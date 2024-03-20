МОК обвинили в скатывании к расизму из-за призыва бойкотировать Игры дружбы

По ее словам, такие заявления от МОК, который должен защищать «олимпийские идеалы», обескураживают только тех, кто не понимает, что движет его руководством.

«Эти решения демонстрируют, как далеко МОК отошел от заявленных принципов и скатился к расизму и неонацизму», - подчеркнула Захарова.

Международный олимпийский комитет сообщил, что выступает против политизации спорта, однако призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы.

В МОК напомнили, что правительство России создало и профинансировало Международную ассоциацию дружбы для проведения летних и зимних Игр, и расценили это как «циничную попытку политизировать спорт». При этом российская сторона не раз поясняла, что проводит подобные турниры как раз из-за запроса общества на неполитизированные соревнования.