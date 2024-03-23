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Игра проходит в Белграде. Обе команды вышли на поле в траурных повязках. На трибунах фанаты вывесили баннер с надписью «Москва 22.03. Скорбим».

В сообществе фанатов «Цревны» болельщиков просили прийти на стадион заранее, чтобы подготовить совместную с болельщиками из Санкт-Петербурга акцию поддержки. Также трибуны исполнили песню «Катюша».

Ранее болельщики «Црвены Звезды» призвали заполнить арену до отказа.

«Когда нашим братьям тяжело, они должны видеть всю возможную поддержку, которую можем им оказать», - заявили они.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании начался пожар, который тушили по повышенному уровню сложности. Согласно последним данным, в ходе теракта погибли уже 133 человека.