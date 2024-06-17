17 июня 2024, 23:34

Надменный понтовщик. Ловчев — о работе Карпина и его общении с прессой

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

О главном тренере сборной России по футболу и «Ростова» Валерии Карпине не пишут разве что ленивые СМИ. Ветеран футбольного клуба «Спартак» и футбольный эксперт Евгений Ловчев в эфире программы «Спорт с Марусей» на 360.ru объяснил свое отношение к Карпину как специалисту.

«Буду говорить, как есть. Я не очень люблю Карпина. Он большой понтовщик, честно говоря. <…> Я выхожу на эфир и каждый раз себе сначала говорю: „Клянусь говорить только правду, правду и правду“. А у него очень много понтов. Надо, что ли, более по-доброму относиться - это я говорю о [том], как он с журналистами разговаривает», - сказал он.

Ловчев согласился с мнением о том, что в характеристике Карпина было бы уместно использовать слово «надменный», но отметил его тренерские способности.

«Кто-то скажет, мол, он ничего не выигрывал, обязательно надо выигрывать. Но не заметить, что придя в „Ростов“, <…> он все равно сделал добротную команду, [нельзя]. Но это предел», - заметил собеседник 360.ru.

Ветеран «Спартака» добавил, что Карпин - заметная фигура в мире футбола и неплохо играл, хотя и не стал относить его к выдающимся футболистам.

«Его рядом с Сашей Мостовым поставить как игрока не могу, хотя они играли в одной команде», - заключил Ловчев.

Футбол Россия
17 июня 2024, 10:32
«Она сказала „да“!» 19-летняя Александра Трусова выходит замуж
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Фигурист Макар Игнатов сделал предложение руки и сердца серебряной призерше Олимпийских игр в женском одиночном катании Александре Трусовой. Об этом спортсмен написал в своем Telegram-канале, прикрепив фото с возлюбленной и кольцом.

«Она сказала „да“!» - поделился Игнатов.

Трусовой 19 лет, на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, серебро и бронза чемпионатов Европы и второе место на зимних Олимпийских играх в Пекине. Игнатову 23 года, он стал серебряным призером чемпионата России в мужском одиночном катании и двукратным победителем финала Кубка России.

Ранее Трусова встречалась с другим российским фигуристом, олимпийским чемпионом Марком Кондратюком. По словам спортсменки, они расстались по его инициативе.

Фигурист Макар Игнатов сделал предложение руки и сердца серебряной призерше Олимпийских игр в женском одиночном катании Александре Трусовой. Об этом спортсмен написал в своем Telegram-канале , прикрепив фото с возлюбленной и кольцом.

Спортсмены Свадьбы Россия Александра Трусова
17 июня 2024, 03:10
Гол Беллингема принес англичанам победу в матче с Сербией
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Сборная Англии по футболу обыграла команду Сербии с минимальным счетом 1:0 в матче первого этапа группового тура чемпионата Европы. Голом в составе победителей отличился Джуд Беллингем.

Футболист забил мяч в ворота противника на 13-й минуте. Встреча прошла в Гельзенкирхене в Германии.

На следующем этапе сборная Англии сыграет с командой Дании, сербам предстоит встреча со словенцами. Матчи назначены на 20 июня.

Во время матча Англия-Сербия на трибунах появились российские флаги. Триколоры растянули болельщики в секторе Сербии.

Во время игры Германия-Шотланлдия тоже заметили флаги России , на некоторых была надпись «Белгород».

Германия Англия Футбол Сербия Европа Россия Чемпионат Европы по футболу — 2024
17 июня 2024, 00:25
Российские флаги появились на трибунах во время матча Сербия — Англия на Евро-2024
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Болельщики с российскими флагами пришли на матч первого тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Сербии и Англии. Матч прошел 16 июня в Гельзенкирхене.

В кадр трансляции попали болельщики, растянувшие российские триколоры в секторе фанатов сборной Сербии.

Во время матча открытия Евро-2024 между сборными Шотландии и Германии тоже заметили флаги России на трибунах. На одном из триколоров была надпись «Белгород».

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские команды и сборные от участия в международных состязаниях.

Англия Футбол Сербия Европа Россия Чемпионат Европы по футболу — 2024
16 июня 2024, 22:50
Российская сборная со 111 золотыми медалями возглавила общий зачет Игр БРИКС
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сборная России возглавила общий медальный зачет после четвертого дня соревнований в рамках Игр БРИКС в Казани. На счету спортсменов 111 золотых наград.

Также россияне завоевали 80 серебряных и 48 бронзовых медалей. Второе место заняли атлеты из Белоруссии, на третьей строчке оказалась китайская сборная.

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В состязаниях участвуют порядка пяти тысяч спортсменов из более чем 90 стран. Они разыграют 387 комплектов наград.

Президент России Владимир Путин во время открытия соревнований выразил уверенность, что привлекательность Игр будет расти. Глава государства назвал турнир свободным от политического давления. Этот масштабный спортивный праздник продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, подчеркнул российский лидер.

Спортсмены Награды БРИКС

Новости по теме