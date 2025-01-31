МОК — это аферисты. Умар Кремлев заявил о коррупции спортивных чиновников
Действующее руководство Международного олимпийского комитета представляют собой сборище аферистов, которые под предлогом своего положения занимаются грабежом спортсменов. Об этом в интервью ведущей 360.ru Анастасии Букреевой заявил глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.
Глава IBA добавил, что считает действующее руководство МОК аферистами, которые пытаются внушить всем, словно они главная спортивная организация, принимающая основные решения. Но уже появились ассоциации, которые разорвали с МОК всякие соглашения.
В ходе интервью Кремлев заметил, что глава МОК Томас Бах превратил спортивные соревнования в череду конфликтов и коррупционных скандалов. В качестве примера он привел участие алжирской боксерши Иман Хелиф на Олимпийских играх в Париже. Глава IBA подчеркнул, что допуск спортсменки-трансгендера к женским соревнованиям МОК провел ради пиара и денег.
Он подчеркнул, что прошлым руководителем IBA был член исполкома МОК, что привело к воровству и коррупции.
«Наша боксерская семья избавилась от этого руководства. Поэтому они в обиде. Мы выявляем сегодня жуликов, таких как Томас Бах. Он сам был спортсменом, а тут добрался до денег и начал грабить», - заявил Кремлев.