Мнение Рудковской о тренере фигуристки Валиевой сочли некомпетентным

«Кто такая Яна Рудковская, чтобы обсуждать Этери Тутберидзе? Это просто жена Жени Плющенко. Меня вообще не надо про нее спрашивать!» - потребовала Тарасова.

Тренер Этери Тутберидзе после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по отстранению Камилы Валиевой встала на сторону своей ученицы. Она подчеркнула, что к фигуристке у нее нет никаких вопросов и она продолжит ей помогать.

Тренер подчеркнула, что, судя по ужасному вердикту, в ходе разбирательства за спортсменку никто не заступился.

На мнение Тутберидзе отреагировала Рудковская. Она обвинила тренера в высокомерии и подчеркнула, что вина за судьбу ученицы лежит прежде всего на учителе.

Решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой CAS вынес решение в минувший понедельник, 29 января. Спортсменке запретили участвовать соревнованиях четыре года начиная от 25 декабря 2021 года.

Международный союз конькобежцев учел решение CAS и аннулировал все результаты Валиевой на Олимпийских играх в Пекине и чемпионате Европы 2022 года. В результате сборная России по фигурному катанию опустилась с первого места на третье в олимпийском зачете, а спортсменка потеряла золотую медаль первенства.