МОК показал флаг, подкоторым будут выступать «нейтральные олимпийцы»

Товарищеский матч сборных России и Сербии, окончившийся победой российских спортсменов, был «хорошо выстроен» и продемонстрировал, что РФ остается участником футбольной жизни. Об этом «360» рассказал футбольный эксперт Борис Раппопорт.

«Команда у нас собралась наконец практически в оптимальном составе, и приехали все легионеры. Правда, не все они играли, но состав был интересный. Ребята друг друга прекрасно знают и давно не собирались. У них было наверняка очень хорошее настроение. Игра была хорошо выстроена. Можно там говорить, что у сербов были какие-то проблемы плюс удаление достаточно быстрое, но все равно наша команда выглядела очень прилично», - отметил собеседник канала.

Он добавил, что если бы на данном этапе российские спортсмены могли стать участниками европейских турниров, у них для этого «были бы все шансы».

«Достаточно много молодых футболистов и достаточно много опытных. То есть команда мне нравится. <…> У Сербии тоже хорошая команда. И я думаю, что все по делу», - добавил Раппопорт.

По его мнению, успешное участие России в товарищеских матчах едва ли повлияет на то, разрешат ли спортсменам играть на европейских соревнованиях - по этому поводу должно быть политическое решение.

«Мне сложно сказать, я не думаю, что здесь есть какая-то зависимость. Но, конечно, то, что у нас стали появляться противники - Сербия, теперь Парагвай, - уже хорошо. То есть мы остаемся участниками футбольной жизни - мировой, европейской и так далее», - подчеркнул футбольный эксперт.

По его словам, Российский футбольный союз ведет диалог с ФИФА и УЕФА, и, возможно, в конце концов у России все же появится возможность играть на европейских турнирах.

Товарищеский матч сборных России и Сербии, окончившийся победой российских спортсменов , был «хорошо выстроен» и продемонстрировал, что РФ остается участником футбольной жизни. Об этом «360» рассказал футбольный эксперт Борис Раппопорт.