Нападающий Евгений Кузнецов пропустил тренировку «Вашингтон Кэпиталз»

«Евгений Кузнецов сегодня не будет тренироваться с „Кэпиталз“ по личным причинам», - написал он.

Репортер объявил об этом 5 февраля и не уточнил, что именно заставило хоккеиста пропустить тренировку. На следующий день пресс-служба НХЛ выпустила официальное заявление, что Евгения Кузнецова отстранили на неопределенный срок. Он примет участие в программе помощи игрокам и вернется к работе после того, как она завершится.

Евгений Кузнецов заключил с «Вашингтон Кэпиталз» восьмилетний контракт до 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 43-х матчах. Программа помощи НХЛ предназначена для спортсменов с алкогольной, наркотической зависимостями и психологическими проблемами. В 2019 году российского хоккеиста дисквалифицировали за употребление запрещенных веществ.