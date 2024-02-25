Минспорт и ОКР сформулируют предложения по участию россиян в Олимпиаде
Президент Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию российских атлетов в летних Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщил помощник главы государства Игорь Левитин, чьи слова привел «Матч ТВ».
«Президентом страны поручено министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию наших спортсменов в Играх в Париже», - отметил Левитин.
Заявление прозвучало на заседании итоговой коллегии Минспорта в Москве.
По словам помощника президента, необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях атлеты будут участвовать в Олимпиаде и какие декларации им предпишут.
Ранее Путин подчеркнул, что в вопросе участия спортсменов в соревнованиях в Париже необходимо руководствоваться интересами атлетов. Он добавил, что в случае ущемления прав представителей «Динамо» и ЦСКА Минспорт и ОКР должны принять «взвешенное решение».