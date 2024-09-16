16 сентября 2024, 18:09

МОК объявил семерых кандидатов на пост президента организации

Unsplash
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Международный олимпийский комитет назвал имена семерых кандидатов на пост президента. Об этом сообщил его официальный сайт.

Кандидатами стали: глава Олимпийского комитета Иордании принц Фейсал ибн Хусейн, глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу, министр по делам спорта и молодежи Зимбабве Кирсти Ковентри, глава Международной федерации лыжного спорта Юхан Элиаш, президент Международного союза велосипедистов Давид Лаппартьен.

Также в список вошли первый вице-президент Международной федерации современного пятиборья Хуан Антонио Самаранч-младший и президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. Выборы пройдут в марте 2025 года.

Нынешний глава организации Томас Бах в августе сообщил , что не станет выдвигаться на новый срок. Он выразил надежду, что его решение пойдет на пользу олимпийскому движению в мире.

Международный олимпийский комитет Выборы
16 сентября 2024, 14:43
«Вам не положено». Паралимпиец назвал единственный минус для россиян на Играх-2024
РИА «Новости»
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Трехкратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике Андрей Вдовин рассказал о единственном негативном моменте для россиян на Играх-2024 в Париже. Спортсмена процитировало издание Metaratings.ru.

Спонсор состязаний оставил спортсменов из России без традиционных подарков, поделился легкоатлет.

«Нам сказали: вы неофициальная делегация, поэтому вам не положено», - заявил бегун.

По его словам, сначала спортсмены огорчились, но затем смирились с ситуацией.

На Паралимпиаду во Франции допустили 88 россиян, они выступали в нейтральном статусе. Спортсмены завоевали 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали. Команда заняла восьмое место в медальном зачете.

Победителем Игр стал Китай. Национальная сборная получила 169 медалей, 86 из них - золотые.

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024
14 сентября 2024, 19:16
Гендиректор РЖД стал кандидатом на пост главы Федерации гимнастики
РИА «Новости»
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На пост главы объединенной Федерации гимнастики России предложили выбрать генерального директора компании «РЖД» Олега Белозерова. Об этом РИА «Новости» сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

По его словам, глава РЖД зарекомендовал себя опытным управленцем и человеком, который неравнодушен к спорту.

«Мы работали вместе на сложнейшем проекте по модернизации Восточного полигона железных дорог. РЖД очень много вкладывают в развитие социальной инфраструктуры, в том числе спортивной», - сказал Дегтярев.

В Министерстве спорта приняли решение создать единую федерацию гимнастики России. Она будет состоять из пяти федераций по гимнастическим видам - художественной, спортивной, акробатической, прыжков на батуте и аэробики.

Председатель Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер ранее заявила, что ее место на посту руководителя организации может занять Ольга Капранова.

РЖД Россия Михаил Дегтярев
13 сентября 2024, 20:52
Гонщик Ferrari Леклер победил во второй практике Гран-при Азербайджана
РИА «Новости»
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Вторая тренировочная сессия болидов «Формулы-1» завершилась в Баку в рамках Гран-при Азербайджана. Лучшее время показал гонщик Ferrari Монегаск Шарль Леклер.

Самым высоким показателем по преодолению круга у Леклера стала одна минута 43,484 секунды. Второй результат у пилота Red Bull мексиканца Серхио Перес ( 0,006 секунды). Замкнул тройку лидеров семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон из Mercedes ( 0,066).

Действующий чемпион «Формулы-1» нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull) приехал шестым с отставанием 0,545 секунды.

Сама гонка состоится 15 сентября.

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис выиграл Гран-при Майами , шестом этапе чемпионата «Формулы-1». Для 24-летнего Норриса эта победа стала первой в карьере. Всего он принял участие в 110 этапах Гран-при.

Формула 1 Азербайджан
11 сентября 2024, 23:52
Олимпийская чемпионка приняла допинг из ненависти к спорту
Freepik
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Советская и российская бобслеистка и легкоатлетка Людмила Энквист, ставшая олимпийской чемпионкой, призналась в автобиографии, что ненавидела спорт и намеренно приняла допинг в 2001 году, чтобы завершить карьеру. Об этом сообщил SVT со ссылкой на ее мемуары.

«Это был полный кошмар. Отказ от участия был бы публичным унижением. К тому же это была моя идея с самого начала. Все легло на мои плечи. Пути назад не было», - написала она.

Книгу опубликуют 11 сентября. В ней 60-летняя Энквист рассказала, что ненавидела бобслей, поэтому в 2001 году приобрела протеиновый порошок с запрещенным метандростенолоном и выпила его в России, желая, чтобы ее поймали на употреблении допинга и запретили заниматься спортом. По ее словам, она не могла просто так отказаться, так как ставки были слишком высоки.

Бывшая советская спортсменка завоевала золото Олимпийских игр в легкой атлетике в Атланте в 1996 году. Она также является двукратной чемпионкой мира в беге на 100 метров с барьерами.

В начале 90-х она вышла замуж за гражданина Швеции и сменила гражданство на шведское.

Ранее Спортивный арбитраж отклонил апелляции биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой по делу о допинге.

Книги Спортсмены Допинг СССР Швеция

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