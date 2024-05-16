16 мая 2024, 19:11

Московский «Спартак» возглавит легенда сборной Сербии по футболу

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Руководство московского «Спартака» определилось с новым главным тренером. С сезона-2024/25 команду возглавит экс-футболист сборной Сербии и миланского «Интера» Деян Станкович, сообщила пресс-служба красно-белых.

В \"Спартаке\" Станковича назвали легендарным футболистом миланского \"Интера\", римского \"Лацио\" и сборной Сербии.

\"Трехкратный чемпион Сербии с «Црвеной Звездой» и чемпион Венгрии с «Ференцварошем». Двукратный обладатель Кубка Сербии\", - перечислили достижения нового тренера в пресс-службе москвичей.

Там добавили, что Деян Станкович уже трижды выводил свои команды в плей-офф еврокубков.

Спартак Футбол Сербия Россия
16 мая 2024, 01:16
Вратарь ЦСКА Тороп получил серьезную травму головы на матче с «Зенитом»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Вратарь ЦСКА Владислав Тороп на матче с «Зенитом» получил множественные травмы лицевых костей черепа и тяжелое сотрясение мозга. Об этом в Telegram-канале сообщил директор по коммуникациям московского футбольного клуба Кирилл Брейдо.

ЦСКА на выезде играл с «Зенитом» ответный матч пути Российской премьер-лиги Кубка России. Основное время закончилось всухую, в серии пенальти «Зенит» обыграл красно-синих со счетом 4:5. На 32-й минуте первого тайма защитник «Зенита» Нуралы Алип случайно затылком ударил Торопа по лицу, в результате чего вратарь получил множественные травмы и не смог продолжить матч.

«Владислав Тороп находится в сознании, но у него тяжелое сотрясение мозга. <…> У него диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа», - сообщил Брейдо.

Директор по коммуникациям отметил, что вероятнее всего, Торопа утром отправят на спецтранспорте в Москву.

На смену Торопу вышел не Игорь Акинфеев, а 19-летний Владимир Шайхутдинов. Ранее тренер Сергей Ташуев заявил, что несмотря на все пропущенные неоднозначные мячи, Акинфееву еще рано заканчивать карьеру.

ЦСКА Санкт-Петербург Спортсмены Российская Премьер-Лига Футбол Россия Москва
14 мая 2024, 17:33
Костомаров захотел принять участие в полумарафоне в следующем году
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров выразил желание поучаствовать в полумарафоне. Об этом он заявил во время пресс-завтрака в честь «Забегу.рф», сообщило РИА «Новости».

Костомаров пояснил, что одобряет такие спортивные мероприятия и участвует в них.

«Хотя я и фигурист, но любой вид спорта не обходится без бега, это фундамент любого спортсмена, он делает тебя сильнее и выносливее. Я обожал всегда бегать, это давало силы для моих программ, которые после этого катать легче», - пояснил спортсмен.

Он подчеркнул, что такие мировые мероприятия должны помогать странам объединяться.

«С удовольствием бы принял участие в нем как атлет, но, наверное, через годик», - уточнил он.

Костомаров признался, что сейчас участвовать в забегах тяжело, но он не сдается и продолжает тренировки.

На днях Костомаров выступил в шоу-программе Ильи Авербуха в Петербурге. Фигурист признался, что ему до сих пор тяжело преодолевать такие нагрузки.

Спортсмены Фигурное катание Роман Костомаров
11 мая 2024, 01:26
Фанат бросил бутылку в голову теннисисту Джоковичу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Первой ракетке мира Новаку Джоковичу по голове попали бутылкой после выхода в третий круг турнира АТР серии «Мастерс» в Риме. Это стало стечением обстоятельств, сообщила пресс-служба Открытого чемпионата Италии в соцсети X.

«Он (Джокович - прим.ред.) получил соответствующее лечение и уже покинул Итальянский форум, чтобы вернуться в свой отель; его состояние не вызывает беспокойства», - сказано в сообщении.

Бутылка попала спортсмену в голову, когда он уходил с корта и раздавал зрителям автографы. После удара теннисист закрыл голову, из которой пошла кровь, упал на колени и долго не мог встать. Место происшествия он покинул в сопровождении охранников.

Джоковича доставили в медицинский центр, где он пожаловался на легкую тошноту. Ему оказали помощь. Состояние спортсмена не вызывало серьезного беспокойства.

В марте Джокович впервые проиграл, установив личный антирекорд. Его противников оказался итальянец Луке Нарди, являющейся 123-й ракеткой мира.

Италия Фанаты Теннис
08 мая 2024, 12:23
Российских спортсменов оставят без перешедших к ним медалей Олимпиад
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Вручение перераспределенных медалей спортсменам после пересмотра результатов Олимпийских игр — зона ответственности национальных комитетов. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК), отвечая на вопрос о передаче наград российским атлетам.

Вручение перераспределенных медалей спортсменам после пересмотра результатов Олимпийских игр - зона ответственности национальных комитетов. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК), отвечая на вопрос о передаче наград российским атлетам.

В организации подчеркнули, что не намерены проводить никакой специальной церемонии для награждения россиян.

Там напомнили, что еще до отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) он не вернул 15 наград после аннулирования результатов прошедших соревнований.

«Поэтому МОК, несмотря на отстранение ОКР, на данный момент не имеет возможности перераспределить медали российским спортсменам», - заявили в пресс-службе.

При этом для других спортсменов, которых признали победителями прошлых Игр, наградят на специальной церемонии во время Олимпиады в Париже.

В российской сборной без медали остался гребец Илья Штокалов, принимавший участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Спустя два года занявшего третье место спортсмена из Молдавии дисквалифицировали. Бронзовая медаль автоматически перешла россиянину. Но своей награды Штокалов так и не получил.

В конце марта глава МОК Томас Бах поставил точку в спорах о допуске спортсменов из России и и Белоруссии на Олимпиаду в Париже. Он пояснил, что атлеты примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе без флага и гимн а.

Спортсмены Награды Россия Международный олимпийский комитет

Новости по теме