МОК предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх дружбы

«Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы», - подчеркнул он.

По словам Маклауда, участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК в отношении международных спортивных мероприятий в России, но и «коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта».

Маклауд заявил, что Международная ассоциация дружбы, которая проведет эти соревнования, якобы является «политической организацией, финансируемой правительством России».

Портал напомнил, что глава МОК Томас Бах негативно отреагировал на идею организации Игр дружбы в 2024 году и назвал предстоящие соревнования «политизированными».

Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Спортсменам предстоит состязаться в 27 видах спорта, включая баскетбол, бокс, легкую атлетику, плавание, гимнастику, пляжный футбол, спортивное программирование. В играх могут принять участие около 10 тысяч спортсменов из 137 стран.