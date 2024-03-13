13 марта 2024, 12:31

«Намеренная клевета». Тутберидзе отреагировала на обвинения в допинговом скандале с Валиевой

РИА «Новости»
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Тренер фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе потребовала от заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой извинений за обвинение в допинговым скандалом. Она написала об этом в своих соцсетях.

В программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-1» Тарасова выразила уверенность, что в допинговом скандале с Валиевой виновата тренер.

«Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть», - заявила Тарасова.

Оскорбленная Тутберидзе не согласилась с этим мнением и заявила, что ждет от Тарасовой официальных извинений.

«Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя все списывать на возраст», - написала тренер.

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли, заявил, что установить прямую связь Тутберидзе с допинговым нарушением Валиевой не удалось. По итогам расследования CAS также не признал вину тренера.

Дисквалифицировать Валиеву за употребление запрещенного вещества триметазидина решили 29 января. При этом фигуристка рассказала, что никогда сознательно не нарушала антидопинговые правила.

Допинг Скандалы Соцсети Этери Тутберидзе Татьяна Тарасова Камила Валиева
12 марта 2024, 13:54
«Таблетку может дать только тренер». Тарасова — о допинговом скандале с Валиевой
Global Look Press
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила уверенность, что в допинговом скандале с российской фигуристкой Камилой Валиевой виновата тренер Этери Тутберидзе. Об этом она заявила в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-1».

«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается», - объяснила Тарасова.

Ранее 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга. Девушку дисквалифицировали на четыре года - до декабря 2025 года. Также ей нельзя тренироваться на государственных катках, а Министерство спорта исключило фигуристку Валиеву из сборной России.

Валиева рассказывала, что никогда сознательно не нарушала антидопинговые правила. Кроме того фигуристка заявляла, что если бы Тутберидзе не взяла ее в свою группу, то она вовсе ушла бы из фигурного катания.

Допинг Скандалы Этери Тутберидзе Татьяна Тарасова Камила Валиева
12 марта 2024, 10:47
Новак Джокович проиграл 123-й ракетке мира
Global Look Press
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Сербский теннисист Новак Джокович установил личный антирекорд. На турнире категории Masters в Индиан-Уэллсе спортсмен проиграл итальянцу Луке Нарди, находившемуся за пределами топ-100 мирового рейтинга, сообщил «Чемпионат».

Матч завершился с результатом 4:6, 6:3, 3:6. Первая ракетка мира в третьем круге уступил спортстмену, занявшему 123-ю строчку рейтинга. Новак Джокович впервые в собственной карьере проиграл настолько низкорейтинговому сопернику на турнирах Masters-1000 или «Большого шлема». Серб стал шестым в истории Masters, уступившим участнику рейтинга за пределами первой сотни.

Новак Джокович поздравил соперника с победой и назвал его талантливым спортсменом. Он заявил, что Лука Нарди попал в основную сетку как лаки-лузер, поэтому играл без оглядки на результат.

«Заслужил победу. Меня больше удивил мой уровень. Мой уровень был очень, очень плохим. Вот и все, знаете ли. Эти две вещи сходятся воедино. У него отличный день. У меня действительно плохой день. Результаты для меня отрицательные», - сказал он журналистам.

Российский теннисист Даниил Медведев в январе проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии. Он объяснил свое поражение физической усталостью.

США Спортсмены Сербия Теннис
11 марта 2024, 19:46
«Спартак» извинился за поражение от «Факела»
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Пресс-служба московского «Спартака» поблагодарила болельщиков за поддержку после поражения от воронежского «Факела» в чемпионате России. Обращение опубликовали в Telegram-канале клуба.

«Красно-белые, мы жалеем, что у нас не получилось подарить вам еще один праздничный вечер в „Лужниках“. Большое спасибо всем, кто пришел на стадион и переживал дома у экранов», - отметили в сообщении.

«Спартак» 10 марта проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2. Москвичи с 31 очком занимают шестую позицию в турнирной таблице РПЛ.

Матч с «Оренбургом» столичный клуб проведет в рамках Кубка России. Встреча состоится 14 марта.

После проигрыша московской команды полузащитник Наиль Умяров заявил, что «Спартаку» нужно было менять тактику и подстраиваться под игру в матче с «Факелом», но это произошло слишком поздно.

Спартак Футбол Россия
11 марта 2024, 02:16
Скончался трехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Сергей Диомидов
РИА «Новости»
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Скончался трехкратный призер Олимпийских игр и заслуженный тренер РСФСР по спортивной гимнастике Сергей Диомидов. Ему было 80 лет. О кончине спортсмена сообщили в некрологе в Telegram-канале Федерации спортивной гимнастики России.

«Имя выдающегося российского гимнаста Сергея Диомидова золотыми буквами вписано в историю российского спорта», - написали в ФСГР.

Федерация выразила соболезнования родным и близким спортсмена. О времени и месте прощания с Сергеем Диомидовым станет известно позднее.

Диомидов первым в мире выполнил вертушку на 360 градусов плечом назад на пике маха вперед. Этот элемент назвали его именем. На сайте Федерации его имя значится в Зале славы.

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