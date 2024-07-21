21 июля 2024, 00:01

Минеев против Исмаилова. Чемпион мира по кикбоксингу рассказал, за кого болеет

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Предстоящий боксерский поединок между бойцами смешанного стиля Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым на Live Арене в Одинцове прокомментировал чемпион мира по кикбоксингу и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. В комментарии 360.ru он рассказал, за кого из бойцов будет болеть.

«Скажу без преувеличения, что люблю обоих спортсменов. Когда говорю о Минееве и об Исмаилове», - отметил Хасиков.

По словам главы Калмыкии, оба бойца вносят огромный вклад в развитие спорта в России, в частности, в единоборствах.

«Но Володя - мой младший товарищ, в каком-то смысле, воспитанник. Поэтому сердцем я переживаю за него. И желаю ему яркой победы», - резюмировал он До этого боец RCC Иван Штырков, дравшийся с обоими спортсменами, предположил, что благодаря своему боксерскому опыту победит Исмаилов.

Ранее спортивный психолог Артемий Сикорский заявил, что личная неприязнь замотивирует Минеева и Исмаилова на победу.

Спортсмены Магомед Исмаилов
20 июля 2024, 23:35
«Лысый хищник». Запашный высказался о предстоящем бое Исмаилова и Минеева
РИА «Новости»
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Дрессировщик и генеральный директор Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал предстоящий боксерский поединок между бойцами смешанного стиля Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым на Live Арене в Одинцове. Он рассказал 360.ru, что пришел поддержать своего товарища Магу.

«Я сюда пришел поддержать своего товарища Магу Исмаилова. Мы накануне боя с ним списывались. Он даже на пресс-конференции анонсировал, что Запашный будет поддерживать. Он же „лысый хищник“», - сказал Запашный.

Корреспондент 360.ru Ксения Жеребцова напомнила, как в июне Исмаилов заявил, что на ринг против Минеева выйдет «мясник». Запашный на это ответил, что спортсмен имеет право представлять себя, как он хочет.

Дрессировщик добавил, что, к сожалению, с Минеевым лично не знаком, а с Исмаиловым они уже давно хорошо и плотно общаются. По его словам, сегодня будет справедливо, если он будет поддерживать именно Магомеда.

Ранее Минеев ответил на вопросы журналистов о предстоящем поединке с Исмаиловым, в том числе, как он относится к утверждению, что он проводит только выставочные бои ради «легких денег». По его словам, спарринг с Исмаиловым является непростой задачей , так стоит ли говорить, что с ним подраться - это легкие деньги.

Одинцово Спортсмены Магомед Исмаилов
20 июля 2024, 22:57
МОК допустил изменение состава участников Олимпиады из России
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Число допущенных до участия в Олимпиаде российских спортсменов может измениться. Об этом заявил спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл. Цитату привело РИА «Новости».

«В Играх участвует 32 нейтральных спортсмена: 15 россиян и 17 белорусов в 10 разных видах спорта. Возможны изменения в их количестве», - сказал он.

Окончательный список из 15 российских спортсменов , которым разрешили участвовать в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, опубликовали накануне. Из них семь будут выступать в соревнованиях по большому теннису.

Торжественное открытие Олимпиады состоится 26 июля. После того, как российские борцы отказались участвовать в Играх, федеральные телеканалы отказались от ее трансляции.

Последний раз такая же ситуация произошла 40 лет назад. Тогда СССР бойкотировал Олимпийские игры-1984 в США.

Спортсмены Россия Олимпиада в Париже — 2024
20 июля 2024, 02:01
«Вообще по фигу». Вяльбе резко высказалась об уходе Исинбаевой из МОК
РИА «Новости»
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила о своем безразличии по поводу ухода двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой из комиссии атлетов Международного олимпийского комитета. Ее процитировало издание Sport24.

«Мне вообще по фигу, что там делает Исинбаева. Разве она в комиссии МОК представляла Россию? Не знаю, сможет ли кто-то вместо нее представлять Россию там», - сказала она.

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева выйдет из комиссии атлетов Международного олимпийского комитета. Это связано с истечением срока ее полномочий. В комиссию Исинбаеву избрали в августе 2016 года.

Спортсменка завоевывала статус олимпийской чемпионки в 2004 и 2008 годах. Она уехала из России, отказавшись от воинского звания.

Потом Исинбаева возобновила работу в комиссии спортсменов МОК.

Спортсмены Россия Международный олимпийский комитет
19 июля 2024, 23:31
«Вы считаете, это легкие деньги?» Минеев — о бое с Исмаиловым
Телеканал «360»
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Перед боем на Live Арене в Одинцове Владимир Минеев ответил на вопросы журналистов. Он рассказал, чего ждет от встречи с Магомедом Исмаиловым и как готовился к спаррингу.

Минеев поставил на место сотрудников СМИ, которые поинтересовались его отношением к утверждению о том, что боец проводит только выставочные бои ради «легких денег».

«Я считаю, что подраться с [Исмаиловым] - непростая задача. Вот у меня к вам вопрос: вы считаете, что это легкие деньги - с ним подраться?» - парировал спортсмен.

Свою готовность к поединку Минеев оценил на 9,5 балла из 10 возможных и признался, что настраивается на хороший бокс.

«Чтобы ощутить легкость в бою, почувствовать соперника. Вообще, не нужно зажиматься, настраиваться на какой-то один удар, потому что это всегда идет к тому, что не выполняешь задачу. Я хочу отбоксировать, почувствовать удар, ринг, соперника. А там, как говорится, само придет», - сказал он.

На подготовку к бою у Минеева ушло два месяца. Хватило этого времени или нет, подчеркнул спортсмен, будет видно 20 июля.

Накануне выхода на ринг Владимир Минеев и Магомед Исмаилов встретились лицом к лицу. Бой начнется на Live Арене в субботу, в 18:00.

Перед ним ВК и 360.ru запустили конкурс , победители которого получат ценные призы.

Минеев поставил на место сотрудников СМИ, которые поинтересовались его отношением к утверждению о том, что боец проводит только выставочные бои ради «легких денег».

«Я считаю, что подраться с [Исмаиловым] - непростая задача. Вот у меня к вам вопрос: вы считаете, что это легкие деньги - с ним подраться?» - парировал спортсмен.

Свою готовность к поединку Минеев оценил на 9,5 балла из 10 возможных и признался, что настраивается на хороший бокс.

«Чтобы ощутить легкость в бою, почувствовать соперника. Вообще, не нужно зажиматься, настраиваться на какой-то один удар, потому что это всегда идет к тому, что не выполняешь задачу. Я хочу отбоксировать, почувствовать удар, ринг, соперника. А там, как говорится, само придет», - сказал он.

На подготовку к бою у Минеева ушло два месяца. Хватило этого времени или нет, подчеркнул спортсмен, будет видно 20 июля.

Перед выходом на ринг Владимир Минеев и

Спортсмены Бокс Магомед Исмаилов

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