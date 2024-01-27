27 января 2024, 21:31

Московский «Спартак» переиграл «Динамо» в серии буллитов чемпионата КХЛ

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Московский хоккейный клуб «Спартак» обыграл «Динамо» в серии буллитов в последней встрече команд в рамках регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона. Встреча закончилась со счетом 4:3, игра проходила на арене «Мегаспорт» в Москве.

В составе красно-белых шайбы забросили Александр Бурмистров (34 минута), Егор Варюшкин (43) и Николай Голдобин (52). Победный буллит реализовал нападающий Егор Чезганов.

У «Динамо» отличились Джордан Уил (31), Игорь Чернышов (38) и Бреннан Менелл (59).

Матч «Спартак» - «Динамо» побил рекорд посещаемости в текущем сезоне на арене «Мегаспорта». На трибунах за игрой наблюдали 10 655 болельщиков.

Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» 14 января обыграл петербургский СКА в игре регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила в Череповце и закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Спартак Хоккей Москва
27 января 2024, 20:36
Гол Миранчука принес «Аталанте» победу над «Удинезе»
Pxhere
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Российский футболист «Аталанты» Алексей Миранчук забил гол в ворота «Удинезе» и помог команде одержать победу в матче 22-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Спортсмен открыл счет на 33-й минуте матча. После этого преимущество команды удвоил Джанлука Скамакка. Мяч Миранчука стал третьим в сезоне и вторым в рамках Серии А. Всего на счету футболиста 18 матчей, пять голевых передач и три гола.

«Аталанта» с 36 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» с 18 очками пока на 16-м месте.

Ранее сообщалось, что Миранчук вывел «Аталанту» в полуфинал Кубка Италии. Его команда выиграла у «Милана» со счетом 2:1 на выезде.

Российский футбольный союз объявил, что следующий сезон РПЛ начнется 19 июля , а его первая часть завершится 15 декабря. Текущий сезон Кубка России закончится 2 июня, а начало нового запланировали на 23 июля.

Италия Спортсмены Футбол Россия
27 января 2024, 18:58
Захаряна заменили в матче Ла Лиги против «Райо Вальекано»
Unsplash
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Российский полузащитник Арсен Захарян получил травму ноги в матче Ла Лиги между командой «Реал Сосьедад» и мадридским «Райо Вальекано» в Сан-Себастьяне. Захаряну пришлось покинуть игру на 29-й минуте. Его заменили полузащитником Брайсом Мендесом, сообщил «Чемпионат».

«Захарян присел на газон и схватился за голеностоп! Не может подняться Арсен. Медицинская бригада сразу же выбежала на поле», - указали в текстовой трансляции матча.

Испанский футбольный клуб из Доностии-Сан-Себастьяна «Реал Сосьедад» занимает шестую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. В 21 матче команда набрала 35 очков.

«Райо Вальекано» находится на 13-й строчке списка. Футбольный клуб после 20 игр получил 23 очка.

Ранее «Барселона» впервые уступила «Жироне» в чемпионате Испании по футболу. Каталонский клуб победил «сине-гранатовых» со счетом 4:2. Игра прошла в Барселоне. Во время матча отличился нападающий «Жироны» Артем Довбик, который забил гол на 12-й минуте. Через семь минут мяч в ворота противника отправил футболист «Барселоны» Роберт Левандовский. Голы забили также Мигель Гутьеррес, Валери Фернандес, Кристиан Стуани и Илкай Гюндоган.

Футбол Барселона Россия Испания
27 января 2024, 18:37
Российский теннисист Шевченко сменил спортивное гражданство
Unsplash
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Российский теннисист Александр Шевченко решил сменить спортивное гражданство и представлять на соревнованиях Казахстан. Об заявил об этом в соцсети Instagram*.

Являющийся шестой ракеткой России спортсмен признался, что гордится своим выбором. По его словам, он начнет представлять Казахстан на корте уже со следующей недели.

«Я очень горд по этому поводу. Мне не терпится выйти на корт и постараться создать для себя и страны незабываемые моменты», - написал Шевченко.

Спортсмен занимает 48-ю строчку мирового рейтинга.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open. Он обыграл в полуфинале немца Александра Зверева во всех пяти сетах, матч продлился более четырех часов.

По мнению спортсмена Бориса Беккера , Медведев слишком много времени провел на корте и может проиграть итальянцу Яннику Синнеру.

* Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и также запрещена.

Казахстан Спортсмены Соцсети Россия Теннис Instagram
27 января 2024, 17:27
Индиец Бопанна стал самым возрастным чемпионом Australian Open
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Индийский теннисист Рохан Бопанна и австралийский спортсмен Мэттью Эбден стали победителями мужского парного турнира Australian Open. Об этом сообщил «Спорт-экспресс».

Теннисисты одержали победу над итальянцами Симоне Болелли и Андреа Вавассори со счетом 7:6 (7:0), 7:5. Матч продлился один час 40 минут.

Индийцу Рохану Бопанне 43 года, чемпионом Australian Open он стал впервые. По информации «Спорт-экспресс».

Австралийцу Эбдену 36 лет. Титул чемпиона турнира «Большого шлема» теннисист завоевывает уже во второй раз - в 2022 году спортсмен одержал победу на Уимблдонском турнире.

Ранее бывшая первая ракетка мира Борис Беккер рассказал о фаворите финала Australian Open. По его мнению, лучше всего в решающем матче себя покажет итальянец Янник Синнер. Беккер отметил, что россиянин Даниил Медведев провел на корте слишком много времени, поэтому он может уступить сопернику.

Италия Спортсмены Индия Австралия Теннис

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