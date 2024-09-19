19 сентября 2024, 19:45

Московские производители примут участие в парусной регате

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Столицы производитель часов и хронометров «Полет-Хронос» организовал парусную регату, в которой примут участие столичные промышленники. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Подобные мероприятия способствуют развитию сотрудничества между бизнесом и городом, а также предоставляют уникальную возможность для поиска новых партнеров, обмена профессиональным опытом и идеями», - заявил он.

На соревнования зарегистрировались 27 экипажей из разных городских компаний - производители медицинских изделий, нефтяники, IT-специалисты и многие другие. Многие участники регаты, по словам Гарбузова, встанут под парус в первый раз.

Соревнования получили название «Кубок 6МХ» в честь одного из первых хронометров, выпущенных в 1947 году. Сейчас такое название носит цех мелкосерийного производства.

«Наш завод проводит регаты дважды в год, ставя перед собой важную цель - вовлечь людей в парусный спорт. Грядущее соревнование приурочено к 300-летию морской почты», - заявил замгендиректора завода Алексей Ткаченко.

Он уточнил, что к юбилею погасят почтовую марку и изготовят специальный набор, один из экземпляров которого полетит на МКС.

Впервые такое соревнование прошло в 2021 году в Севастополе. Теперь ему присвоили статус всероссийского.

Промышленность Москва
18 сентября 2024, 16:03
Умер лучший футболист ЧМ-1990 года Сальваторе Скиллачи
Global Look Press
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Бывший игрок сборной Италии Сальваторе Скиллачи умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщила пресс-служба Итальянской федерации футбола (FIGC).

Спортсмену в 2022 году диагностировали рак толстой кишки. В сентябре состояние здоровья Скиллачи резко ухудшилось, и его доставили в больницу Палермо, где он умер.

Скиллачи за свою карьеру выступал за итальянские клубы «Мессина», «Ювентус» и «Интер», а также японский «Джубило Ивата».

В составе сборной Италии Скилаччи стал бронзовым призером чемпионата мира 1990 года, получив приз как лучший футболист и бомбардир турнира.

Ранее в Ростове-на-Дону в возрасте 53 лет умер нападающий, легендарный игрок футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону» Виктор Корбан. Он провел более 275 матчей и забил 68 голов.

Италия Футбол
17 сентября 2024, 11:46
Кафельников назвал российский теннис деградирующим
Freepik
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Российский теннис деградирует из-за отсутствия командных соревнований и снижения уровня отечественных спортсменов. Об этом Sport24 заявил экс первая ракетка мира Евгений Кафельников.

«Если брать теннис и задаваться вопросом, деградирует ли он, то да, в нынешней ситуации мы неконкурентоспособны на данный момент», - рассказал он.

Теннисист добавил, что общий уровень снижается во всех видах спорта, так как Россия не имеет возможности «соревноваться с лучшими сборными и командами». По его словам, серьезный удар по теннису нанесло отсутствие командных соревнований как для мужчин, так и для женщин.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов проиграл британцу Дэниелу Эвансу в самом длинном матче в истории турнира US Open. Игра продолжалась пять часов 35 минут. Британский спортсмен одолел россиянина со счетом со 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6. В следующий раз Эванс сразится с аргентинцем Мариано Навоне.

Спортсмены Теннис
16 сентября 2024, 18:09
МОК объявил семерых кандидатов на пост президента организации
Unsplash
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Международный олимпийский комитет назвал имена семерых кандидатов на пост президента. Об этом сообщил его официальный сайт.

Кандидатами стали: глава Олимпийского комитета Иордании принц Фейсал ибн Хусейн, глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу, министр по делам спорта и молодежи Зимбабве Кирсти Ковентри, глава Международной федерации лыжного спорта Юхан Элиаш, президент Международного союза велосипедистов Давид Лаппартьен.

Также в список вошли первый вице-президент Международной федерации современного пятиборья Хуан Антонио Самаранч-младший и президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. Выборы пройдут в марте 2025 года.

Нынешний глава организации Томас Бах в августе сообщил , что не станет выдвигаться на новый срок. Он выразил надежду, что его решение пойдет на пользу олимпийскому движению в мире.

Международный олимпийский комитет Выборы
16 сентября 2024, 14:43
«Вам не положено». Паралимпиец назвал единственный минус для россиян на Играх-2024
РИА «Новости»
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Трехкратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике Андрей Вдовин рассказал о единственном негативном моменте для россиян на Играх-2024 в Париже. Спортсмена процитировало издание Metaratings.ru.

Спонсор состязаний оставил спортсменов из России без традиционных подарков, поделился легкоатлет.

«Нам сказали: вы неофициальная делегация, поэтому вам не положено», - заявил бегун.

По его словам, сначала спортсмены огорчились, но затем смирились с ситуацией.

На Паралимпиаду во Франции допустили 88 россиян, они выступали в нейтральном статусе. Спортсмены завоевали 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали. Команда заняла восьмое место в медальном зачете.

Победителем Игр стал Китай. Национальная сборная получила 169 медалей, 86 из них - золотые.

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024

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