06 июня 2024, 23:39

На ПМЭФ компаниям вручили премию «Чемпион» за вклад в развитие спорта

Global Look Press
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В рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума состоялась вторая церемония вручения спортивно-деловой премии «Чемпион». Ее провели в историческом здании Санкт-Петербургского Торгового банка.

ООО «Группа Компаний Стилобат» победила в номинации «Перспектива». Премию лауреату за вклад в развитие и популяризацию студенческого спорта зампреду совета директоров компании Булату Алимову вручил глава Калмыкии и легенда кикбоксинга Бату Хасиков.

В номинации «Спортивное ДНК» лауреатом стал телеканал «Матч ТВ». Его назвали победителем за глобальное продвижение спорта, наградил СМИ первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «Россия 25» и ХК СКА Роман Ротенберг.

В номинации «Движение» лауреатом премии за лучший проект, объединивший автоспорт и туризм, назвали «АвтоВАЗ».

Кремлев поблагодарил организаторов премии за ее проведение и за возможности, которые появляются у спорта на крупнейших форумах.

«Вместе мы работаем на то, чтобы спорт решал задачи, которые ставит перед нами государство», - обратил внимание президент Международной ассоциации бокса.

ПАО «Совкомбанк» получило премию в номинации «Команда». За развитие корпоративного спорта награду компании вручил трехкратный олимпийский чемпион по велоспорту Вячеслав Екимов.

Председатель «Совкомбанка» Дмитрий Гусев отметил, что в ПАО делают многое, чтобы весь коллектив - 36 000 человек - занимался спортом как можно больше.

«У нас в банке порядка 150 различных секций и клубов, а также мы проводим 25 всероссийских турниров в год», - поделился он.

Лауреатом премии «Чемпион» в номинации «Тренд» назвали букмекерскую компанию «Лига ставок». Ее наградили за поддержку новых глобальных спортивных форматов. Президенту компании Юрию Красовскому премию вручил руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

Премию организовали спортивная платформа фонда «Росконгресс» «РК-Спорт» и спортивно-деловое сообщество «Чемпион». Церемония прошла при поддержке RRCC Business Club и Indoor TV.

Председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев отметил, что с каждым годом присутствие спорта на ПМЭФ расширяется в 2024-м в спортпрограмму форума включили свыше 20 мероприятий по 18 видам спорта.

«На выставке форума работают четыре спортивных стенда, десятки спортивных проектов презентуют на стендах ведущих компаний. Все это говорит о том, что роль бизнеса в развитии спорта с каждым годом становится весомей, и цель премии „Чемпион“ - подчеркнуть значимость этой работы», - сказал он.

Трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, член Совета Федерации, Герой России Александр Карелин поблагодарил «Россконгресс», который собрал вместе чемпионов спорта и бизнеса.

«Все мы являемся продолжателями великих традиций. Каждый в своем начинании. Мы вместе и есть „Чемпион-клуб“, как одноименный журнал, который возродился на ПМЭФ», - подчеркнул он.

Карелин указал на необходимость показывать собственным примером, как оставаться сильным в делах и спортивных проявлениях.

В номинации «Чемпион» за внедрение инициатив о расширении взаимодействия спорта и бизнеса лауреатом премии стал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Награду ему вручила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Таран заметил, что спортивный азарт, стремление к победе и готовность к регулярной тяжелой работе присущи как спортсменам, так и представителям бизнеса. Развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни он назвал вкладом в будущее России.

В номинации «ГТО» победителем вышла госкорпорация «Росатом», которую отметили за популяризацию норм комплекса среди сотрудников компании. Премию вручал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

«Каждый четвертый наш сотрудник занимается спортом. И заслуга в этом комплекса ГТО», - сказала на церемонии директор социально значимых проектов Росатома Мария Калинина.

В номинации «Служение спорту» премию из рук двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова и экс-чемпиона мира Дениса Лебедева получил президент РАТМ Холдинга и Новосибирской областной федерации футбола Эдуард Таран. Его отметили за многолетнее личное участие в развитии спорта.

Спортсмены Россия Бизнес ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 12:58
Велозаезд «Москва — Петербург. Две столицы» продлится пять дней
Телеканал «360»
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В России пройдет пятидневная велогонка из Москвы в Санкт-Петербург. Участники пилотного заезда преодолеют треки по 100 километров и осмотрят достопримечательности. Президент Федерации триатлона России, руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу на полях ПМЭФ-2024 рассказала 360.ru о подготовке к соревнованиям.

«Это такой челлендж. Есть историческая данность, что была гонка из Санкт-Петербурга в Москву и из Москвы в Санкт-Петербург. Мы поумерим пыл участников - в сентябре будет пилот „Москва - Петербург. Две столицы“», - сказала она.

