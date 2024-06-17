«Буду говорить, как есть. Я не очень люблю Карпина. Он большой понтовщик, честно говоря. <…> Я выхожу на эфир и каждый раз себе сначала говорю: „Клянусь говорить только правду, правду и правду“. А у него очень много понтов. Надо, что ли, более по-доброму относиться - это я говорю о [том], как он с журналистами разговаривает», - сказал он.

Ловчев согласился с мнением о том, что в характеристике Карпина было бы уместно использовать слово «надменный», но отметил его тренерские способности.

«Кто-то скажет, мол, он ничего не выигрывал, обязательно надо выигрывать. Но не заметить, что придя в „Ростов“, <…> он все равно сделал добротную команду, [нельзя]. Но это предел», - заметил собеседник 360.ru.

Ветеран «Спартака» добавил, что Карпин - заметная фигура в мире футбола и неплохо играл, хотя и не стал относить его к выдающимся футболистам.

«Его рядом с Сашей Мостовым поставить как игрока не могу, хотя они играли в одной команде», - заключил Ловчев.