начал новые романтические отношения. Как сообщило издание Sportnieuws , его избранница - рэп-исполнительница Табата Робинсон, выступающая под псевдонимом DreamDoll.

Певица опубликовала видео с футболистом в Сети. На записи пара была в баре.

«Моя любовь», - прокомментировал ролик Промес.

Промес долго встречался со своей бывшей девушкой Джейми. С ней у футболиста родились две дочери и сын. Но отношения закончились, и нападающий удалил из соцсетей все совместные с ней фото.

Квинси Промес - 32-летний нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий московского «Спартака». Ранее он выступал за сборную Нидерландов.

Ранее суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков. Футболиста объявили в международный розыск. Пока добиться экстрадиции спортсмена из России не удалось.

Спортсмены Суд Спартак Отношения Футбол
25 февраля 2024, 20:29
«Динамо» стало обладателем Кубка Континента КХЛ
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Московское «Динамо» стало обладателем Кубка континента КХЛ после победы в регулярном чемпионате лиги. Бело-голубые возглавили турнирную таблицу, когда СКА проиграл «Куньлунь Ред Стар».

Из-за поражения петербуржцев от «Куньлуня» со счетом 2:3 столичная команда досрочно завоевала первое место в общей таблице. На счету «Динамо» - 96 очков в 67 матчах, а у СКА в результате всех 68 проведенных игр - 95 баллов.

«Последний раз этот трофей динамовцы завоевывали ровно 10 лет назад», - сообщили в Telegram-канале клуба.

Ранее екатеринбургский «Автомобилист» обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 2:0 в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ. Победители набрали 82 очка в 68 матчах и заняли пятое место в турнирной таблице.

Спортсмены Награды Хоккей Россия
25 февраля 2024, 20:22
«Обратной дороги не будет». Министр спорта заявил, что отменить систему Fan ID невозможно
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Министр спорта Олег Матыцин оценил вероятность отмены паспорта болельщика (Fan ID) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Его слова привело РИА «Новости».

«Я не считаю, что это имеет отношение к попытке убить футбол. Это указ президента, обратной дороги не будет. Решение направлено на обеспечение безопасности и культуры», - сказал он.

С лета 2022 года карта болельщика действовала на матчах РПЛ в тестовом режиме. С весны прошлого года такой документ сделали обязательным при покупке билетов. Активные поклонники большинства клубов лиги заявили о бойкоте матчей, в которых действует подобная система.

Еще в марте 2023 года зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал скорректировать правила выдачи карты болельщика. Политик отметил, что введение Fan ID вызвало много вопросов.

По его словам, система была актуальной во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда речь шла о глобальной безопасности. Теперь она приняла «совершенно абсурдные формы». Медведев напомнил, как на один из футбольных матчей не пустили семью из-за отсутствия карты болельщика у семимесячного ребенка.

Законы Российская Премьер-Лига Футбол Россия
25 февраля 2024, 18:45
«Автомобилист» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ
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Екатеринбургский «Автомобилист» 25 февраля обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 2:0 в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В составе победителей отличились нападающий Сергей Широков и защитник Ник Эберт, забросившие по шайбе в ворота соперника.

Счет открыли лишь в средине игры.

Матч прошел на домашнем стадионе победителей. «Автомобилист», набрав 82 очка в 68 матчах, разместился на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Накануне, 24 февраля, московский ЦСКА обыграл нижегородскую команду «Торпедо» со счетом 2:1. Армейцы вышли на шестое место Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Спортсмены Хоккей
25 февраля 2024, 17:51
Определились участники полуфинала «Битвы роботов» на «Играх будущего»
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Завершился четвертьфинал чемпионата «Битва роботов» на «Играх будущего» в Казани. В полуфинал вышли четыре команды: Turbomechatroniki сыграют с Daddy Bots (обе команды — из России), DS Robotics из Индии — с Energy Girls из России. Соревнования состоятся уже 26 февраля.

В четвертьфинале сражались восемь команд. Состязания стартовали в 15:30, транслировались в Сети и собрали множество комментариев. Люди активно болели за свои команды и желали им удачи, а также комментировали соревнования в целом: «Сделано красиво», «Классные игры».

На «Играх будущего» в рамках вызова «технологии» сражаются роботы, созданные лучшими робототехническими командами мира. Всего в программе турнира 21 дисциплина по пяти направлениям: спорт, тактика, стратегия, технологии, и скорость. Участвуют спортсмены и киберспортсмены из 107 стран.

Зрелищную церемонию открытия «Игр будущего», состоявшуюся 21 февраля, посмотрели более миллиарда зрителей во всем мире. Турнир завершится 3 марта.

Завершился четвертьфинал чемпионата «Битва роботов» на «Играх будущего» в Казани. В полуфинал вышли четыре команды: Turbomechatroniki сыграют с Daddy Bots (обе команды - из России), DS Robotics из Индии - с Energy Girls из России. Соревнования состоятся уже 26 февраля.

Роботы «Игры будущего»

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