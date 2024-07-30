МОК восхитился снимком летящего серфингиста на Олимпийских играх

На фотографии оказался запечатлен момент, когда волна подбросила Медину в воздух. В это время атлет вскинул руку и жестом показал, что с ним все хорошо.

«Сила подняла Габриэля Медину в небо в ходе третьего дня олимпийских соревнований по серфингу в Париже», - отметили в МОК.

Медина пробился в четвертьфинал олимпийского турнира, который проходит в Полинезии. В беседе с пресс-службой комитета он отметил, что счастлив быть частью Олимпиады в Париже.

Сегодня утром стало известно, что организаторы Олимпиады вновь перенесли соревнования по триатлону в реке Сена по причине загрязненной воды. Изначально заплыв планировался на 30 июля, но теперь его проведут 31 июля.