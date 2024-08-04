04 августа 2024, 18:39

МОК объявил незаконными гендерные тесты спортсменов

РИА «Новости»
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Тестирования спортсменов на гендерную принадлежность незаконны. Такое заявление сделал представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс, сообщило РИА «Новости».

«Эти тесты не являются легитимными», - подчеркнул он.

Адамс также назвал шокирующими слова главы Международной ассоциации бокса Умара Кремлева, который пообещал наградить спортсменок, которые провели поединки против проваливших гендерный тест соперниц.

«Никакого доверия или авторитета», - заявил Адамс.

Спортсмены-трансгендеры Иман Хелиф и Линь Юйтин не прошли гендерный тест на чемпионате мира 2023 года. Но МОК одобрил их участие в женском турнире Игр-2024.

Ранее итальянская боксерша Анджела Карини заявила о завершении карьеры в боксе после того, как проиграла в 1/8 финала олимпийского турнира Хелиф. Девушка ушла с ринга на 46-й секунде боя в слезах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя этот случай, отметил, что олимпийское движение стало жертвой псевдолиберальных проявлений. Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, заявил, что «миром стало править безумие». Его возмутило, что мужчины избивают женщин и получают за это медали.

*ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Кремль Спортсмены Дмитрий Песков Бокс Женщины Сербия Россия Мужчины Международный олимпийский комитет Александр Вучич
04 августа 2024, 13:34
Турнир по плаванию на Олимпиаде на открытой воде в Сене могут отменить
Global Look Press
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Плохое качество воды и сильное течение не позволят провести в реке Сене командные заплывы по триатлону. Арбитр Олимпийских игр в Париже Алексей Калинин заявил об этом в своем Telegram-канале «Триатлон по правилам».

«По нашему мнению, соревнования по плаванию в открытой воде уже точно не будут проходить в Сене», - сказал он.

Индивидуальные соревнования 31 июля, по словам Калинина, прошли успешно. Однако теперь под угрозой оказалась командная эстафета. Он напомнил, что тренировки 3 и 4 августа отменили из-за плохого качества воды и усилившегося течения.

Арбитр назвал Сену очень сложным местом для проведения соревнований. Прошедший заплыв в индивидуальном зачете он сравнил с продвижением лососевых вверх по реке против течения. Технические делегаты решили изменить схему заплыва, но столкнулись с новой проблемой - капитан буксира, которому поручили поставить понтон для процедуры выбора стартовых мест, просто не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. Калинин сказал, что капитана разыскали, но проведение заплывов осталось под вопросом.

Организаторы Олимпиады-2024 объяснили загрязнение Сены обрушившимися на Париж дождями. Эколог Илья Рыбальченко не согласился с ними. По его словам, проблема кроется в человеческом факторе.

Париж Франция Экология Олимпиада в Париже — 2024 Реки
04 августа 2024, 09:13
Умар Нурмагомедов победил американца Сэндхагена в главном бою UFC
РИА «Новости»
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Российский спортсмен Умар Нурмагомедов победил американского бойца Кори Сэндхагена в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Бой продлился все пять раундов.

Поединок провели в ночь на 4 августа на Etihad Arena в Абу-Даби. Нурмагомедов нокаутировал Сэндхагена. Судьи отдали победу россиянину единогласным решением, сообщила Lenta.ru.

«Бой стал главным событием вечера. На кону стояло звание официального претендента на чемпионский пояс UFC в легчайшем весе», - отметили журналисты.

В прошлом году поединок бойцов сорвался из-за травмы россиянина.

Нурмагомедов в своем следующем поединке в рамках промоушена UFC подерется за чемпионский пояс, сообщило liveresult.ru. Умар выйдет на ринг с победителем боя между Шоном О’Мэлли и Мерабом Двалишвили, который пройдет в Лас-Вегасе 14 сентября.

Ранее россиянин-тяжеловес Александр Волков победил своего соотечественника Сергея Павловича на турнире UFC. На счету Волкова - 38 побед и 10 поражений. У Павловича - три поражения при 18 победах, но два проигрыша подряд.

Спортсмены UFC
04 августа 2024, 03:12
Гимнастка из США после победы на Олимпиаде процитировала Трампа
РИА «Новости»
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Американская гимнастка Симона Байлз прокомментировала в соцсети победу на Олимпиаде в Париже словами экс-президента США Дональда Трампа. Она ответила на пост певца Рики Давилы, назвавшего ее величайшей спортсменкой всех времен.

«Я люблю свою черную работу», - написала Байлз.

Спортсменка своим ответом отослала общественность к словам Трампа, заявившего на июньских дебатах с президентом США Джо Байденом, что прибывающие в страну иммигранты «забирают рабочие места у чернокожих».

Байлз стала шестикратной олимпийской чемпионкой. Она завоевала золото индивидуального многоборья 1 августа. На счету спортсменки также 23 победы в чемпионатах мира. Это абсолютный рекорд по числу золотых медалей в мире.

В 2021 году у Байлз был конфликт с республиканцами, когда действующий кандидат в вице-президенты страны Джей Ди Вэнс раскритиковал ее решение не участвовать в Олимпиаде в Токио.

Ранее американский спортивный канал ESPN включил российскую гимнастку Алию Мустафину в топ-25 лучших спортсменов , участвующих в Олимпиадах в XXI веке.

США Спортсмены Дональд Трамп Олимпиада в Париже — 2024
03 августа 2024, 23:00
Футболист Калин Степанян потерял сознание и умер во время матча
РИА «Новости»
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Легендарный защитник владикавказской «Алании» и тренер «Нахичевани-на-Дону» Калин Степанян умер в 60 лет. Это произошло во время матча любительской лиги Ростовской области, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, тренер проводил разминку своей команды. Когда началась игра с клубом «Строитель-М», он почувствовал сильное недомогание и потерял сознание. Буквально через несколько минут автомобиль реанимации был на поле, но спасти Степаняна не удалось.

Калин Степанян начал свою спортивную карьеру в 1970-х годах в армянском клубе «Арарат». Позже его пригласили стать защитником в московский «Спартак».

С 1998 года и по сей день футболист занимался тренерством. На этом посту он работал в клубах «Алания», «Машук-КМВ», «Волгарь» и других.

Футбол

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