06 февраля 2024, 08:43

Нападающий Евгений Кузнецов пропустил тренировку «Вашингтон Кэпиталз»

РИА «Новости»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов по личным причинам не пришел на одну из последних тренировок. Журналист Том Гулитти сообщил об этом в своем X (бывшем Twitter).

«Евгений Кузнецов сегодня не будет тренироваться с „Кэпиталз“ по личным причинам», - написал он.

Репортер объявил об этом 5 февраля и не уточнил, что именно заставило хоккеиста пропустить тренировку. На следующий день пресс-служба НХЛ выпустила официальное заявление, что Евгения Кузнецова отстранили на неопределенный срок. Он примет участие в программе помощи игрокам и вернется к работе после того, как она завершится.

Евгений Кузнецов заключил с «Вашингтон Кэпиталз» восьмилетний контракт до 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 43-х матчах. Программа помощи НХЛ предназначена для спортсменов с алкогольной, наркотической зависимостями и психологическими проблемами. В 2019 году российского хоккеиста дисквалифицировали за употребление запрещенных веществ.

НХЛ Спортсмены Хоккей
06 февраля 2024, 03:26
Хореограф Железняков призвал проверить окружение Валиевой на детекторе лжи
РИА «Новости»
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Бывший хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков призвал проверить все окружение фигуристки Камилы Валиевой на детекторе лжи. Об этом он написал в посте в социальной сети «ВКонтакте».

«Всех на детектор лжи! А особенно окружение спортсменки», - написал Железняков.

Хореограф покинул команду Тутберидзе в ноябре 2023 года.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал 17-летнюю россиянку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменку лишили всех завоеванных с 2021 года медалей.

Тренер Валиевой Этери Тутберидзе заявила, что у нее нет вопросов к спортсменке и она продолжит поддерживать Валиеву. Тутберидзе назвали Камилу Валиеву самой талантливой фигуристкой.

Олимпийский комитет России обжалует лишение Валиевой наград 2022 года. Дисквалификация отдельного спортсмена не должна стать поводом для пересмотра результатов командных соревнований, заявили в ОКР.

Спортсмены Суд Награды Россия Этери Тутберидзе Камила Валиева
04 февраля 2024, 04:15
Украинский боксер Усик по-русски пожелал своему сопернику Фьюри восстановления
РИА «Новости»
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Украинский боксер Александр Усик по-русски обратился к своему противнику британцу Тайсону Фьюри и пожелал ему скорейшего выздоровления. Слова спортсмена прозвучали в эфире The MMA Hour.

«Я хочу пожелать Фьюри, чтобы он побыстрее восстановился. И чтобы все хорошо было», - сказал Усик.

Тайсон Фьюри получил сильное рассечение во время спарринга. Из-за этого поединок за титул абсолютного чемпиона мира по боксу перенесли с 18 февраля на 18 мая. Бой состоится в Саудовской Аравии.

В сентябре 2023 года стало известно, что Александр Усик и Тайсон Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира. Изначально планировалось, что поединок состоится в декабре 2023 года или в январе 2024-го.

В августе Александр Усик одержал победу в поединке с британским боксером Даниэлем Дюбуа и защитил титулы чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

Спортсмены Саудовская Аравия Бокс
04 февраля 2024, 01:33
«Выходи или зарежу». Фигурист Дикиджи рассказал подробности вооруженного нападения в метро
РИА «Новости»
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Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Владислав Дикиджи подвергся нападению в петербургском метро. О пассажире с ножом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, он ехал по своим делам в метро, а тот мужчина сидел напротив. Фигурист был в наушниках и «залипал в телефоне», на коленях держал рюкзак.

«В какой-то момент мой рюкзак резко тянут в противоположную сторону. <…> Затем этот человек ударил меня достаточно неприятно ногой по колену. Тут я снял наушники и спросил его: „Дед, с тобой все нормально?“» - рассказал Дикиджи.

Ответа мужчины он не разобрал, поэтому просто его проигнорировал, чтобы избежать конфликта. Перед станцией, на которой он хотел выйти, мужчина оказался рядом с ним. Фигурист признался, что краем глаза увидел приближение его руки с предметом похожим на нож к своей шее, резко оттолкнул мужчину ногой и стал отходить к дверям.

Дикиджи отметил, что пассажир угрожал его зарезать, если он не выйдет из вагона. Спортсмен вышел и решил найти полицейских или сотрудников метро. Он добавил, что действия мужчины его шокировали, а само нападение и его реакция произошли буквально за секунды.

Ранее тренер фигуриста Олег Татауров рассказал, что спортсмен чувствует себя нормально и уже вернулся к тренировкам после нападения в петербургском метро, злоумышленника уже задержали.

Санкт-Петербург Спортсмены Фигурное катание Поножовщины Метро
03 февраля 2024, 20:35
Дисквалификацию Валиевой решили оспорить в Федеральном суде Швейцарии
РИА «Новости»
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Французская юридическая фирма Pinna Legal может подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом РИА «Новости» сообщил основатель компании Андреа Пинна.

«Моя юридическая фирма представляет интересы Камилы Валиевой. <…> Команда юристов изучает мотивировочное решение CAS, прежде чем принять решение о дальнейших действиях, среди которых оспаривание вердикта в Федеральном суде Швейцарии», - сказал он.

Коллегия Спортивного арбитражного суда признала Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировала на четыре года. Также союз решил оставить россиянку без наград.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года в Пекине и четвертого места женских одиночных соревнований зимних Олимпийских игр того же года.

Олимпийский комитет России тоже сообщил о планах оспорить решение Международного союза конькобежцев по Камиле Валиевой.

Фигурное катание Суд Россия Камила Валиева

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