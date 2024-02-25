Минспорт и ОКР сформулируют предложения по участию россиян в Олимпиаде

Церемонию открытия «Игр будущего» в Казани посмотрели более миллиарда человек. Как рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, мероприятие вызвало неподдельный интерес у всего спортивного сообщества. Об этом написало РИА «Новости».

«За „Играми будущего“ следили все. <…> Многие страны захотели провести у себя такие соревнования, а два президента напрямую об этом заявили в эфире», - поделился зампред правительства.

На соревнования приехали спортсмены из 107 стран. По словам Чернышенко, восемь государств хотят побороться за право проводить следующие «Игры будущего».

Турнир в столице Татарстана продлится до 3 марта. Спортсмены соревнуются в 21 инновационной дисциплине. Состязания построены на концепции «фиджитал», то есть сочетании физической культуры и киберспорта. Спортивное шоу нового формата многогранно и разнообразно.

Соревнования свободны от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Некоторые считают, что «Игры будущего» - ответ России на Олимпийские игры , притом идея провести такое мероприятие возникла еще в 2021 году.