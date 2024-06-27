27 июня 2024, 04:40

На Евро-2024 определили всех участников плей-офф

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Все участники плей-офф Евро-2024 определились. Всего в 1/8 финала вышло 16 команд.

В плей-офф турнира испанская сборная сыграет с грузинами, немецкие футболисты встретятся со сборной Грузии, Франция - с Бельгией, португальцы - со Словенией, Румыния - с Нидерландами, австрийская команда сыграет с турками, Англия - со Словакией, а швейцарские спортсмены встретятся с итальянской командой.

Игры 1/8 финала турнира проведут 29 и 30 июня. Матчи начнутся в 19:00 и 21:00 по Москве.

Ранее стало известно, что украинская сборная заняла последнее место в группе и покинула Евро-2024. Украинцы сыграли вничью 0:0 с бельгийцами на заключительном туре группового раунда в группе Е.

Спортсмены Футбол Чемпионат Европы по футболу — 2024
27 июня 2024, 01:37
Грузины обыграли португальцев со счетом 2:0 и вышли в плей-офф на дебютном Евро
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Грузинская сборная обыграла португальцев в матче третьего, последнего тура группового этапа чемпионата Евро-2024. Встречу группы F провели в Гельзенкирхене, матч закончился со счетом 2:0 в пользу Грузии.

Голы забили спортсмены Хвич Кварацхелия на второй минуте и Жорж Микаутадзе на 57-й минуте с пенальти.

Ранее стало известно, что сборная Украины заняла последнее место в группе и покинула чемпионат. Украинцы сыграли с бельгийцами вничью 0:0. В итоге в прей-офф вышли Словакия, Бельгия и Румыния.

Одному футболисту даже удалось побить рекорд Евро. Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич оказался самым возрастным автором гола на чемпионатах Европы по футболу. Он забил мяч в игре против итальянцев и открыл счет.

Евро Грузия Спортсмены Футбол
26 июня 2024, 00:56
Болельщики вывесили российский флаг на матче между сборными Сербии и Дании
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Болельщики показали российский флаг на матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии, когда играли команды Сербии и Дании. Об этом сообщило РИА «Новости».

Уже неоднократно фанаты демонстрируют флаги России на трибунах. Например, ткань с отечественной символикой повесили во время игры сербов против английской сборной (0:1) и против команды Словении (1:1).

Ранее флаг России с надписью «Белгород» появился на Евро-2024 на матче между Германией и Шотландией 14 июня. Фото опубликовали в интернете, на нем видно, что российский триколор висел на трибуне. Украинцы возмутились из-за случившегося.

Германия Дания Футбол Сербия Европа
25 июня 2024, 14:14
WBO сняла санкции с российских боксеров
РИА «Новости»
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Всемирная боксерская организация сняла санкционные ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщило ИА Regnum ссылкой на WBO.

Организация вернула российских боксеров в свои рейтинги. Также санкции, которые ввели в отношении отечественных спортсменов в 2022 году после начала спецоперации на Украине, отменила накануне и Международная боксерская федерация.

Теперь на территории России вновь смогут проводить рейтинговые поединки.

Первые изменения в рейтингах уже вступили в силу. Василий Войцеховский занял 13 позицию в мировом топе IBF в полутяжелом весе.

О том, что санкционная агрессия против российских атлетов противоречит принципу «спорт вне политики», неоднократно говорил Владимир Путин. Президент России отмечал, что развязанные против государства санкции затронули многие сферы, в том числе спорт высших достижений.

Спортсмены Бокс Рейтинги Санкции Россия
24 июня 2024, 11:28
Германия после игры вничью вышла в плей-офф Евро-2024
РИА «Новости»
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Во Франкфурте прошел матч третьего тура группы А чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Швейцарии. Игра завершилась со счетом 1:1, обе команды прошли в плей-офф. Об этом сообщил RT.

Местом встречи стал стадион «Дойче Банк Парк». Швейцарский футболист Дан Ндой открыл счет на 28-й минуте, а в самом конце игры немецкий нападающий Никлас Фюллькруг забил ответный гол. Матч завершился вничью.

Германия заняла первое место в группе А, вышла в плей-офф и теперь встретится со второй сборной в группе С. Швейцария тоже прошла в 1/8 финала Евро-2024, но со второй строчки, и сыграет против второй команды в группе B.

Матч Венгрии и Шотландии завершился со счетом 1:0, и последняя отправилась домой. Во время игры венгерский нападающий Барнабаш Варга потерял сознание. Его увезли в больницу.

Германия Футбол Швейцария Чемпионат Европы по футболу — 2024

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