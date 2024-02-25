25 февраля 2024, 12:46

Минспорт и ОКР сформулируют предложения по участию россиян в Олимпиаде

РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию российских атлетов в летних Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщил помощник главы государства Игорь Левитин, чьи слова привел «Матч ТВ».

«Президентом страны поручено министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию наших спортсменов в Играх в Париже», - отметил Левитин.

Заявление прозвучало на заседании итоговой коллегии Минспорта в Москве.

По словам помощника президента, необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях атлеты будут участвовать в Олимпиаде и какие декларации им предпишут.

Ранее Путин подчеркнул, что в вопросе участия спортсменов в соревнованиях в Париже необходимо руководствоваться интересами атлетов. Он добавил, что в случае ущемления прав представителей «Динамо» и ЦСКА Минспорт и ОКР должны принять «взвешенное решение».

Спортсмены Париж Россия Владимир Путин
25 февраля 2024, 12:40
Более миллиарда человек со всего мира посмотрели открытие «Игр будущего»
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Церемонию открытия «Игр будущего» в Казани посмотрели более миллиарда человек. Как рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, мероприятие вызвало неподдельный интерес у всего спортивного сообщества. Об этом написало РИА «Новости».

«За „Играми будущего“ следили все. <…> Многие страны захотели провести у себя такие соревнования, а два президента напрямую об этом заявили в эфире», - поделился зампред правительства.

На соревнования приехали спортсмены из 107 стран. По словам Чернышенко, восемь государств хотят побороться за право проводить следующие «Игры будущего».

Турнир в столице Татарстана продлится до 3 марта. Спортсмены соревнуются в 21 инновационной дисциплине. Состязания построены на концепции «фиджитал», то есть сочетании физической культуры и киберспорта. Спортивное шоу нового формата многогранно и разнообразно.

Соревнования свободны от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Некоторые считают, что «Игры будущего» - ответ России на Олимпийские игры , притом идея провести такое мероприятие возникла еще в 2021 году.

Спортсмены Казань Россия «Игры будущего»
25 февраля 2024, 01:58
Экс-чемпион Bellator Немков победил бойца PFL из Бразилии
Global Look Press
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Боец ММА экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков успешно дебютировал в тяжелой весовой категории в рамках турнира «PFL против Bellator: Чемпионы» в Саудовской Аравии. Россиянин победил бразильского бойца PFL Бруно Каппелоццу, сообщило РИА «Новости».

Поединок закончился досрочно после успешно проведенного удушающего приема во втором раунде.

Немков является лучшим бойцом Bellator вне зависимости от весовой категории, на его счету 18 побед и два поражения. В августе он перешел в тяжелую весовую категорию.

Экс-чемпион PFL Каппелоцци имеет в арсенале 15 побед и семь поражений.

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов в октябре прошлого года защитил титул чемпиона Bellator , он победил американца Брента Примуса в полуфинальном титульном бое в легком весе.

Спортсмены Саудовская Аравия Бразилия
24 февраля 2024, 19:57
Форвард «Динамо» Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина
РИА «Новости»
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Форвард московского «Динамо» Никита Гусев побил рекорд российского хоккеиста Сергея Мозякина по количеству набранных очков за один сезон регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщил «Чемпионат».

Нападающий отметился голевой передачей в матче с «Адмиралом» из Владивостока, который москвичи выиграли в овертайме со счетом 4:3.

Таким образом динамовец набрал 86 очков по системе «гол плюс пас» в 67-й игре сезона и обошел по этому показателю Мозякина, у которого было 85 баллов в 60 встречах сезона 2016–2017 годов.

Ранее сообщалось, что российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину впервые с 2018 года удалось оформить результативную серию из 10 матчей в одном розыгрыше чемпионата НХЛ. Он обогнал Ришара и вышел на 64‑е место в истории НХЛ по количеству голевых передач.

Хоккей Рекорды Россия Александр Овечкин
24 февраля 2024, 17:37
ЦСКА вышел на шестое место в Западной конференции
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Московский ЦСКА обыграл нижегородскую команду «Торпедо» со счетом 2:1. Армейцы вышли на шестое место Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла 24 февраля в Нижнем Новгороде. В составе московского клуба отличились нападающий Максим Соркин и защитник Егор Брюто, сообщили в официальном Telegram-канале московского хоккейного клуба.

«Рад, что удалось забить. Запомню этот день надолго», - сказал Брюто У нижегородцев шайбу в ворота соперника забросил нападающий Бобби Линч.

Для «Торпедо» проигрыш стал шестым подряд. Команда опустилась на седьмую строчку в Западной конференции, а ЦСКА поднялся на шестую.

Ранее канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство. Летом 2023 года хоккеист перешел в петербургский клуб, до этого спортсмен играл в «Металлурге» и ЦСКА.

ЦСКА Спортсмены Хоккей

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