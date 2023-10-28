28 октября 2023, 18:59

МОК упрекнули в непрофессионализме за отсутствие решения по допуску россиян на ОИ

Global Look Press
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Затягивание решения о допуске российских и белорусских спортсменов на Игры 2024 года показали абсолютную бесполезность Международного олимпийского комитета (МОК). Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил победитель Игр в Токио гимнаст Никита Нагорный.

Затягивание решения о допуске российских и белорусских спортсменов на Игры 2024 года показали абсолютную бесполезность Международного олимпийского комитета (МОК). Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил победитель Игр в Токио гимнаст Никита Нагорный.

На октябрьской сессии МОК руководство организации заявило, что решение о допуске российских и белорусских спортсменов пока не приняли. В комитете не исключили, что вопрос решится ближе к самим соревнованиям.

«Подобные действия в долгой перспективе показывают некомпетентность руководителей МОК. Спортсмены продолжают тренироваться и делать свою работу, хотя находятся в подвешенном состоянии», - заявил Нагорный.

Спортсмен не исключил, что вместо того, чтобы огласить решение, МОК постоянно напоминает о том, что россиян и белорусов не допустили. Он не исключил, что так организация повышает популярность предстоящих соревнований.

Нагорный подчеркнул, что большинство спортсменов не сдаются и продолжают тренироваться в надежде на участие в Олимпиаде.

Об Играх Дружбы Организованные в России Игры дружбы, которые пройдут в следующем году спортсмен назвал положительной альтернативой.

«Для тех, у кого за плечами две-три Олимпиады, предстоящий старт даст возможность сделать последний рывок, и это лучше, чем ничего. Для молодых - это возможность набрать дополнительные обороты и получить опыт», - добавил олимпийский чемпион.

Он добавил, что рассчитывает на приезд в Россию сборной Китая в полном составе, которые станут достойными конкурентами, которых сильно не хватает.

Российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. После МОК разрешил федерациям самостоятельно принимать решение о допуске российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

В июле Исполнительный комитет федерации спортивной гимнастики разрешил сборным России и Белоруссии приезжать на международные соревнования с 1 января 2024 года.

Россия Международный олимпийский комитет
28 октября 2023, 18:47
Медведев стал финалистом турнира ATP в Вене
Global Look Press
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Россиянин Даниил Медведев одержал победу в турнире с греком Стефаносом Циципасом в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Вене.

Встреча прошла со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу Медведева, который участвовал в турнире под первым номером. У Циципаса был четвертый номер посева. В финале россиянину предстоит игра с победителем матча между своим соотечественником Андреем Рублевым и итальянцем Янником Синнером (второй).

В 2023 году Медведев выиграл пять титулов ATP. Сейчас у россиянина третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, в 2022 году он 16 недель удерживал звание первой ракетки мира.

Турнир в Вене относится к категории ATP 500, его проводят на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований в 2023 году превысил 2,4 миллиона евро.

В сентябре Даниил Медведев победил испанца Карлоса Алькараса и пробился в финал открытого чемпионата США по теннису US Open. Но в финале он уступил сербу Новаку Джоковичу.

Теннис Даниил Медведев
28 октября 2023, 16:10
«Интересное событие». Джонс-младший предложил провести бой с Федором Емельяненко
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший заявил о готовности встретится на ринге с российским бойцом Федором Емельяненко. Об этом американский спортсмен сообщил ТАСС.

«Я готов выйти на бой против Федора. Это было бы очень интересное событие», - высказался Джонс-младший.

В августе он уже заявлял о желании встретиться на ринге с Емельяненко по правилам бокса.

Джонсу-младшему 54 года. Он носил статус абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории. В ноябре 2020 года он провел выставочный бой с Майком Тайсоном, результатом которого стала ничья.

Емельяненко 47 лет, на его счету около 40 побед и семь поражений в смешанных единоборствах (ММА). Российский спортсмен является экс-чемпионом Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом РФ по боевому самбо.

Ранее вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев сообщил, что Емельяненко оставил пост президента организации, который он впервые занял в 2012 году.

США Спортсмены Бокс Россия Федор Емельяненко
28 октября 2023, 15:58
Футболисты «Спартака» уступили «Факелу» в матче чемпионата России
РИА «Новости»
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Футболисты «Спартака» на чужом поле проиграли «Факелу» в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла на арене «Центральный стадион Профсозов» в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В составе «Факела» на 71-й минуте игры счет точным ударом с пенальти открыл Евгений Марков, а на 84-й минуте преимущество удвоил вышедший со скамейки запасных Максим Максимов.

С 70-й минуты «Спартак» играл в численном меньшинстве после удаления сербского защитника Срджана Бабича, который получил две желтые карточку.

После этого матча «Факел» поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками, а «красно-белые» идут четвертыми с 20 очками.

В следующем туре «Факел» 4 ноября сыграет с «Ахматом» в Грозном, а «Спартак» днем позже на чужом поле встретится с «Локомотивом».

Ранее главный тренер «Спартак» испанец Гильермо Абаскаль отметил высокую самоотдачу российских футболистов команды.

Спартак Футбол
27 октября 2023, 21:50
Медведев победил Хачанова и вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
РИА «Новости»
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Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене. Об этом сообщило РИА «Новости».

В четвертьфинале российский теннисист встретился на корте с соотечественником Кареном Хачановым. Медведев обыграл Хачанова со счетом 6:3, 3:6, 6:3. Матч продлился два часа 17 минут.

В полуфинале Даниилу Медведеву предстоит сыграть с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) - Борна Гойо (Хорватия).

Призовой фонд турнира составляет 2,4 миллиона евро.

В начале октября Даниил Медведев проиграл итальянскому спортсмену Яннику Синнеру в финале турнира по теннису в Пекине финале турнира категории ATP 500 в Пекине. Синнер впервые одержал победу над российским спортсменом.

В начале сентября Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира - испанца Карлоса Алькараса и вышел в финал открытого чемпионата США по теннису US Open. Но в финале российский теннисист проиграл второй ракетке мира - сербу Новаку Джоковичу.

Даниил Медведев считается третьей ракеткой мира. Хотя в 2022 году он на протяжении 16 недель был на первом месте международного теннисного рейтинга. В турнирах АТР россиянин одержал победу 20 раз.

Теннис Даниил Медведев

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