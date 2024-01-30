МОК обрадовался из-за окончания рассмотрения дела Валиевой в CAS

«МОК приветствует тот факт, что решение CAS внесло ясность в это дело», - указали в комитете.

Теперь, как добавили представители организации, участники командных соревнований по фигурному катанию на зимних ОИ 2022 года в Пекине «наконец-то смогут получить свои медали, которых они так долго ждали».

«МОК свяжется с соответствующими национальными олимпийскими комитетами, чтобы организовать достойную церемонию вручения медалей», - заключили собеседники агентства.

Накануне, 29 января, CAS принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывают с 25 декабря 2021 года.

Фигуристка сдала положительную допинг-пробу в день произвольной программы чемпионата РФ (25 декабря 2021 года). Однако об этом стало известно лишь 8 февраля 2022 года - после окончания командного турнира на ОИ в Пекине, где российская сборная с Валиевой в составе одержала победу. Результаты командного турнира не утверждали в свете разбирательств по делу спортсменки.