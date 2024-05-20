Московские предприятия поддержали крупнейший забег с синхронным стартом
19 мая прошла международная акция «ЗаБег.РФ». Всероссийский полумарафон с одновременным стартом во всех городах проведения мероприятия поддержали множество российских компаний, в том числе специалисты «Газпромнефть – смазочные материалы».
В событии, направленном на продвижение идей здоровья и спорта, приняли участие около 100 сотрудников со всех производственных площадок. Всего крупнейший полумарафон собрал более 180 тысяч человек в России и 15 странах мира.
«Газпромнефть-СМ» содействует объединению единомышленников, которые ведут активный образ жизни. Компания системно поддерживает спортивные, культурные и образовательные мероприятия. Ранее команда финишировала на одном из самых масштабных зимних состязаний страны и ближнего зарубежья «Лыжня России», а также на Сибирском международном марафоне – престижном легкоатлетическом соревновании, проходящем в Омске.
19 мая прошла международная акция «ЗаБег.РФ». Всероссийский полумарафон с одновременным стартом во всех городах проведения мероприятия поддержали множество российских компаний, в том числе специалисты «Газпромнефть – смазочные материалы».