Пробный заезд продлится пять дней. Велосипедисты преодолеют путь в четыре этапа с перерывами, часть маршрута проедут на поезде. Собеседница 360.ru заявила, что тоже рассчитывала принять участие в гонке.

«Надеюсь, что я тоже. Будет четыре этапа. Значимую часть проедут по железной дороге на поезде, потому что это пилот. <…> Это будут отрезки по 100 километров - доехал до базы, у тебя какая-то культурная программа, чтобы посмотреть город, где ты остановился», - рассказала Шойгу.

Туристическую программу проработают с властями Московской области. Шойгу рассчитывает на развитие проекта. Спорт она назвала нормой жизни.

Санкт-Петербург Спортсмены Москва ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 12:54
Фетисов указал на важность спорта для детей
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В России важно развивать детский и юношеский спорт, чтобы у ребенка уже в дошкольном возрасте появлялись волевые качества и полное неприятие вредных привычек. Об этом 360.ru на Петербургском экономическом международном форуме рассказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

«Ребенок, систематически занимающийся спортом с дошкольного возраста, к 13 годам уже вырабатывает в себе все необходимые качества. И точно уже не притронется ни к алкоголю, ни к табаку, ни к наркотикам. Это тоже очень важный момент. И здесь мы говорим, это то, что закладывается навсегда. Он уже сформировался и в дальнейшем будет соблюдать и правильное питание, и жизненную активность», - сказал он.

Фетисов добавил, что важно находить баланс между сидячим времяпровождением и активным образом жизни.

«Эта тема очень важная. Я благодарю 360.ru за то, что они постоянно эту позицию формируют. И опять же не только надо говорить, но уже и конкретно предпринимать действия, в том числе стимулировать детей для того, чтобы они были здоровы», - заключил двукратный олимпийский чемпион.

Фетисов также указал на необходимость с раннего возраста прививать детям бережное отношение к здоровью.

Дети Вячеслав Фетисов ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 12:17
Без флагов и гимнов. Слуцкер рассказала о Спецолимпиаде без политики
РИА «Новости»
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Спецолимпиада позволила людям с ограниченными возможностями здоровья вести активную жизнь, участвовать в соревнованиях и посещать разные страны. Президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер на полях ПМЭФ-2024 рассказала 360.ru о движении, оставшемся вне политики.

Устранение изоляции Международному инклюзивному движению 50 лет, а в Россию оно пришло 20 лет назад. Слуцкер объяснила, что к Спецолимпиаде присоединились люди с интеллектуальными нарушениями. По ее словам, это дало им возможность интегрироваться в общество и адаптироваться в нем через спорт.

Спецолимпиаде, по мнению Слуцкер, удалось разрушить стереотип об обособленности психоневрологических диспансеров. Она сообщила, что движение открыло 70 региональных отделений и расположило к себе директоров интернатов.

«Нам удалось подобрать не ключи к сердцам, заслужить их доверие. Они увидели, что мы четко работаем, несем только пользу - им самим тоже, не только их подопечным. Мы даем возможность им быть командой, выезжать в другие города и страны», - сказала она.

Спорт вне политики Слуцкер заверила, что это движение без политики. Она рассказала, как пришла в соцсферу случайно, съездила на соревнования в Абу-Даби и удивилась тому, как организовывали игры.

«И там нет никакой политики, нет флагов, нет гимнов, медального зачета, потому что декларируется, что мы празднуем победу человека над обстоятельствами. <…> К сожалению, в обычном спорте есть политика, есть коммерция, а спортсмены становятся жертвами этого», - сказала она.

Президент Спецолимпиады России дала интервью на полях ПМЭФ-2024. Вопросам здравоохранения и социального развития посвятили отдельный блок деловой программы форума.

Спортсмены Россия Инвалиды ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 03:46
Итальянские лыжники погибли, сорвавшись с любимой вершины
Freepik
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Члены сборной Италии по горнолыжному спорту Жан Даниэль Пессион и его подруга Элиза Арлиан погибли в Альпах, упав с высоты более 700 метров. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Молодые спортсмены занимались скоростным спуском на лыжах, но не справились и упали с горы Цербион в долине Аоста в Италии. Спасательная операция заняла около полутора суток. Поиски вели с вертолета. Останки пары нашли благодаря сигналу мобильного телефона, который проработал все это время.

«Они были почти на вершине, всего в шаге от нее, когда внезапно их предала гора, которую они так любили. Когда их нашли, они все еще были связаны вместе, как в последних объятиях», - рассказали близкие Пессиона и Арлиан.

Гибель спортсменов подтвердила Итальянская федерация зимних видов спорта (FISI).

Семь лет назад в горах Монблана погиб российский лыжник. Спасатели нашли его тело на леднике горного массива.

Италия Спортсмены Смертность

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