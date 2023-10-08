МОК заявил о поддержке допуска России к Олимпиаде большинством федераций

Читайте нас в:

«Большинство международных федераций применяют наши рекомендации для достижения этой цели, чтобы соответствовать нашей миссии. <…> В этих строгих условиях мы предоставляем возможность спортсменам соревноваться и вносить свой вклад. Мы видели, что этот подход получает все большую поддержку», - процитировало Баха издание Inside The Games.

В марте 2023 года МОК рекомендовал федерациям разрешить российским и белорусским спортсменам участие в турнирах в нейтральном статусе при условии соблюдения жестких требований.

Он отметил, что чемпионаты мира и квалификационные состязания, в которых уже участвуют российские спортсмены, как правило, проходят без серьезных инцидентов, так как они соревнуются в олимпийском духе.