МОК отказался комментировать документы о гендерной идентичности Хелиф

Собеседник издания добавил, что спортсменка уже подала в суд на лиц, которые высказывались о скандале с ее участием о время Олимпийских игр в Париже. Также сейчас Хелиф готовит новый иск к авторам последних сообщений с ее упоминанием.

«МОК не будет комментировать, пока продолжается судебное разбирательство или сообщения СМИ о непроверенных документах, происхождение которых невозможно подтвердить», - заявил представитель организации.

Он подчеркнул, что Хелиф много лет участвовала в женских соревнованиях по боксу на международных турнирах, которые санкционировала Международная боксерская ассоциация.

Ранее издание опубликовало результаты медицинских тестов и обследований Олимпийской чемпионки по боксу Иман Хелиф, из которых следует, что у спортсменки есть генетические аномалии , возникшие еще до рождения. По данным журналистов, подобный сбой в формировании плода приводит к нарушению формирования первичных половых признаков у эмбрионов мужского пола. Из опубликованных документов следует, что у Хелиф отсутствует матка, но есть половые железы в паховых каналах, что свойственно только мужчинам.