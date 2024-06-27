На Евро-2024 определили всех участников плей-офф

В плей-офф турнира испанская сборная сыграет с грузинами, немецкие футболисты встретятся со сборной Грузии, Франция - с Бельгией, португальцы - со Словенией, Румыния - с Нидерландами, австрийская команда сыграет с турками, Англия - со Словакией, а швейцарские спортсмены встретятся с итальянской командой.

Игры 1/8 финала турнира проведут 29 и 30 июня. Матчи начнутся в 19:00 и 21:00 по Москве.

Ранее стало известно, что украинская сборная заняла последнее место в группе и покинула Евро-2024. Украинцы сыграли вничью 0:0 с бельгийцами на заключительном туре группового раунда в группе Е.