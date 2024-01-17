17 января 2024, 17:23

«Мы развлекаем людей». Боец Ядуллаев — об истинной цели поп-MMA

Телеканал «360»
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Все поединки бойцов поп-ММА — лишь шоу для развлечения людей, поэтому профессионалы туда не идут, хотя и получают за свои выступления меньше. Такое признание сделал спортсмен Фарид Ядуллаев по прозвищу Фара в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик.

Все поединки бойцов поп-ММА - лишь шоу для развлечения людей, поэтому профессионалы туда не идут, хотя и получают за свои выступления меньше. Такое признание сделал спортсмен Фарид Ядуллаев по прозвищу Фара в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик.

Он подчеркнул, что единственным профессиональным видом боев без правил считает Fight Nights Global.

«Поп-MMA - это не спорт. Это очень далеко от спорта», - заявил Ядуллаев.

Он добавил, что общался с профессиональными спортсменами и сравнивал гонорары. Спортсмены удивлялись, но о переходе даже не задумывались.

«Здесь слишком много грязи, им это не дозволено. Здесь шоу, мы развлекаем людей. Хотя и профессионалы тоже», - отметил Ядуллаев.

Боец подчеркнул, что, несмотря на международное признание UFC, устраиваемые организацией поединки он тоже не считает профессиональными и еще более грязными, так как участники опускаются до оскорбления родителей.

«Я когда смотрел, хотел туда попасть. Думал, что устрою там такую грязь. Понимал, что я не бойцовскими навыками, а этим взорву», - признался спортсмен.

Ядуллаев добавил, что поп-MMA в какой-то степени напоминает цирк, так как бойцы сами провоцируют конфликты, которые решаются в октагоне. Он добавил, что уже набрал 40 конфликтных ситуаций, и с каждым бойцом ему предстоит выйти на ринг для выяснения отношений.

Спортсмены UFC Смешанные боевые искусства MMA
17 января 2024, 17:04
Боец поп-ММА Ядуллаев раскрыл способ борьбы со страхом перед боем
Телеканал «360»
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Любой участвующий в боях без правил боец испытывает страх перед встречей с соперником. Но каждый с ним борется по-своему. У российского спортсмена поп-MMA Фарида Ядуллаева, известного как Фара, тоже есть такой способ. О нем он рассказал в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик.

В ходе беседы спортсмен процитировал известного боксера Майка Тайсона: «Если ты не боишься и у тебя нет мандража перед боем, тебе пора в психушку, друг».

Ядуллаев подчеркнул, что для него самое тяжелое время - это подготовка и разминка перед выходом на ринг.

«Каждый раз, в самом начале, когда ты только приезжаешь, внутри все сжимается. Не постесняюсь сказать, постоянно хочется в туалет. Пока ты разминаешься, ты еще боишься, но как только зашел в октагон, прозвучал гонг - страх уходит», - заявил боец.

Ядуллаев признался, что бороться со страхом помогает мысль о гонораре, который он получит после боя.

«Это очень большие деньги за шесть минут. Как только начинаешь думать о деньгах, то уже все», - сказал он.

Спортсмен подчеркнул, что именно желание заработать привело его, чемпиона России по кикбоксингу, в поп-MMA.

«Я пришел сюда за деньгами. Зарабатываю, кормлю семью, обеспечиваю себя», - подчеркнул боец. Он добавил, что пока молод, хочется получить как можно больше денег, чтобы потом вложить в бизнес, куда можно уйти в случае травмы.

Спортсмены Россия Смешанные боевые искусства MMA
17 января 2024, 07:40
Россиянка Андреева за 54 минуты разгромила Жабер на Australian Open
РИА «Новости»
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Шестнадцатилетняя российская теннисистка Мирра Андреева обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в матче второго круга Australian Open. Встреча, состоявшаяся в Мельбурне, закончилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу молодой спортсменки. Об этом сообщило РИА «Новости».

Андреева и Жабер провели на корте всего 54 минуты. Россиянка, находящаяся на 47-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации, легко выиграла у 29-летней Жабер, посеянной в первом турнире Большого шлема под шестым номером.

Представительница Туниса - самая высокорейтинговая соперница Андреевой, которую ей удалось победить. Теперь теннисистку ждет матч с победительницей встречи Камиллы Рахимовой (Россия) и Дианы Парри (Франция).

В декабре Андреева проиграла в выставочном турнире в Бур-де-Пеаж 22-летнему французскому теннисисту Янису Газуани Дюрану, который заменил отказавшуюся от матча с россиянкой Марту Костюк.

Теннис
16 января 2024, 20:04
Тренер Капелло вспомнил Россию после увольнения Моуринью из «Ромы»
РИА «Новости»
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Руководство итальянской «Ромы» неуважительно обошлось с португальцем Жозе Моуринью, уволив его с поста главного тренера. Об этом заявил бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло, его слова привело издание Sky Sport Italia.

«Нечто подобное произошло со мной, когда я был в России. Я собирался в аэропорт после поражения в матче со сборной Австрии. Они позвонили мне и сказали, что все кончено», - напомнил он.

По мнению Капелло, в таких ситуациях владельцы должны вести себя по-другому по отношению к тренерам.

Во вторник итальянский клуб «Рома» отправил в отставку Жозе Моуринью. Португалец работал с «волками» с 2021 года, его контракт истекал в июне текущего года. до конца текущего сезона. Место Моуринью занял бывший игрок «Ромы» Даниеле Де Росси.

Жозе Моуринью работал с «Реалом», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Интере», «Бенфике» и «Порту». В 2021 году он стал третьим в рейтинге лучших футбольных тренеров мира.

Австрия Италия Отставки Футбол Россия
16 января 2024, 07:46
Российский хоккеист объяснил обращение к программе помощи игрокам НХЛ
РИА «Новости»
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Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин обратился к программе помощи хоккеистам Национальной хоккейной лиги, чтобы раз и навсегда решить свои проблемы. Его слова привела пресс-служба «Эвеланш».

«Я решил обратиться за помощью в рамках этой программы. Моя задача - предотвратить все негативные последствия и решить свои проблемы раз и навсегда», - сказал он.

Ничушкин пообещал, что сделает все возможное для скорейшего возвращения на лед.

«Большое спасибо организации, моей семье и партнерам по команде. Благодарю всех с поддержку», - добавил россиянин.

В текущем сезоне НХЛ хоккеист принял участие в 40 матчах, записал на свой счет 42 очка (22 20). Всего в лиге Ничушкин провел 498 игр, забросив 110 шайб и отдал 153 результативные передачи.

В апреле 2023 года российский нападающий попал в скандал с пьяной девушкой в отеле.

НХЛ Хоккей

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