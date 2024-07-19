МОК объявил о начале олимпийского перемирия

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«Олимпийские игры в Париже как событие, объединяющее мир в мирном соревновании, станут напоминанием о том, что всем мы можем мирно собраться вместе», - указали в публикации.

Период олимпийского перемирия продлится до окончания Паралимпиады, которая начнется с 28 августа и продлится до 8 сентября.

На Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе отправятся 15 российских спортсменов. Основу делегации составят теннисисты Павел Котов, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Елена Веснина и Диана Шнайдер.

Также за медали вступят в борьбу гребцы Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко, пловец Евгений Сомов, прыгунья на батуте Анжела Бладцева и велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица.