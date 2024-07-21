Минеев победил Исмаилова в боксерском поединке

Бой проходил по правилам профессионального бокса и подлился все восемь раундов, каждый по три минуты.

Минеев выиграл единогласным решением судей.

До этого российские боксеры дрались два раза по правилам ММВ - в 2018 и 2021 годах. В первом поединке у них была ничья, а во втором Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде.

На счету 34-летнего Минеева 18 боев, в которых он потерпел одно поражение, а у его 38-летнего соперника 18 побед, четыре поражения и одна ничья в ММА.

Ранее чемпион мира по кикбоксингу и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков отметил вклад Исмаилова и Минеева в развитие спорта в России, пожелав последнему победы в поединке.

До этого дрессировщик Эдгард рассказал, что пришел поддержать своего товарища Магу Исмаилова , с которым списался накануне боя.