МОК показал флаг, подкоторым будут выступать «нейтральные олимпийцы»
Международный олимпийский комитет утвердил флаг и гимн для нейтральных спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Информацию об этом разместили на сайте организации.
Флаг выполнен в бирюзовом цвете. В центре в белом круге - аббревиатура AIN, которая расшифровывается как «Индивидуальный нейтральный атлет».
Именно под таким полотнищем будут выступать российские и белорусские олимпийцы, допущенные до участия Игр в Париже в 2024 году.
Что касается «гимна», то в МОК утвердили музыкальную композицию без слов, которая, по мнению представителей организации, позволит нейтральным спортсменам выступать с достоинством.
Медали «нейтральных» россиян и белорусов учитываться в общей таблице зачета Олимпиады не будут.
Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд заявил, что на Олимпиаду в Париже квалифицировались семь белорусских и 12 российских атлетов.