Все поединки бойцов поп-ММА - лишь шоу для развлечения людей, поэтому профессионалы туда не идут, хотя и получают за свои выступления меньше. Такое признание сделал спортсмен Фарид Ядуллаев по прозвищу Фара в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик.

Он подчеркнул, что единственным профессиональным видом боев без правил считает Fight Nights Global.

«Поп-MMA - это не спорт. Это очень далеко от спорта», - заявил Ядуллаев.

Он добавил, что общался с профессиональными спортсменами и сравнивал гонорары. Спортсмены удивлялись, но о переходе даже не задумывались.

«Здесь слишком много грязи, им это не дозволено. Здесь шоу, мы развлекаем людей. Хотя и профессионалы тоже», - отметил Ядуллаев.

Боец подчеркнул, что, несмотря на международное признание UFC, устраиваемые организацией поединки он тоже не считает профессиональными и еще более грязными, так как участники опускаются до оскорбления родителей.

«Я когда смотрел, хотел туда попасть. Думал, что устрою там такую грязь. Понимал, что я не бойцовскими навыками, а этим взорву», - признался спортсмен.

Ядуллаев добавил, что поп-MMA в какой-то степени напоминает цирк, так как бойцы сами провоцируют конфликты, которые решаются в октагоне. Он добавил, что уже набрал 40 конфликтных ситуаций, и с каждым бойцом ему предстоит выйти на ринг для выяснения отношений.