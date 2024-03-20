20 марта 2024, 12:52

МОК обвинили в скатывании к расизму из-за призыва бойкотировать Игры дружбы

РИА «Новости»
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Призывы Международного олимпийского комитета (МОК) к спортсменам бойкотировать Игры дружбы в России говорят о том, что организация скатилась к расизму. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, такие заявления от МОК, который должен защищать «олимпийские идеалы», обескураживают только тех, кто не понимает, что движет его руководством.

«Эти решения демонстрируют, как далеко МОК отошел от заявленных принципов и скатился к расизму и неонацизму», - подчеркнула Захарова.

Международный олимпийский комитет сообщил, что выступает против политизации спорта, однако призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы.

В МОК напомнили, что правительство России создало и профинансировало Международную ассоциацию дружбы для проведения летних и зимних Игр, и расценили это как «циничную попытку политизировать спорт». При этом российская сторона не раз поясняла, что проводит подобные турниры как раз из-за запроса общества на неполитизированные соревнования.

Спортсмены Мария Захарова МИД РФ Международный олимпийский комитет
22 марта 2024, 14:24
Стало известно, почему РФ отказалась от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола
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Россия не переходит в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), поскольку в этом случае «не получит автоматического допуска никуда». Кроме того, УЕФА — самая сильная и богатая в мире конфедерация. Об этом «Чемпионату» рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Если мы переходим в Азию, мы не получаем автоматического допуска никуда. На нас два бана - от ФИФА и УЕФА. Просто у нас есть опция с Азией: перейти, выстраивать отношения с их конфедерацией. <…> Но мы остаемся в УЕФА, ведем с ними переговоры», - констатировал он.

Собеседник издания добавил, что сумма к распределению доходов от Лиги чемпионов между клубами в УЕФА сейчас достигает 4,4 миллиарда евро. Российские клубы смогут тоже получать эти деньги, когда вернутся к соревнованиям УЕФА, и непременно восстановят клубный рейтинг.

Митрофанов также указал на то, что УЕФА ежегодно инвестирует в РФС сумму в три раза больше той, которую получает победитель азиатской Лиги чемпионов.

Он отметил, что азиатские ассоциации АФК относятся к России «дружелюбно», однако она может стать конкурентом, который «съест часть слотов» в азиатской Лиге чемпионов и отборах на чемпионаты мира. Генсек РФС отметил, что российские спортсмены смогли бы играть в азиатской Лиге чемпионов, но не стоит думать, будто РФ должна «идти в Азию и учить играть людей в футбол», поскольку там и так все отлично умеют.

Ранее сборная России победила в товарищеском матче со сборной Сербии. Футбольный эксперт Борис Раппопорт в беседе с «360» подчеркнул: игра продемонстрировала, что Россия остается участником мировой и европейской футбольной жизни.

Россия не переходит в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), поскольку в этом случае «не получит автоматического допуска никуда». Кроме того, УЕФА - самая сильная и богатая в мире конфедерация. Об этом «Чемпионату» рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Лига чемпионов УЕФА Футбол Россия Азия
22 марта 2024, 13:21
«Остаемся участниками футбольной жизни». Что означает победа сборной РФ в матче с Сербией
РИА «Новости»
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Товарищеский матч сборных России и Сербии, окончившийся победой российских спортсменов, был «хорошо выстроен» и продемонстрировал, что РФ остается участником футбольной жизни. Об этом «360» рассказал футбольный эксперт Борис Раппопорт.

«Команда у нас собралась наконец практически в оптимальном составе, и приехали все легионеры. Правда, не все они играли, но состав был интересный. Ребята друг друга прекрасно знают и давно не собирались. У них было наверняка очень хорошее настроение. Игра была хорошо выстроена. Можно там говорить, что у сербов были какие-то проблемы плюс удаление достаточно быстрое, но все равно наша команда выглядела очень прилично», - отметил собеседник канала.

Он добавил, что если бы на данном этапе российские спортсмены могли стать участниками европейских турниров, у них для этого «были бы все шансы».

«Достаточно много молодых футболистов и достаточно много опытных. То есть команда мне нравится. <…> У Сербии тоже хорошая команда. И я думаю, что все по делу», - добавил Раппопорт.

По его мнению, успешное участие России в товарищеских матчах едва ли повлияет на то, разрешат ли спортсменам играть на европейских соревнованиях - по этому поводу должно быть политическое решение.

«Мне сложно сказать, я не думаю, что здесь есть какая-то зависимость. Но, конечно, то, что у нас стали появляться противники - Сербия, теперь Парагвай, - уже хорошо. То есть мы остаемся участниками футбольной жизни - мировой, европейской и так далее», - подчеркнул футбольный эксперт.

По его словам, Российский футбольный союз ведет диалог с ФИФА и УЕФА, и, возможно, в конце концов у России все же появится возможность играть на европейских турнирах.

Товарищеский матч сборных России и Сербии, окончившийся победой российских спортсменов , был «хорошо выстроен» и продемонстрировал, что РФ остается участником футбольной жизни. Об этом «360» рассказал футбольный эксперт Борис Раппопорт.

Футбол Сербия Россия Сборная России по футболу
22 марта 2024, 11:22
Карпин пожалел об удалении сербского игрока в матче с Россией
РИА «Новости»
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С точки зрения получения информации было бы лучше, если бы сербского футболиста Милана Гаича не удалили с поля в товарищеском матче с Россией. Такое мнение озвучил главный тренер российской сборной Валерий Карпин на пресс-конференции по итогам встречи.

Карпин признался, что ему не понравилось окончание первого тайма, поскольку после удаления сербского игрока и счета 2:0 российские футболисты в большинстве своем расслабились. По словам тренера, для него было бы лучше, если бы соперники играли в полном составе.

«Возможно, с точки зрения результата могло быть и хуже, но с точки зрения получения информации было бы интереснее сыграть с таким соперником и проверить свои силы», - объяснил Карпин.

Он добавил, что получить информацию не удалось, но в результате все счастливы и довольны итогом игры.

Тренер отказался персонально выделять кого-то из игроков. Больше всего Карпину, с его слов, понравились настрой и желание футболистов.

Товарищеский матч между сборными России и Сербии состоялся в Москве 21 марта. Встреча завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Спортсмены Футбол Сербия Россия
22 марта 2024, 08:54
Хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Бостон»
РИА «Новости»
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Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершился победой «Нью-Йорк Рейнджерс» над «Бостон Брюинз». Российский хоккеист Артемий Панарин забил в ворота противника три шайбы, сообщил «Чемпионат».

Игра прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Артемий Панарин трижды поразил ворота хозяев площадки, еще две шайбы принадлежали Адаму Фоксу и Мике Зибанеджаду. В «Бостон Брюинз» отличились Джейк Дебраск и Джастин Бразо.

Российский нападающий оформил в этом сезоне НХЛ третий хет-трик. Артемий Панарин впервые за свою карьеру в лиге забил более 40 шайб в одном регулярном чемпионате и стал вторым игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» за 10 лет после Мики Зибанеджада с тремя хет-триками в одном сезоне НХЛ.

Другой российский хоккеист Александр Овечкин занял 13-е место в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ. Он забил две шайбы в матче «Вашингтон Кэпиталз» против «Торонто Мейпл Лифс».

НХЛ Спортсмены Хоккей Артемий Панарин

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