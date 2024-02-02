02 февраля 2024, 23:16

Миллиардер из США профинансирует «Олимпиаду на стероидах»

РИА «Новости»
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Американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль решил профинансировать «Олимпиаду на стероидах», организатор которой похвастался, что спортсмены будут употреблять допинг «открыто и честно». Об этом сообщила газета New York Post.

Идею провести подобные игры предложил юрист Арон Д’Суза, планирующий продвигать спорную концепцию в Париж во время летних Олимпийских игр.

Одна из целей «допинговых игр» - оказание содействия исследованиям различных пищевых добавок и биохаков, раздвигающих границы человеческих возможностей. Как заявил Д’Суза, в соревнованиях хотят участвовать 900 спортсменов «Люди должны иметь возможность делать выбор относительно своего тела. Никто не должен указывать им, что с этим делать», - сказал он.

Соревнования будут включать пять видов спорта - плавание, гимнастику, тяжелую атлетику, легкую атлетику и единоборства. Предполагается, что они будут проводиться раз в год на уже существующих площадках. В них смогут участвовать не только профессиональные спортсмены, нынешние и бывшие, но и любители.

Д’Суза предсказал, что усовершенствованные игры сделают для борьбы со старением то же, что «ChatGPT сделал для искусственного интеллекта».

Ранее Олимпийский комитет России прокомментировал максимально жесткое наказание, которое назначил CAS для фигуристки Камилы Валиевой - дисквалификацию на четыре года. Российские спортивные чиновники заявили что Спортивный арбитражный суд не ответил на вопрос, почему ее допинг-пробы опубликовали лишь спустя полтора месяца после сдачи, добавив, что «российскому спорту объявлена война» , а в ней «все средства хороши».

Инвестиции США Спортсмены Допинг Запад Деньги
02 февраля 2024, 17:12
Анаболик нашли в допинг-пробе фигуристки Валиевой
РИА «Новости»
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В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, помимо запрещенного триметазидина, нашли L-карнитин, гипоксен и некий анаболик. Эти вещества не включены WADA в черный список, однако их обнаружение могло повлиять на решение Спортивного арбитражного суда (CAS). На это указало финское издание Yle.

По данным журналистов, WADA планирует запретить найденный в пробе Валиевой анаболик. CAS обнародует результаты допинг-теста россиянки на следующей неделе.

В конце января CAS объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года.

Кроме того, спортсменку лишили всех медалей, завоеванных с декабря 2021 года.

По итогам разбирательства у России отобрали золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию на ОИ-2022. Награда наивысшей пробы досталась США, а серебро - Японии. Российской сборной присудили бронзу.

Тренер Этери Тутберидзе поддержала Валиеву, назвав ее одной из самых одаренных фигуристок. По мнению наставницы, на слушаниях в CAS россиянку никто не защищал.

Фигурное катание Камила Валиева
02 февраля 2024, 07:50
Семикратный чемпион «Формулы-1» перейдет в «Феррари»
РИА «Новости»
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Семикратный чемпион мира в классе автомобилей «Формула-1» британец Льюис Хэмилтон с 2005 года начнет выступление в составе «Феррари». Об этом сообщила пресс-служба гоночной команды.

Остаток сезона-2023/24 гонщик проведет в «Мерседесе», за который он выступает с 2013 года.

«С этой командой я провел потрясающие 11 лет. Очень горжусь тем, что нас удалось достичь. Эта команда была огромной частью моей жизни с 13 лет, это место, где я вырос», - сказал Хэмилтон.

С 2007 по 2013 год Хэмилтон защищал цвета «Макларена» и завоевал чемпионский титул в 2008 году. После этого он перешел в «Мерседес», в которого шесть раз стал чемпионом мира.

Британец является лидером «Формулы-1» по победам (103), подиумам (195) и поулам (104).

Ранее стало известно, что глава «Мерседеса» Тото Вольф продлил соглашение с компанией на три года.

Формула 1
01 февраля 2024, 16:34
Мнение Рудковской о тренере фигуристки Валиевой сочли некомпетентным
РИА «Новости»
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Заявившая, что тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе должна взять на себя вину за отстранение своей ученицы Камилы Валиевой, продюсер Яна Рудковская столкнулась с резкой отповедью заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Ее слова привел сайт Sport24.

«Кто такая Яна Рудковская, чтобы обсуждать Этери Тутберидзе? Это просто жена Жени Плющенко. Меня вообще не надо про нее спрашивать!» - потребовала Тарасова.

Тренер Этери Тутберидзе после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по отстранению Камилы Валиевой встала на сторону своей ученицы. Она подчеркнула, что к фигуристке у нее нет никаких вопросов и она продолжит ей помогать.

Тренер подчеркнула, что, судя по ужасному вердикту, в ходе разбирательства за спортсменку никто не заступился.

На мнение Тутберидзе отреагировала Рудковская. Она обвинила тренера в высокомерии и подчеркнула, что вина за судьбу ученицы лежит прежде всего на учителе.

Решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой CAS вынес решение в минувший понедельник, 29 января. Спортсменке запретили участвовать соревнованиях четыре года начиная от 25 декабря 2021 года.

Международный союз конькобежцев учел решение CAS и аннулировал все результаты Валиевой на Олимпийских играх в Пекине и чемпионате Европы 2022 года. В результате сборная России по фигурному катанию опустилась с первого места на третье в олимпийском зачете, а спортсменка потеряла золотую медаль первенства.

Фигурное катание Россия Яна Рудковская Этери Тутберидзе Татьяна Тарасова Камила Валиева
01 февраля 2024, 11:56
Валиевой сообщили о положительной допинг-пробе во время соревнований
РИА «Новости»
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Российской фигуристке Камиле Валиевой рассказали о положительной допинг-пробе прямо в день выступления с короткой программой на командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине. Об этом сообщил The Times со ссылкой на источник.

«Валиеву уведомили о положительной допинг-пробе лишь 6 февраля 2022 года, а к тому времени программа фигурного катания на Олимпиаде уже шла полным ходом», - уточнили авторы материала.

Российская фигуристка выступила в командном турнире. Новость о положительном результате допинг-пробы не помешала ей хорошо выступить. В результате российские фигуристы в командном турнире взяли золото Олимпийских игр в Пекине. Но медаль у спортсменов отобрали после того, как спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил.

Первое место в командном турнире отдали США, второе присвоили Японии. Бронзу оставили за Россией. Также Международный союз конькобежцев лишил Валиеву золота чемпионата Европы 2022 года. Первое место отдали ее коллеге по льду Анне Щербаковой.

США Спортсмены Золото Россия Олимпийские игры в Пекине - 2022 Камила Валиева

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