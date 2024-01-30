30 января 2024, 09:47

МОК обрадовался из-за окончания рассмотрения дела Валиевой в CAS

РИА «Новости»
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Международный олимпийский комитет поприветствовал окончание разбирательства в Спортивном арбитражном суде по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом представители МОК заявили в комментарии РИА «Новости».

«МОК приветствует тот факт, что решение CAS внесло ясность в это дело», - указали в комитете.

Теперь, как добавили представители организации, участники командных соревнований по фигурному катанию на зимних ОИ 2022 года в Пекине «наконец-то смогут получить свои медали, которых они так долго ждали».

«МОК свяжется с соответствующими национальными олимпийскими комитетами, чтобы организовать достойную церемонию вручения медалей», - заключили собеседники агентства.

Накануне, 29 января, CAS принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывают с 25 декабря 2021 года.

Фигуристка сдала положительную допинг-пробу в день произвольной программы чемпионата РФ (25 декабря 2021 года). Однако об этом стало известно лишь 8 февраля 2022 года - после окончания командного турнира на ОИ в Пекине, где российская сборная с Валиевой в составе одержала победу. Результаты командного турнира не утверждали в свете разбирательств по делу спортсменки.

Камила Валиева
30 января 2024, 00:59
«Объявили войну». Олимпийский комитет России высказался о дисквалификации Валиевой
РИА «Новости»
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Олимпийский комитет России прокомментировал максимально жесткое наказание, которое назначил CAS для фигуристки Камилы Валиевой — дисквалификацию на четыре года. Официальное заявление ОКР появилось в Telegram-канале комитета.

Олимпийский комитет России прокомментировал максимально жесткое наказание, которое назначил CAS для фигуристки Камилы Валиевой - дисквалификацию на четыре года. Официальное заявление ОКР появилось в Telegram-канале комитета.

«К сожалению, решение CAS - негативное, однако, рассчитывать на объективность и беспристрастность этой международной структуры давно уже не приходится, и мы знаем это на примере тех дел, где сам ОКР участвует в качестве стороны, в том числе в деле по нашему отстранению на основании решения Исполкома МОК», - заявили в ОКР.

Российские спортивные чиновники отметили, что Спортивный арбитражный суд так и не дал ответа на вопрос, почему допинг-пробы Валиевой были опубликованы лишь спустя полтора месяца после сдачи - как раз во время Олимпиады в Пекине, после победного командного выступления российских фигуристов. В ОКР заявили, что «российскому спорту объявлена война», а в ней «все средства хороши».

В Олимпийском комитете России добавили, что результат командных соревнований на Олимпиаде в Пекине не зависит от дела Валиевой и не подлежит пересмотру.

«ОКР будет внимательно следить за дальнейшими шагами и решениями международных спортивных организаций и в случае необходимости примет надлежащие меры по юридической защите российских интересов», - заключили чиновники ОКР.

Ранее стало известно, как Валиева отреагировала на решение CAS о дисквалификации спортсменки.

Спортсмены Фигурное катание Суд Россия Международный олимпийский комитет Камила Валиева
29 января 2024, 18:57
Стало известно, кто примет решение о судьбе золотой медали Валиевой на Олимпиаде
РИА «Новости»
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Решение о вероятном лишении золотой медали российской фигуристки Камилы Валиевой в командном турнире Олимпийских игр — 2022 примут соответствующие спортивные организации, в частности, Международный союз конькобежцев (ISU). Об этом сообщила пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

Решение о вероятном лишении золотой медали российской фигуристки Камилы Валиевой в командном турнире Олимпийских игр - 2022 примут соответствующие спортивные организации, в частности, Международный союз конькобежцев (ISU). Об этом сообщила пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

В понедельник CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок ее отстранения начинается с 25 декабря 2022 года.

«Под действие арбитражной процедуры не подпали последствия, связанные с дисквалификацией Валиевой на соревнованиях, в том числе Олимпиады-2022 в Пекине. Их рассмотрят заинтересованные спортивные федерации», - заявили в суде.

После решения ISU Валиева рискует потерять титул чемпионки Олимпийских игр 2022 года в командном турнире, титул чемпионки Европы‑2022, титул чемпионки России 2022 года, титул чемпионки России по прыжкам‑2023, бронзовой медали чемпионата России‑2024 и золотой медали 6‑го этапа Гран‑при России‑2023/24.

Первый канал со ссылкой на источник сообщил, что 7 февраля ISU проведет заседание, на котором решит судьбу распределения медалей на командном турнире на ОИ в Пекине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал вердикт CAS в отношении Валиевой политизированным.

Россия Спортивный арбитражный суд Олимпийские игры в Пекине - 2022 Камила Валиева
29 января 2024, 18:25
Отстранение фигуристки Валиевой на четыре года сочли чрезмерным
РИА «Новости»
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Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации на четыре года российской фигуристки Камилы Валиевой противоречит требованиям Всемирного антидопингового кодекса. Об этом «360» заявил глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Виктор Алексеев.

Он напомнил, что Валиевой было 15 лет, когда в ее допинг-пробе нашли мизерную концентрацию триметазидина. То есть спортсменка считалась несовершеннолетней, а значит, подпадающей под понятие защищенного лица.

Максимальное наказание во Всемирном антидопинговом кодексе для таких нарушителей составляет всего два года. Таким образом, CAS нарушил норму закона.

«Я считаю, что это решение политическое в силу травли российского спорта. Оно необоснованно, противоречит Всемирному антидопинговому кодексу и может быть обжаловано в течение 30 дней в Федеральном суде Швейцарии, а затем и в Европейском суде по правам человека по статьям о дискриминации и праве на справедливое судебное разбирательство», - заявил Алексеев.

Юрист добавил, что процесс станет долгим и сложным, но на такой шаг необходимо пойти.

Триметазидин в допинг-пробе Камилы Валиевой нашли в декабре 2021 года. Тогда спортсменку лишили золотой медали чемпионата России и отстранили от участия в соревнованиях. Фигуристка обжаловала решение, чем вызвала недовольство международных спортивных и надзорных организаций.

Они подали жалобу в CAS с требованием отстранить россиянку от всех спортивных состязаний.

Во время рассмотрения Валиева приняла участие в Олимпийских играх в Пекине, где заняла четвертое место из-за падений во время выполнения программы. Но ее участие в командном турнире принесло сборной России золотую медаль.

Судьбу этой награды решит Международный союз конькобежцев.

Спортсмены Допинг Фигурное катание Награды Россия Спортивный арбитражный суд Камила Валиева
29 января 2024, 15:08
Российского хоккеиста включили в топ самых медленных игроков сезона-2023/2024 НХЛ
Global Look Press
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Российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина включили в топ-5 самых медленных игроков сезона-2023/2024 Национальной хоккейной лиги. Информация об этом появилась в аккаунте JFreshHockey в соцсети X.

При составлении топа учитывали статистику количество ускорений в среднем за 60 минут игры, при которых спортсмен набирал скорость более 32 километров в час.

В итоге Ови присудили в рейтинге третье место с показателем 0,5. Худший результат показал форвард «Эдмонтон Ойлерс» Кори Перри (0,3).

В минувшее воскресенье, 28 января, стало известно, что Овечкин смог сократить отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке снайперов всех времен НХЛ до 63 голов.

Хоккеист забросил шайбу в матче с «Даллас Старз» и привел общее количество шайб в матчах НХЛ до 831.

На счету рекордсмена лиги - Уэйна Гретцки - 894 гола в 1487 матчах.

Хоккей Россия Александр Овечкин

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