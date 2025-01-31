Глава IBA добавил, что считает действующее руководство МОК аферистами, которые пытаются внушить всем, словно они главная спортивная организация, принимающая основные решения. Но уже появились ассоциации, которые разорвали с МОК всякие соглашения.

В ходе интервью Кремлев заметил, что глава МОК Томас Бах превратил спортивные соревнования в череду конфликтов и коррупционных скандалов. В качестве примера он привел участие алжирской боксерши Иман Хелиф на Олимпийских играх в Париже. Глава IBA подчеркнул, что допуск спортсменки-трансгендера к женским соревнованиям МОК провел ради пиара и денег.

Он подчеркнул, что прошлым руководителем IBA был член исполкома МОК, что привело к воровству и коррупции.

«Наша боксерская семья избавилась от этого руководства. Поэтому они в обиде. Мы выявляем сегодня жуликов, таких как Томас Бах. Он сам был спортсменом, а тут добрался до денег и начал грабить», - заявил Кремлев.