30 июля 2024, 16:18

МОК восхитился снимком летящего серфингиста на Олимпийских играх

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Международный олимпийский комитет на своем официальном сайте опубликовал фотографию бразильского серфингиста Габриэля Медины. В МОК этот кадр назвали одним из ярчайших на летних ОИ-2024.

На фотографии оказался запечатлен момент, когда волна подбросила Медину в воздух. В это время атлет вскинул руку и жестом показал, что с ним все хорошо.

«Сила подняла Габриэля Медину в небо в ходе третьего дня олимпийских соревнований по серфингу в Париже», - отметили в МОК.

Медина пробился в четвертьфинал олимпийского турнира, который проходит в Полинезии. В беседе с пресс-службой комитета он отметил, что счастлив быть частью Олимпиады в Париже.

Сегодня утром стало известно, что организаторы Олимпиады вновь перенесли соревнования по триатлону в реке Сена по причине загрязненной воды. Изначально заплыв планировался на 30 июля, но теперь его проведут 31 июля.

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024
30 июля 2024, 14:22
«Позор». Трамп обрушился с критикой на церемонию открытия Олимпиады
Global Look Press
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Церемония открытия Олимпиады в Париже оскорбила чувства верующих. Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал шоу ужасным и позорным, сообщил телеканал Fox News.

«Я думал, что это позор. <…> Я имею в виду, что они могут делать определенные вещи. Я думал, что это ужасно. <…> Послушайте, я за всех. Я очень открытый, но я думаю, что то, что они сделали, было позором», - сказал он.

Трампа особенно возмутил номер, пародирующий картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Политик пообещал, что не допустит подобного оскорбления чувств верующих на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе, если получит рычаги давления на организаторов.

Во время церемонии открытия ОИ в одном из номеров танцоры в женских платьях окружили стол, за которым, по задумке постановщиков, проходила последняя трапеза Иисуса и его учеников. Американский бизнесмен Илон Маск обвинил организаторов в неуважении к христианам, а зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал церемонию уродливым фрик-шоу.

Париж Дональд Трамп Религия Франция Олимпиада в Париже — 2024
30 июля 2024, 12:24
«Будет грандиозный скандал». Соревнования по триатлону в Париже могут отменить из-за грязной воды
Global Look Press
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Спортивной журналист Борис Ходоровский предположил, что соревнования по триатлону среди мужчин на Олимпиаде в Париже могут отменить из-за плохого качества воды в реке Сене. В беседе с 360.ru он заявил, что такой исход вызовет крупный скандал и ударит по имиджу Олимпиады.

Состязания перенесли на один день. При этом организаторы уже отменяли тренировочный заплыв, который должен был состояться 28 июля. Несмотря на долгую и дорогую кампанию по очистке реки, качество воды все еще не позволяет проводить соревнования.

«Эта история напоминает мне знаменитую притчу о том, как ходжа Насреддин дал обещание научить осла говорить. За то время, которое должно было пройти, либо осел, либо шах, либо сам ходжа умрет», - поделился Ходоровский.

По его мнению, чиновники решили, что река сможет очиститься сама по себе до соревнований.

«В бюджет на очистку Сены заложили гигантскую сумму - 1,4 миллиарда евро. Если кто-то думает, что только в России при подготовке крупных соревнований осваивают немереные бюджеты, то он глубоко ошибается. Во Франции все происходит точно так же, даже в еще больших масштабах», - сказал журналист.

Дожди ухудшили и без того плохую экологическую обстановку в реке и проводить заплыв стало просто опасно, уточнил Ходоровский. Он добавил, что подготовка олимпийского объекта занимает много времени. Организаторам необходимо соблюсти требования безопасности, соорудить трибуны, раздевалки, кабинеты медиков и многое другое. Успеть сделать все за несколько дней практически невозможно.

«Если отменят соревнования по триатлону, это будет грандиозный скандал. Сложно даже спрогнозировать, как поведет себя французский оргкомитет. Может быть они заставят спортсменов плыть в специальных костюмах и масках», - заключил журналист.

По его словам, отмена соревнований будет серьезным ударом по имиджу и послужит хорошим уроком для организаторов следующих Олимпиад.

Спортсмены Париж Скандалы Франция Олимпиада в Париже — 2024 Реки
30 июля 2024, 07:19
Объятия украинки Харлан с уроженкой России объяснили тараканами в голове
РИА «Новости»
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Двукратный олимпийский чемпион, президент  Федерации фехтования России Ильдар Мамедов оценил объятия украинской фехтовальщицы Ольги Харлан с уроженкой России Анной Баштой на Олимпийских играх в Париже. Его слова привел «Спорт-Экспресс».

«Мне кажется, что связано только с тараканами, которые мозг ее сжирают, больше ни с чем. У них мнение меняется каждый день, они сами не знают, чего хотят», - сказал Мамедов.

После победы в поединке на Олимпийских играх со счетом 15:6 Харлан обняла Башту, которая представляет Азербайджан. При этом Башта является уроженкой Тольятти и до 2019 года выступала в составе сборной России.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля и продлятся до 11 августа. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе и без национальной символики.

При этом в мае Харлан объясняла, что не хочет выступать с российскими спортсменами на соревнованиях, даже в нейтральном статусе.

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024
29 июля 2024, 19:08
В Госдуме ответили на заявление Губерниева о «неспортивной России»
РИА «Новости»
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В России необходимо заниматься развитием внутренних спортивных соревнований.  Об этом в беседе с Lenta.ru заявила олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Так депутат отреагировала на заявление комментатора Дмитрия Губерниева о том, что Россия перестала быть спортивной страной.

«Но, наверное, он имел в виду, и я, кстати, здесь отчасти соглашусь, что американцы выстроили свою систему спорта таким образом, что их внутренние соревнования, например по плаванию, бывают более интересными для них, чем чемпионат мира по плаванию», - пояснила она.

Журова также призвала начать создавать в России лиги по фигурному катанию и художественной гимнастике, уровень выступлений на которых будет гораздо выше, чем на чемпионатах мира.

Накануне Губерниев в одном из постов в своем Telegram-канале назвал Россию «совсем неспортивной страной». По его мнению, жителям предстоит многое изменить и измениться самим.

Спортсмены Фигурное катание Госдума РФ Россия

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