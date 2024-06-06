На ПМЭФ компаниям вручили премию «Чемпион» за вклад в развитие спорта

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ООО «Группа Компаний Стилобат» победила в номинации «Перспектива». Премию лауреату за вклад в развитие и популяризацию студенческого спорта зампреду совета директоров компании Булату Алимову вручил глава Калмыкии и легенда кикбоксинга Бату Хасиков.

В номинации «Спортивное ДНК» лауреатом стал телеканал «Матч ТВ». Его назвали победителем за глобальное продвижение спорта, наградил СМИ первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «Россия 25» и ХК СКА Роман Ротенберг.

В номинации «Движение» лауреатом премии за лучший проект, объединивший автоспорт и туризм, назвали «АвтоВАЗ».

Кремлев поблагодарил организаторов премии за ее проведение и за возможности, которые появляются у спорта на крупнейших форумах.

«Вместе мы работаем на то, чтобы спорт решал задачи, которые ставит перед нами государство», - обратил внимание президент Международной ассоциации бокса.

ПАО «Совкомбанк» получило премию в номинации «Команда». За развитие корпоративного спорта награду компании вручил трехкратный олимпийский чемпион по велоспорту Вячеслав Екимов.

Председатель «Совкомбанка» Дмитрий Гусев отметил, что в ПАО делают многое, чтобы весь коллектив - 36 000 человек - занимался спортом как можно больше.

«У нас в банке порядка 150 различных секций и клубов, а также мы проводим 25 всероссийских турниров в год», - поделился он.

Лауреатом премии «Чемпион» в номинации «Тренд» назвали букмекерскую компанию «Лига ставок». Ее наградили за поддержку новых глобальных спортивных форматов. Президенту компании Юрию Красовскому премию вручил руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

Премию организовали спортивная платформа фонда «Росконгресс» «РК-Спорт» и спортивно-деловое сообщество «Чемпион». Церемония прошла при поддержке RRCC Business Club и Indoor TV.

Председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев отметил, что с каждым годом присутствие спорта на ПМЭФ расширяется в 2024-м в спортпрограмму форума включили свыше 20 мероприятий по 18 видам спорта.

«На выставке форума работают четыре спортивных стенда, десятки спортивных проектов презентуют на стендах ведущих компаний. Все это говорит о том, что роль бизнеса в развитии спорта с каждым годом становится весомей, и цель премии „Чемпион“ - подчеркнуть значимость этой работы», - сказал он.

Трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, член Совета Федерации, Герой России Александр Карелин поблагодарил «Россконгресс», который собрал вместе чемпионов спорта и бизнеса.

«Все мы являемся продолжателями великих традиций. Каждый в своем начинании. Мы вместе и есть „Чемпион-клуб“, как одноименный журнал, который возродился на ПМЭФ», - подчеркнул он.

Карелин указал на необходимость показывать собственным примером, как оставаться сильным в делах и спортивных проявлениях.

В номинации «Чемпион» за внедрение инициатив о расширении взаимодействия спорта и бизнеса лауреатом премии стал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Награду ему вручила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Таран заметил, что спортивный азарт, стремление к победе и готовность к регулярной тяжелой работе присущи как спортсменам, так и представителям бизнеса. Развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни он назвал вкладом в будущее России.

В номинации «ГТО» победителем вышла госкорпорация «Росатом», которую отметили за популяризацию норм комплекса среди сотрудников компании. Премию вручал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

«Каждый четвертый наш сотрудник занимается спортом. И заслуга в этом комплекса ГТО», - сказала на церемонии директор социально значимых проектов Росатома Мария Калинина.

В номинации «Служение спорту» премию из рук двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова и экс-чемпиона мира Дениса Лебедева получил президент РАТМ Холдинга и Новосибирской областной федерации футбола Эдуард Таран. Его отметили за многолетнее личное участие в развитии спорта.