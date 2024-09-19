Московские производители примут участие в парусной регате

«Подобные мероприятия способствуют развитию сотрудничества между бизнесом и городом, а также предоставляют уникальную возможность для поиска новых партнеров, обмена профессиональным опытом и идеями», - заявил он.

На соревнования зарегистрировались 27 экипажей из разных городских компаний - производители медицинских изделий, нефтяники, IT-специалисты и многие другие. Многие участники регаты, по словам Гарбузова, встанут под парус в первый раз.

Соревнования получили название «Кубок 6МХ» в честь одного из первых хронометров, выпущенных в 1947 году. Сейчас такое название носит цех мелкосерийного производства.

«Наш завод проводит регаты дважды в год, ставя перед собой важную цель - вовлечь людей в парусный спорт. Грядущее соревнование приурочено к 300-летию морской почты», - заявил замгендиректора завода Алексей Ткаченко.

Он уточнил, что к юбилею погасят почтовую марку и изготовят специальный набор, один из экземпляров которого полетит на МКС.

Впервые такое соревнование прошло в 2021 году в Севастополе. Теперь ему присвоили статус всероссийского.